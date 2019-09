Llega el Wifi 6, con más velocidad y la posibilidad de más usuarios conectados al mismo tiempo

Este lunes fue presentado oficialmente el Wifi 6, que trae varias novedades con respecto a sus antecesores, aunque va a llevar un tiempo ver las actualizaciones en su máximo potencial.

Carlos Martínez, gerente de tecnologías del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC), e ingeniero eléctrico de profesión, habló con Cromo sobre los cambios que va a traer este nuevo wifi a la vida cotidiana.

"El gran desafío que tiene la implementación de Wifi 6 es el tema de la velocidad. El otro es el tema de la cobertura y también la densidad", resumió Martínez. El experto cree que juntar esas tres ventajas era difícil con el estándar anterior. En este caso, se logró, superponiendo ondas de radio para "utilizar la capacidad de cada una de ellas por separado".

La velocidad, según la Wi-Fi Alliance (organismo que regula el servicio a nivel mundial), pasará de un máximo de 6,9 Gbps teóricos a 9,6.

Es incorrecto, según Martínez, llamar a la anterior versión Wifi 5, ya que antes de esta nueva edición se les conocía como IEEE 802.11ac (varía dependiendo de la última letra). Este año la nomenclatura cambió, y el Wifi pasará a tener un número para cada nueva certificación.

La cobertura a espacios compartidos o abiertos es un conflicto que se venía repitiendo desde la creación del Wifi, ya que "si das mucha potencia cubrís más espacio pero generás más interferencia, pero para cubrir espacios necesitas esa potencia", explicó Carlos. En esta nueva actualización, las ondas de radio que forman a tal potencia son gestionadas de manera más inteligente, algo que para el ingeniero resuelve el conflicto.

La mejora de la densidad, que se mide básicamente en cuánta gente en una habitación cuadrada usa la misma red, "no va a depender tanto del estándar sino del fabricante”, pero básicamente vas a poder conectar hardware de más densidad en un mismo puesto", afirmó el gerente de LACNIC. Actualmente ya hay routers básicos que pueden abastecer 10 dispositivos, pero con esta mejora con la misma capacidad podrán llegar hasta 20.

El ingeniero eléctrico todavía no ha visto esta tecnología en Uruguay, pero cree que irán llegando de a poco con dispositivos que ya han sido certificados. Entre ellos, 28 dispositivos Samsung y los tres nuevos iPhone. Puedes ver la lista completa aquí.

Sin embargo, Martínez afirmó que tardaremos en ver a esta tecnología en su máximo potencial en la mayoría de los dispositivos. "Hay fabricantes que se tratan de adelantar, el que pega primero pega mejor, entonces vos podés encontrar varios equipos que te digan 'pre-Wifi 6', que implementan una versión preliminar del estándar, porque vos podés tener acceso a las mejoras a medida que van evolucionando", dijo. Y advirtió que si compramos dispositivos con wifi 6, no hay computadoras con esa tecnología, por lo que habría que comprar ambas cosas.

Esto no significa que no podremos disfrutar de este nuevo capítulo del wifi si no compramos una computadora o smartphone y un router con la tecnología incorporada, ya que los dispositivos con versiones anteriores son compatibles y podrán aprovechar las ventajas de esta actualización, pero solo algunas de ellas, dependiendo del dispositivo y sus capacidades técnicas. Esto ocurrirá cuando cada equipo actualice su sistema, lo que dependerá de la compañía fabricante.