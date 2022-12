Llamas de Madariaga: el recuerdo de la insólita entrevista a Gadafi

El periodista argentino Enrique Llamas de Madariaga conversó con Oscar González Oro sobre sus experiencias entrevistando personalidades de la política mundial, como el militar y dictador libio Muamar el Gadafi.

"Con Muamar el Gadafi tuve experiencias extrañas. Estuve tres veces con él. La primera vez fue una cosa… yo dije ´de acá no voy a salir más´ nos cita, nos estuvo haciendo esperar tres o cuatro días y nos citan una noche y nos dicen ´les va a dar una conferencia a ustedes en el desierto´. Eran como las 10:30, 11 de la noche. El estaba en una carpa, todo rodeado, y el camarógrafo viene y me dice ´No podemos´. ´¿Por qué no podemos?´ No había enchufe. Y ahí les dije. La cara que puso. Nos hizo esperar dos o tres días más. Después sí, nos recibió. Nos habló de su doctrina que se inspiraba en el Libro Verde y que se inspiraba en Perón", conto.

Por otra parte recordó que su "gran frustración fue Mandela". '"Yo soy un admirador ferviente de él", admitió y relató porque nunca llegó a entrevistarlo.