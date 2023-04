Los centros de orientación sobre el embarazo en Reino Unido donde manipulan a las mujeres para que no aborten

Según evidencia encontrada por el programa de investigación Panorama, de la BBC, mujeres que buscan información en centros de orientación sobre el embarazo en Reino Unido están siendo manipuladas para evitar que aborten.

Estos centros operan fuera del marco del servicio nacional de salud (conocido por sus siglas, NHS) y suelen estar registrados como organizaciones sin fines de lucro.

La mayoría dice que no derivan a las mujeres para que se realicen abortos, pero señalan que ofrecen ayuda y recomendaciones en el caso de embarazos no deseados.

Sin embargo, la investigación de la BBC reveló que más de un tercio de estos servicios brinda información médica engañosa o consejos poco éticos, y a veces ambas cosas.

Información falsa

Desde hace más de 50 años, es posible hacerse un aborto en el NHS en Inglaterra, Escocia y Gales. En Irlanda del Norte es legal desde 2019.

El NHS y los proveedores de servicios de abortos regulados brindan asesoramiento sobre el embarazo, pero haciendo una búsquequeda en internet, Panorama identificó 57 anuncios de centros de orientación sobre el embarazo.

La mayoría dice ofrecer un espacio seguro para que las mujeres reciban apoyo e información precisa sobre sus opciones.

La BBC decidió investigar tras conocer el caso de varias mujeres que acudieron a estos centros. Una dijo que había quedado "traumatizada" y que el centro había intentado "manipularla" para que no se hiciera un aborto.

El equipo de Panorama quiso averiguar más y por ello contactó a los 57 centros, haciéndose pasar por una mujer que quería conocer sus opciones, inluida la posibilidad de abortar.

De estos, 34 nos dirigieron a la página del NHS o a proveedores de abortos regulados.

Otros 21 centros nos dieron información médica engañosa y/o recomendaciones poco éticas sobre el aborto.

Siete centros dijeron que un aborto podía provocar un "síndrome de postaborto", una condición mental similar al desorden de estrés postraumático, una condición no reconocida por el NHS

Ocho centros vincularon el aborto a la infertilidad y a problemas para que un embarazo futuro llegue a término

Cinco centros vincularon el aborto a un aumento del riesgo de cáncer de mama

Getty Images Los centros investigados por la BBC daban información engañosa sobre los efectos colaterales de las píldoras abortivas.

El NHS dice que, al igual que cualquier tratamiento médico, hay un pequeño riesgo de que algo salga mal, y que tener un aborto no aumenta el riesgo de cáncer de mama, infertilidad o de sufrir problemas de salud mental.

Jonathan Lord, médico lider en el campo de la obstetricia y director de un centro proveedor de abortos, dijo que las mujeres necesitan tomar una "decisión informada", que require de "información imparcial de buena calidad".

Durante consultas telefónicas y en persona, a Panorama le dijeron que:

Las mujeres que tienen un aborto "sufren trastornos emocionales" porque "saben que han sido madres, pero no tienen un bebé"

Sufrirían "consecuencias" después de tener un aborto y "saldrían de allí como una persona diferente".

Las mujeres que "superan rápidamente" el aborto lo han hecho porque "han bloqueado de su pensamiento el hecho de que se trataba de un bebé real".

Sería "increíble" tener "tu propio niño" y preguntaron cómo se sentiría "abrazar a tu propio bebé"

Un centro dijo que las mujeres podían experimentar alucinaciones con bebés llorando, y que podrían después de un aborto tener "pesadillas de cosas que le pasan a niños".

Jo Holmes, de la Asociación Británica de Psicoterapia, señaló: "Desde un punto de vista profesional, no están allí para hacer recomendaciones, no estan allí para guiar, y no están allí para dar su opinión. Ese lenguaje está diseñado para que el cliente se siente culpable".

Investigación encubierta

Quisimos saber más sobre cómo operan estos centros, así que fuimos, ocultando nuestra verdadera identidad.

Visitamos el Crossroads Crisis Pregnancy Centre en Harrow, en el noroeste de Londres, que abrió en 2005 y está basado en una iglesia bautista. La página del centro dice que entrenó a sus orientadores para brindar información precisa y gratuita.

Getty Images El aborto no aumenta el riesgo de sufrir cáncer de mama.

Una periodista encubierta le dijo a la orientadora que estaba embarazada de tres meses, y preguntó qué significaba realizarse un aborto en esta etapa del embarazo.

Ella respondió: "El bebé está esperando una pastilla para que lo mate y se deshaga de él".

Enumerando depresión e infertilidad como posibles efectos colaterales, añadió: "No hay algo como una cosa segura porque algunas mujeres han tenido un aborto y han sangrado hasta morir, cualquier tipo de cosas pasan".

La orientadora dijo más tarde que no le estaba diciendo qué hacer con su embarazo.

El centro Crossroads Pregnancy Advice y la orientadora no respondieron a los pedidos de comentarios de Panorama.

Panfletos

También investigamos el centro de orientación Tyneside Pregnancy Advice Centre en Newcastle upon Tyne, en el noreste de Inglaterra. Su página de internet dice que tiene un "ethos cristiano" y que está comprometido a brindar un servicio atento, compasivo y profesional.

El centro está dirigido por Chris Richard, un médico con un punto de vista antiaborto. También trabaja como pediatra en el NHS.

Nuestra reportera encubierta visitó el centro, y explicó que estaba casada con dos niños cuando descubrió que estaba embarazada otra vez.

La asesora le preguntó qué pensarían sus hijos de que ella tuviese un aborto. "¿Podrías hablarle a tus hijas de tener un aborto? ¿O sería algo que siempre mantendrías en secreto?", le dijo.

Luego le dio a la periodista un panfleto que decía que "evitar a los niños" era un riesgo psicológico. Cuando ella le preguntó que quería decir eso, le dijo: "Tener un aborto y sentir que no deberías por ello estar cerca de niños".

Getty Images

La orientadora le dijo luego que si quería hacerse un aborto debería consultar la página del NHS.

Holmes describió estos intercambios como extraordinarios. "Es la experiencia de la mujer y ella está solo tratando de manipular la conversación hacia su objetivo".

Richards afirmó: "Tenemos un historial de 14 años de cumplimiento de todas nuestras obligaciones reglamentarias y más de 1.200 mujeres se han beneficiado del trabajo de nuestro personal y nuestros voluntarios".

Y añadió que cualquiera que haya leído la página del centro puede ver "de qué vamos".

Ecografías para generar culpa

Stanton International es un influyente grupo antiaborto en Estados Unidos, donde estableció cinco centros de orientación sobre el embarazo. También tiene un centro en Belfast llamado Centro de Salud Stanton.

Su página dice que es un lugar seguro donde "las mujeres son empoderadas para tomar su mejor decisión posible".

Antes de visitar el centro de forma encubierta, hablamos con Ashleigh, una mujer de 30 años que contactó al centro después de descubrir que estaba embarazada en 2021.

La madre de cinco hijos dijo que quería hacerse un aborto y que en el centro le dijero por teléfono que podría hacerse uno allí. Cuando llegó a su cita, dice que le aseguraron que necesitaba hacerse un ecografía. Esta mostró que estaba embarazada de mellizos.

"Me dijeron 'tienes que mirar, estos son tus bebés' y cuando finalmente giré para mirar, y vi a dos pequeños bebés en la pantalla, me limpié mi propio gel y me fui de la habitación... Eso fue demasiado para mí".

Getty Images Algunos centros hacen ecografías con el objetivo de generar culpa.

Ashleigh se hizo finalmente un aborto y dijo que su experiencia en el Centro de Salud Stanton la había dejado traumatizada.

Lord criticó el uso de ecografías en los centros de orientación sobre el embarazo. Dijo: "Las ecografías son una herramienta y pueden usarse en algunas circunstancias, pero en otras pueden ser bastante intrusivas".

El uso de ecografías, añadió, puede provocar culpa en las mujeres embarazadas que están considerando abortar y por tanto pueden ser manipuladoras.

El Centro de Salud Stanton solo ve a mujeres que traen un test de embarazo positivo.

Claire, que estaba de diez semanas de un embarazo planeado, acordó filmar de forma secreta para Panorama.

En la consulta, una orientadora le habló del "síndrome postabortivo", que describió como una ansiedad severa que "erosiona tu salud mental" por entre seis meses y seis años. También le habló de lo que el centro describe como efectos secundarios de la pastilla abortiva, explicando que contiene "una dosis enorme de hormona femenina".

"Dentro de las 48 horas tu bebé morirá de hambre o de sed", le dijo.

Claire fue informada también de que el centro brindaba atención y ayuda financiera a las mujeres que continuaban con su embarazo.

Cuando se fue, le dieron panfletos con imágenes gráficas de fetos abortados e información que daba a entender que podría sufrir cáncer de mama si abortaba.

Hallazgos preocupantes

Lord señaló que los hallazgos eran "extremadamente preocupantes".

"No hay un mayor riesgo de sufrir una enfermedad mental grave, infertilidad o cáncer de mama después de un aborto. Estos centros están destinados a las mujeres que están luchando con su decisión y les dan consejos falsos para tratar de evitar que se sometan a un aborto".

"Corren el riesgo de causar daños y perjuicios significativos a esas pacientes especialmente vulnerables".

Holmes dijo que las afirmaciones hechas por el centro eran tendenciosas y prejuiciosas. "(La idea de la) orientación es poder explorar lo que sientes en un lugar seguro sin ser juzgada, pero cualquier mujer que asistiera a una sesión como esta saldría profundamente traumatizada".

Danielle Versluys, directora de operaciones de Stanton International, le dijo a Panorama que no estaba preparada para hablar sobre el "síndrome postaborto".

Pero agregó: "Dentro de nuestras clínicas, se advierte a las mujeres que tener un aborto podría provocarles dolor, tristeza y arrepentimiento de por vida y que puede afectarlas negativamente".

En defensa del uso de ecografías, dijo: "La verdad no debe ocultarse a las mujeres... Y, por lo tanto, proporcionar una exploración médica... es absolutamente aceptable, requerido y necesario para que una mujer tome una decisión informada".

Cuando se le preguntó por los panfletos, Versluys respondió: "No creo que sea inapropiado mostrarle a una mujer cuál es el resultado real de un aborto. Estamos comprometidos a brindarles a las mujeres la verdad y los recursos que necesitan para tomar las mejores decisiones posibles para ellas y su bebé".

La Charity Commission (Comisión para las organizaciones sin fines de lucro) de Irlanda del Norte le dijo a Panorama que están investigando al Centro de Salud Stanton. La Charity Commission de Inglaterra dijo que está evaluando la información brindada por la investigación de Panorama.

