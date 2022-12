Llamas de Madariaga: cuando comenzó "la decadencia en Argentina" y la "pena" que le produce Alberto Fernández

El periodista argentino Enrique Llamas de Madariaga dio su visión sobre la actualidad argentina y sobre el futuro del país.

Consultado por el periodista Oscar González Oro sobre cuando comenzó "la decadencia" en Argentina, Llamas de Madariaga respondió: "Yo creo que fue paulatina pero empieza con Perón. Y sigue todos los días un escalón. Y la decadencia de este gobierno kirchnerista es por ascensor, ya no es por escalera. Es terrible", aseguró.

A su vez también opinó sobre la figura del actual presidente Alberto Fernández. "Presidentes como el que tenemos ahora que me dan una profunda pena por el país y por él. Primero porque es un hombre que se contradice. (Santiago) Kovadloff dice: ´Es el único hombre que en una frase se contradice tres veces´”, agregó.

¿Cómo salimos de esta situación? ¿Dónde está la salida?

Si hay salida va a ser dolorosa, hay tres generaciones que no han trabajado en la Argentina, abuelo, padre y los hijos.

Muchos analfabetos, lamentablemente

Muchos. En Argentina los estudiantes del secundario no saben lo que leen, no pueden interpretar la lectura.



Hay chicos de 8 años que no saben escribir su nombre que es lo primero que escribís cuando te enseñan a escribir . Ojalá estemos equivocados. pero no lo creo.

Ojalá. Si hay algo que hacer es doloroso, porque esa gente, hay mucha gente, esas tres generaciones, van a querer seguir viviendo de prestado.