Bergessio a Gutiérrez: "Dejame hasta que haga el segundo gol"

Nacional le ganó 2-0 a Plaza Colonia, sigue invicto en el Clausura y todas son flores para los tricolores. Incluso, hasta los diálogos más picantes entre el técnico y los jugadores se transforman en bromas que se pueden contar en público. Así lo hizo Álvaro Gutiérrez después del partido. Consultado por el intercambio de palabras y sonrisas que tuvo con Gonzalo Bergessio después que el argentino marcara el segundo gol, el DT expresó: "A Gonzalo lo vi bien, corrió con normalidad como lo hace él, pero como había hecho 35 o 40 minutos, y había llegado a 50 en una práctica con cancha pesada, en el entretiempo le pregunté cómo estaba, que no me mintiera porque sé que siempre quiere jugar y me dijo, 'dejame hasta que haga el segundo segundo'. Entonces cuando hizo el segundo y yo pedí el cambio me dijo, 'hijo de puta, ¿me vas a sacar, no?'".

Un diálogo que demuestra la buena onda entre el técnico y los futbolistas. Gutiérrez agregó: "Gonzalo es el goleador del equipo, en los momentos difíciles por su rendimiento y por lo que contagia hizo que Nacional empezara a sacar puntos. Ahora el problema es mío porque tengo a Vecino, a Bergessio y también a Pastorini en buen nivel; sé que estoy siendo injusto con Pastorini porque no lo he podido poner, pero ya va a jugar".

Leo Carreño

El DT contó que Álvaro Pereira no jugó por un cuadro gripal y que el ingreso de Armando Méndez por izquierda hizo que cambiara algunos movimientos para que "al Chory le quedara espacio para el centro y Méndez buscara las diagonales".

Méndez recibió la quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá estar en el partido contra Cerro, aunque sí estará Matías Viña.

Sobre el partido de este miércoles, Gutiérrez señaló: "La idea clara es que los delanteros sean la primera línea de contención porque eso facilita la tarea de los volantes, los defensas y el golero. Estoy contento, hoy no nos llegaron mucho, si bien en el primer tiempo las llegadas que tuvimos fueron claras pero de centros, ellos creo que en el segundo tiempo nos tiraron una vez y eso me da alegría y confianza a los jugadores".

Nacional vuelve a jugar el sábado frente a Cerro en el Gran Parque Central.