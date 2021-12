Llega a Uruguay una TV que también es una obra de arte: ¿cuáles son las más caras?

Los televisores se han transformado en el gran electrodoméstico del hogar. Como compañía, para informarse y para ver series o películas, cada uno elige la que mejor se pueda adecuar al tamaño de su living o dormitorio y, si puede, la de mejor calidad.

¿Pero cuáles son las mejores?

Samsung trajo esta semana a Uruguay The Frame, un modelo que fue lanzado en el mundo en 2017. Está disponible en 55 pulgadas y tiene una función de galería de arte que permite acceder de forma gratuita los primeros tres meses a más de 1.200 obras provenientes de 30 galerías del mundo. Esto posibilita ilustrar la televisión cuando se encuentra apagada. Esta tecnología también permite elegir fotos propias para que luzcan como si fuera una obra.

Samsung

Puede transformarse en una obra de arte cuando no se utiliza.

La TV, que posee un sensor que apaga la pantalla cuando no detecta a nadie en frente luego de un tiempo determinado, viene con marcos intercambiables. Al ser un cuadro, sus fabricantes pueden elegir distintas variedades para cambiarlos "fácilmente". En un principio, en Uruguay estará el color negro.

Según informó la compañía, posee la tecnología QLED 4K. Significa que convierte la luz en mil millones de colores que brindan al usuario una imagen realista. Además, posee el sonido AVA (Active Voice Amplifier o Activador de Voz). Este sistema detecta los ruidos externos que dispersan el sonido dentro de una transmisión y mejora las voces humanas que hay en el contenido para escuchar diálogos con mayor claridad.

El fabricante afirmó que en 2021 se han vendido más de un millón de unidades de The Frame en América del Norte y Europa.

Otros modelos

A más pulgadas y mejor tecnología, más inversión de dinero.

Samsung también ofrece una tele 82 pulgadas 8K, una definición de pantalla que está emergiendo en el mundo y que en Uruguay tiene pocos modelos. Uno es este, también llamado QLED 8K, que multiplica la cantidad de píxeles volviendo más detallada la imagen. Mientras el 4K tiene más de 8 millones de píxeles, con un 8K son más de 33. Cuesta US$ 10.500.

Samsung

Tele 8K de 82 pulgadas.

La más cara de LG es el Smart TV OLED 77". Cuesta US$ 12.990. El dispositivo, con resolución 4K, tiene control por voz, un control remoto llamado "Magic control" y un procesador como pocos dispositivos en el país. Ese procesador es capaz de identificar rostros y caracteres para "afinar la restitución de la piel e incrementar la legibilidad de los textos", según un análisis realizado por el portal Xataka.

LG

LG es el Smart TV OLED 77".

También tiene la capacidad de identificar de forma automática el tipo de contenido que se está reproduciendo. Entonces, ajusta los parámetros de imagen para otorgar la mejor experiencia. Existen cuatro configuraciones, que tal vez en algún momento habrás detectado en tu tele: estándar, película, deportes y animación.

Si un usuario quiere hurgar en otras marcas, puede encontrar una TV de Sony de 85 pulgadas a US$ 10 mil y una de 75 pulgadas a US$ 5.499. Es 4K y, según analistas internacionales, muchos eligen sus dispositivos por sus diseños elegantes. En este caso, viene con el sistema Android TV, lo que para la mayoría de los usuarios uruguayos que tienen este sistema operativo en sus smartphones puede ser un aspecto a tener en cuenta a la hora de llevar la compra final. Philips, por su parte, ofrece una de US$ 4.600. También es 4K y de 75 pulgadas.

Con menos pulgadas se pueden encontrar precios más baratos. Teles 4K de la marca Panavox, que en la mayoría de los casos viene con el sistema operativo Android, se puede conseguir desde 25 mil a casi 39 mil pesos. Estas teles oscilan entre 50 a 65 pulgadas.