Lo que dijo Natalia Oreiro cuando le preguntaron por el look "copiado" de María Becerra

Hace algunas semanas, la cantante argentina María Becerra, una de las figuras ascendentes de la música más exitosas de los últimos tiempos, sorprendió con un look en sus redes que, según notaron algunos usuarios, se asemejaba mucho al que tenía Natalia Oreiro en la época del hit Tu veneno, uno de sus etapas musicales más recordadas.

En ese sentido, la uruguaya fue consultada sobre el tema durante la presentación de la versión argentina de ¿Quién es la máscara? por la periodista Pilar Smith, y no dudó en asegurar que le "encanta" María Becerra y que no estaba segura de que ella supiera sobre su antiguo look al momento de decidirse a adoptarlo

"Ella me encanta. Me encanta todo lo nuevo que están haciendo. Me gusta seguir la moda de gente que, de repente, no tiene idea de que yo me corté el pelo así. Porque yo no sé si María vio Tu veneno. Por ahí no", expresó la uruguaya. "Igual, nos mandamos unos mensajes porque yo le tiré buena onda. Ya la seguía y me encanta su música y su estilo", resumió en el evento del programa que pronto conducirá en la vecina orilla.

De hecho, Oreiro no solo defendió a Becerra en la entrevista, sino que también lo hizo en redes con una serie de me gustas y reacciones a los posteos de la argentina.