Llegó la época de refaccionar la casa: ¿qué cosas tener en cuenta para evitar una multa del BPS?

Arranca la primavera y es un momento del año que se suele aprovechar para ponerse al día con distintas refacciones que puede necesitar hogar. La lista es larga y puede incluir desde cosas simples como la reparación de un revoque dañado por la humedad o la pintura de una habitación o el frente de la casa; hasta tareas un poco más complejas como el revestimiento del baño o el cambio de un piso.

Antes de ponerse a trabajar vale recordar que las pequeñas obras deben declararse aunque no modifiquen los planos del inmueble. De esa forma podrá evitar que alguien lo denuncie por irregularidades o por ejemplo, que un control “rastrillo” del Banco de Previsión Social (BPS) le termine cargando una multa a su bolsillo.

En Uruguay, las obras que se consideran de mantenimiento se rigen por un régimen especial de aportes, y están incluidas en el ámbito de afiliación de industria y comercio. Por ejemplo, si va a pintar la fachada de su casa tiene varias opciones para solucionar la mano de obra. Puede contratar a una empresa o bien contratar a un pintor como personal dependiente. Otra forma es hacerlo usted mismo o pedirle ayuda a un familiar o amigo. Cualquiera sea el caso tiene que notificarlo al BPS.

Personal dependiente

Si no tiene tiempo o considera que no reúne las habilidades necesarias para hacer el trabajo que el hogar está necesitando puede contratar a un particular. En ese caso el responsable del inmueble deberá inscribirse como empleador, y pagar los aportes de seguridad social que le corresponden al trabajador que registre.

¿Qué se entiende por mantenimiento? Todas las actividades que se destinen a la conservación y mejora del inmueble, que no formen parte del proceso integral de una obra y que no modifiquen planos. Este es: pintura, revoque, revestimientos, colocación de aberturas y reparación de techos, entre otras.

Y estarán comprendidas en el régimen especial de aportes a siempre que no superen los 15 jornales de medio oficial albañil. El laudo vigente de la construcción establece para esta categoría un pago diario de $ 2.111,94. De esa manera el tope de mano de obra se sitúa actualmente en $ 31.679.

En ningún caso podrán intervenir más de dos operarios en forma simultánea. Si lo hace el aporte deberá realizarse por el régimen común de la construcción. La inscripción se realiza únicamente ante BPS, no siendo necesario el registro frente a DGI.

Pixbay

Empresa

Si opta por contratar a un particular que aporta en régimen de monotributo o unipersonal debe asegurarse que está registrado ante BPS y DGI. También deberá solicitar que le emita una factura en la que conste la dirección del domicilio donde se hace la refacción, el período de ejecución y el detalle con los costos de la mano de obra y de los materiales utilizados. Los aportes a la seguridad social son responsabilidad de la empresa que se contrate.

También hay que tener en cuenta que el presupuesto que le pasen no supere los 15 jornales de medio oficial, para que el aporte pueda ser por el régimen especial.

En este caso el responsable del inmueble no tiene que hacer ningún trámite. Solo guardar la factura del trabajo realizado por si en algún momento el BPS tiene que ir a verificar algo con un arquitecto a la propiedad. Eso puede pasar, por ejemplo, el día que se quiera vender el inmueble.

Amigo o familiar

Otra alternativa es pedirle ayuda a un amigo o familiar. En ese caso deberá hacer el trámite para obtener el permiso que lo habilita a utilizar mano de obra sin remuneración ni compensaciones económicas, de acuerdo con la legislación vigente.

En la notificación deberá incluir una descripción del trabajo a realizar, su magnitud y el tiempo estimado. En paralelo quedará exento de hacer los aportes a la seguridad social.

Para poder usar esta alternativa, es necesario presentar el último recibo de sueldo de todas las personas que vayan a participar de la tarea. En ningún caso podrán ser trabajadores que estén desocupados o trabajadores informales.

Y si la pintura o refacción decide hacerla usted mismo también debe comunicarlo al BPS aunque no tenga que pagar nada.

Cuánto subieron los costos de refaccionar

También es útil tener idea de cómo han evolucionado los costos en el rubro. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el costo de construir aumentó 8,51% en los 12 meses cerrados a julio.

La suba se explica en parte por el aumento de componentes como mano de obra (9,09%) y de materiales (6%), a lo que hay que agregar subas de impuestos, gastos generales y leyes sociales.

Entre los costos de albañilería que treparon 8%, el rubro revoques tuvo una suba de 8,5% y contrapiso, pisos y zócalos 6,3%. El costo de otros rubros de albañilería se encareció 8,2%. También se registran subas en categorías como herrería (4%), instalaciones eléctricas (9,8%), sanitarias (7%), y pinturas (10,9%).