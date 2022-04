Los beneficios y los sectores ganadores de un acuerdo comercial entre Uruguay y Estados Unidos

En un espacio de Twitter generado este martes por la organización Global Americans, la vicepresidenta de Uruguay XXI, Inés Bonicelli, el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, y la socia de PwC, Amparo Mercader, dialogaron sobre la posibilidad de que Uruguay logre un acuerdo comercial con Estados Unidos, la relevancia y las ventajas.

Durante la actividad, con nombre Una mirada hacia adelante: Las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos, los participantes valoraron como positivo para el abordaje de las negociaciones, en primera instancia, la estabilidad institucional, social, económica y social uruguaya.

Según Bonicelli, más que “hablar de retrocesos en otras regiones” es necesario valorar la “enorme oportunidad” que presenta el Uruguay en “estabilidad, apego a la institucionalidad y la democracia, el respeto por las reglas de juego y la libertad de la apertura para lo que es Doing Business”. “Tenemos que cuidar y fortalecer estos factores”, apuntó.

Por su parte, Mercader sostuvo que “los valores de democracia” uruguayos lo hace “un socio natural” para la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Uruguay es una de las democracias más estables del mundo y primera en la región”, agregó.

En esa línea, Iturralde destacó que existe una “agenda común” en “defensa de los valores democráticos” entre Uruguay y Estados Unidos y que lo que el país no tiene para ofrecer “en su peso económico” sí puede hacerlo como “un aliado en la región que cada vez se destaca más por la institucionalidad, la democracia y ciertos valores en los que es baluarte”.

En lo que refiere a la preocupación expresa del país norteamericano sobre el acercamiento entre Uruguay y China y la firma de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los países, Iturralde indicó que el Uruguay “está tratando de hacer su juego, guardar los equilibrios y aumentar sus flujos comerciales con todos los actores”.

En ese sentido, manifestó que no cree que Uruguay “esté con una preferencia de China por sobre otros actores” pero alertó que “ni Estados Unidos ni Europa están abriendo una puerta clara en materia de bienes o de desgravaciones”. “Uruguay, en la necesidad de concretar algunos acuerdos, está en conversaciones con China porque es quien puso algún interés más concreto en aranceles y bienes. Eso no quita que no hay otras agendas enormes”, agregó.

Jim WATSON / POOL / AFP

La importancia del sector servicios

Según Mercader, el área de servicios es “absolutamente clave” ya que si bien “se habla mucho de China como socio comercial, Estados Unidos es el principal mercado en servicios de Uruguay”.

Para la socia de PwC, los servicios “no van a pasar por la aduana y no van a depender de un TLC” sino que depende “en gran medida” de un Tratado de Doble Tributación. En esa línea, explicó que al no tener Uruguay un tratado de este tipo, se generan “más retenciones a los servicios” que pueden llegar “hasta el 30%”. “Es un monto muy grande que puede hacer la diferencia entre ser o no competitivos en determinadas industrias”.

Para Mercader, un Tratado de Doble Tributación es el tema “más importante de la agenda bilateral” con Estados Unidos debido a que “donde hay mayor complementariedad” con ese país es en los servicios. También avanzar en el “intercambio de información” es una “clave” para el desarrollo de la industria de servicios. “Estos mecanismos más modernos son fundamentales para lo que es el fomento de la industria de servicios con gran valor agregado y que es clave para la relación bilateral de Uruguay con EE.UU”, puntualizó.

“Un TLC también es excelente y nos aportaría muchísimo” porque es “un sello de calidad que va más allá de lo arancelario”, aclaró la socia de PwC. Sin embargo, dijo que “hay otros temas tácticos como el Tratado de Doble Tributación” que “podrían tener un impacto mayor sin dudas”.

Bonicelli destacó que en Uruguay existe un “ecosistema pujante de las Tecnologías de la Información (TI)” y que Estados Unidos es el principal destino de las importaciones uruguayas en el rubro. También destacó que Uruguay tiene el mismo huso horario que la costa este de Estados Unidos.

“Son todos elementos que hacen que este sector realmente esté muy bien posicionado para seguir creciendo en su relación con Estados Unidos. También Uruguay es visto como un hub de entrada al resto de América Latina ya hay muchas empresas que se instalan acá primero y luego crecen en el resto de la región”, explicó la ejecutiva de Uruguay XXI.

En cuanto a desafíos, Bonicelli señaló que va “por el lado del talento” ya que si bien Uruguay tiene un stock de talento interesante y muy calificado”, hoy “se compite en el mundo por talento”.

La vicepresidente de la agencia de promoción de exportaciones uruguayas destacó que Uruguay tiene “todo para crecer” en lo que refiere a servicios y dijo que la exportación de servicios audiovisuales, consultoría en ingeniería y construcción también son algunos de los rubros que están exportando de buena forma a Estados Unidos.