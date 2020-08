Los cines uruguayos ante la posibilidad de abrir y la espera por las películas

La semana pasada fueron varios los que suspiraron aliviados. Con el anuncio de que los teatros, museos y cines estarían habilitados para volver a abrir sus puertas a partir de este lunes 3 de agosto, la olla a presión en la que se estaba convirtiendo el colectivo de artistas se aflojó y el entusiasmo empezó a correr. Si bien tras la publicación de los protocolos sanitarios parte de esa emoción se esfumó –los aforos permitidos son mínimos y, en el caso del teatro, hasta este lunes se estipulaba que los actores no podrían acercarse a menos de dos metros sobre el escenario–, fueron muchos los que enseguida se pusieron manos a la obra para planificar la vuelta y tener, de la forma más normal posible, los espectáculos de nuevo en cartel. Y en esas planificaciones también están los cines uruguayos.

Un día después del anuncio de la reapertura de los teatros, desde el gobierno se anunció que las salas de cine también entrarían en la habilitación. Y un día después, con el protocolo ya sobre la mesa, el Centro Cinematográfico del Uruguay, en representación de distribuidores y exhibidores uruguayos, bajó la pelota: sí, el cine está más cerca de volver, pero la coyuntura internacional hace difícil la circulación de estrenos internacionales, por lo que quizás habrá que esperar algunas semanas más.

Según anunció el Centro en un comunicado de prensa el pasado viernes, hay dos actores de igual importancia para que la actividad pueda retomarse: las salas de cine y los distribuidores de películas, que son los dueños del contenido que se proyecta.

“Estos últimos”, explica el comunicado, “han suspendido el calendario de estrenos hasta tanto se normalice la situación a nivel mundial y en cada país en particular. Ante el anuncio oficial estamos trabajando junto a ellos para poder tener en breve, las mejores películas para nuestro público. Nos mantenemos expectantes de novedades en este sentido, pensamos que quizás en unos días este panorama sea más claro, y podamos comunicar con una mayor certeza una fecha prevista de reapertura”.

En estas horas, los cines y los distribuidores se encuentran, como bien dice el comunicado, armando la programación desde cero. Se estima que en las próximas horas haya una hoja de ruta más delineada, pero por el momento cuentan con algunos títulos y fechas que si bien no están confirmados y se rigen bajo tentativas internacionales, puede ser lo que termine por impulsar los dos primeros meses de la reapertura.

Según informaron fuentes del mercado de la distribución a El Observador, entre esos títulos se encuentran Tenet, la última y esperada película del director Christopher Nolan, que además sumará un reestreno de El origen (Inception) por su décimo aniversario; Al morir la matiné, una película uruguaya de terror de Maximiliano Contenti; ¡Scooby!, una historia animada del famoso perro detective; The New Mutants, una propuesta de terror dentro del universo de los X-men que corre por cuenta de Disney; The High Note, una película romántica con Dakota Johnson; y The King’s Man, la precuela de la historia de espías que comenzó en 2014 el director Matthew Vaughn.

From Director Christopher Nolan. #TENET, coming to theaters. Watch the new trailer now. pic.twitter.com/qKoPRyHcLE — TENET (@TENETFilm) May 22, 2020

De todas ellas, la que más ha sonado en las últimas semanas es la primera, la de Nolan, y esto es así porque Tenet estaba destinada –porque así lo ha intentado marcar el mercado internacional desde hace meses– a ser la película con la que la nueva normalidad llegaría a los cines del mundo. Y aunque por lo pronto en Estados Unidos se descartó estrenarla en las semanas siguientes por el estado actual de la pandemia en ese país, su estreno internacional se mantiene pautado para el 27 de agosto, después de varios cambios anteriores. A esa fecha también se pliega, de manera tentativa, el mercado uruguayo.

Para ese mismo día también está marcada The New Mutants, y posteriormente el mes de setiembre estará signado por los estrenos de The High Note y The King’s Man. Por el momento, Al morir la matiné, el reestreno de El origen y ¡Scooby! no tienen fechas confirmadas.

Vale la pena recordar que el protocolo sanitario que deberán tomar los cines es el mismo que rige, por ejemplo, para los teatros y otros espectáculos públicos.

Otro panorama

El caso de Cinemateca es diferente. Al no depender exclusivamente de la circulación de los grandes blockbusters internacionales de Hollywood y al mirar hacia otros públicos, puede tener más claras algunas de las posibilidades de cara a su vuelta.

Según se anunció en su cuenta de Twitter, la institución maneja volver a abrir en principio este fin de semana o los días posteriores, ya que se encuentra terminando de poner a punto el piso del hall, que se encontraba en reparaciones al momento del anuncio de la habilitación. En la comunicación, Cinemateca también se refirió a cómo implementarán el protocolo sanitario aprobado por el gobierno, al que se calificó de “muy restrictivo”.

Algunas precisiones sobre la reapertura (hilo)

1- Vamos a abrir aunque no será la semana próxima porque estamos preparando los requerimientos sanitarios, la programación y, aparte, porque toda la semana entrante estaremos puliendo los pisos del hall 🙄 pic.twitter.com/pM2H4P35fy — Cinemateca Uruguaya (@CinematecaURU) July 31, 2020

“Una función por sala, horarios escalonados para que no se junte la multitud que representa el 20% del aforo según permite un protocolo sanitario muy restrictivo. En ningún país fue menor a 30% (con todo respeto dejar una fila vacía no tiene sentido)”.

En las salas, la institución volverá a poner en pantalla el estreno que la pandemia cortó –El faro, con Willem Dafoe y Robert Pattinson– y se planea realizar un ciclo en homenaje a algunas personalidades del séptimo arte que murieron en 2020 o a fines de 2019, entre ellos Kirk Douglas, Anna Karina, Rosario Bléfari, Terry Jones y Ennio Morricone.