Cuáles son los celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp el 1° de noviembre

WhatsApp dejará de funcionar en 53 modelos de celulares a partir del 1° de noviembre. Muchos de ellos han sido muy populares entre millones de usuarios.

En su sitio web, informa que a partir de esa fecha la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo "dejará de ser compatible con los teléfonos con sistema operativo Android 4.0.4 y versiones anteriores".

La herramienta de la que Mark Zuckerberg es dueño fianl exhortó a los usuarios: "Por favor, cámbiate a un dispositivo compatible o guarda tu historial de chats antes de esa fecha. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulta este artículo".

Qué pasa con los iPhone

En cuanto a las personas que tengan iPhone, es necesario que tengan iOS 10 o superior. El último sistema operativo lanzado por Apple fue el 20 de setiembre pasado y se trató del iOS 15. Quiere decir que teléfonos lanzados antes de 2016 casi que no pueden utilizar WhatsApp.

"Para una mejor experiencia, te recomendamos que uses la versión de iOS más actualizada para tu iPhone. Por favor, visita el sitio web de soporte técnico de Apple para obtener información sobre cómo actualizar el software de tu iPhone", explica WhatsApp en su página web.

Esta es la lista completa:

iPhone

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Otros fabricantes

Alcatel

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8