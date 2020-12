Llega Philips Hue a Uruguay: el sistema de iluminación inteligente que revolucionará el hogar

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la posibilidad de contar con un sistema de iluminación inteligente ya es posible. Signify (Euronext: LIGHT) presentó en Uruguay Philips Hue, el sistema de iluminación inteligente, que a través de una red doméstica local y utilizando el protocolo de comunicación Zigbee, crea nuevas posibilidades para experimentar el poder de la luz en casa, sin la necesidad de instalar complejos sistemas que requieran cables o el recambio de toda la iluminación. A través de una aplicación que se puede descargar desde cualquier dispositivo móvil, ya sea iOS o Android, se logra regular la intensidad, controlar el encendido y apagado de manera remota y jugar con los más de 16 millones de colores para adaptar su hogar de acuerdo con cada necesidad.

“Philips Hue llega a Uruguay para hacer los hogares más inteligentes. Estamos muy entusiasmados de poder presentar este novedoso sistema que no sólo brinda nuevas funcionalidades a la luz, sino que mejora la vida de las personas”, aseguró Martín Spinelli, gerente comercial de Signify Uruguay, quien destacó además que cada lámpara Hue utiliza un 90% menos de energía que las lámparas tradicionales.

Entre otras funciones, Hue permite programar horarios de encendido automático para ayudar a los usuarios a optimizar su rutina diaria, guardar escenas de luz favoritas para cada espacio y controlar las luces del hogar, aunque no estemos en él. Además, con la función de geolocalización, se detecta la posición del usuario, apagando las luces cuando uno sale de su casa y volviéndolas a encender al regresar. A través de la función IFTTT (If This, Then That), Hue puede hacer que la luz cambie en determinadas situaciones relacionadas con el clima, el correo electrónico y las redes sociales del usuario, entre otras.

Este sistema de iluminación inteligente tiene la posibilidad, además del aplicativo, de conectarse a los diferentes asistentes de voz en el hogar, tales como Google Home, Alexa de Amazon y Apple Homekit, permitiendo controlar y regular la iluminación, las escenas y tonalidades con solo el sonido de tu voz, integrando todo el sistema de un hogar inteligente en una sola plataforma.

Con Hue se pueden llevar los momentos de entretenimiento al siguiente nivel. Para los fanáticos de los videojuegos, películas y música, Hue permite experimentar extraordinarias sensaciones de iluminación envolvente, debido a que esta tecnología puede sincronizar la iluminación de la habitación con las imágenes de la PC y la televisión, acompañando el ritmo del sonido y las imágenes y creando una increíble experiencia inmersiva.

El Starter Kit, o paquete inicial de Hue incluye tres lámparas que se reemplazan por los existentes del hogar sin cambiar ninguna instalación y un hub (el Bridge Hue) que se conecta al router doméstico para crear una red local independiente. La totalidad de las lámparas y accesorios instalados generan una red de comunicación, ya que cada uno actúa como repetidor de la señal, haciendo que la respuesta sea más estable y mucho más rápida a las configuraciones de luz que quiera el usuario (red mesh). Luego el usuario debe descargar la aplicación a su dispositivo móvil para inmediatamente comenzar a experimentar el poder la luz de una forma revolucionaria.

La familia Hue

Además del Starter Kit, Philips Hue llega a Uruguay con una familia completa de lámparas y accesorios, para que la experiencia de iluminación inteligente sea superior:

Hue Dimmer Switch : se trata de un interruptor inteligente que permite alternar cuatro configuraciones lumínicas totalmente personalizables. Además, al estar conectado a la red, se puede colocar en cualquier lugar de forma inalámbrica y utilizarlo en formato “control remoto”.

: se trata de un interruptor inteligente que permite alternar cuatro configuraciones lumínicas totalmente personalizables. Además, al estar conectado a la red, se puede colocar en cualquier lugar de forma inalámbrica y utilizarlo en formato “control remoto”. Hue Motion Sensor: es un dispositivo que detecta la luz diurna para cumplir varias funciones, como optimizar el uso de las lámparas (que no se prendan si no hace falta), o que se activen si detectan movimiento. Permite activar escenas preconfiguradas por el usuario y hacen que la iluminación responda a su presencia.

es un dispositivo que detecta la luz diurna para cumplir varias funciones, como optimizar el uso de las lámparas (que no se prendan si no hace falta), o que se activen si detectan movimiento. Permite activar escenas preconfiguradas por el usuario y hacen que la iluminación responda a su presencia. Cinta LED Hue: es una tira de luces LED flexible, versátil y resistente. Su fácil colocación permite ambientar los espacios gracias a que se puede fijar en todas las superficies sólidas. El kit inicial viene por 2 metros y si se agrega la extensión de 1 metro, permite cubrir hasta 10 metros lineales.

es una tira de luces LED flexible, versátil y resistente. Su fácil colocación permite ambientar los espacios gracias a que se puede fijar en todas las superficies sólidas. El kit inicial viene por 2 metros y si se agrega la extensión de 1 metro, permite cubrir hasta 10 metros lineales. Philips Hue White: Es una familia compuesta por dos lámparas, base E27 y base GU10. Estos productos permiten generar un control inteligente de la iluminación fuera de casa, programando horarios de encendido y apagado mediante rutinas predefinidas, y la regulación de la intensidad de su luz blanca cálida para adecuarla a nuestras actividades diarias.

Es una familia compuesta por dos lámparas, base E27 y base GU10. Estos productos permiten generar un control inteligente de la iluminación fuera de casa, programando horarios de encendido y apagado mediante rutinas predefinidas, y la regulación de la intensidad de su luz blanca cálida para adecuarla a nuestras actividades diarias. Philips Hue GO: Es una luminaria inalámbrica totalmente portátil, con todas las funciones de conectividad inteligentes de Philips Hue y además incorpora tecnología Bluetooth, logrando experimentar la luz deseada, en cualquier lugar y momento. Philips Hue Go se puede mover del jardín a la sala de estar y al dormitorio sin preocuparse por los cables y tiene una autonomía de hasta 3 horas una vez cargada. Con el botón de control en el propio producto, es fácil cambiar la iluminación cuando el dispositivo inteligente no se encuentre a mano. Además, ofrece momentos envolventes que amplían la visualización de la televisión a toda la habitación y lleva los momentos de entretenimiento a otro nivel.

En base a su estrategia de innovación, Signify continúa trabajando en acercar productos y servicios cada vez más modernos que hagan a los hogares uruguayos cada vez más inteligentes.