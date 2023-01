Los ciudadanos norteamericanos son vigilados por una vasta red tecnológica de espionaje

Cada segundo de cada día, los ciudadanos norteamericanos están expuestos a ser espiados por una vasta red de seguimiento digital, espías electrónicos y robots invasivos.

Esta nueva era de espionaje gubernamental y corporativo, en la que la población es escuchada, observada, rastreada y seguida es posible gracias a un ejército global de dispositivos tecnológicos y sistemas de espionaje que el fundador del instituto de investigaciones Rutherford, el abogado constitucionalista John W. Whitehead describe en su libro TheWaronthe American People.

Whitehead analiza algunas de las herramientas más usadas por rastrear movimientos, monitorear gastos, detectar comportamientos y analizar relaciones sociales sin que los observados se den cuenta de ello.

Seguimiento de los teléfonos celulares.Los aparatos que están en manos de millones de usuarios se han convertido en espías, ofreciendo a las agencias gubernamentales un flujo constante de datos de ubicación y movimientos de los usuarios.

Por ejemplo, el FBI pudo usar datos de geolocalización para identificar más de 5000 dispositivos móviles (y sus propietarios) en un área de 2 hectáreas alrededor del Capitolio el 6 de enero. La policía también está utilizando los datos celulares para llevar a cabo una vigilancia masiva de las protestas sin necesidad de una orden judicial. Además, los agentes federales ahora pueden emplear una serie de softwares “piratas” para obtener acceso a las actividades de su computadora. El software de piratería malicioso también se puede usar para activar cámaras y micrófonos de forma remota, lo que ofrece otro medio para espiar los asuntos personales de un objetivo.

Seguimiento basado en el ADN. La tecnología de ADN en manos de funcionarios del gobierno les permite generar archivos de información sobre ascendencia, apariencia, historial de salud y aún sobre estructura familiar de aquellos ciudadanos cuyo rastro genético haya sido incorporado a las bases de datos de las agencias gubernamentales.

Seguimiento basado en el rostro.El software de reconocimiento facial permite rastrear y registrar los movimientos de los ciudadanos en el curso de sus actividades diarias. Mediante los miles de cámaras de vigilancia que cubren el país, la tecnología de reconocimiento facial permite que el gobierno identifiquey rastree los movimientos de cualquier persona en tiempo real. La policía, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han utilizado un programa de software particularmente controvertido creado por Clearview AI para recopilar fotos en sitios de redes sociales para incluirlas en una base de datos masiva de reconocimiento facial.

Del mismo modo, el software biométrico, que se basa en los identificadores únicos (huellas dactilares, iris, huellas de voz), se está convirtiendo en el estándar para navegar por las líneas de seguridad, así como para eludir los bloqueos digitales y obtener acceso a teléfonos, computadoras, edificios de oficinas, etc. Los científicos también están desarrollando láseres que pueden identificar y vigilar a las personas en función de los latidos del corazón, el olor y el microbioma.

Rastreo en función del comportamiento.Los rápidos avances en la vigilancia del comportamiento no solo hacen posible que las personas sean monitoreadas y rastreadas en función de sus patrones de movimiento o comportamiento, incluido el reconocimiento de la forma de andar (la forma en que uno camina), sino que han dado lugar a industrias que giran en torno a la predicción del comportamiento de uno basado en datos y patrones de vigilancia y también están dando forma a los comportamientos de poblaciones enteras. Un sistema de vigilancia inteligente "antidisturbios" pretende predecir disturbios masivos y eventos públicos no autorizados mediante el uso de inteligencia artificial para analizar las redes sociales, fuentes de noticias, transmisiones de video de vigilancia y datos de transporte público.

Seguimiento basado en gastos y actividades de consumo.Con cada teléfono inteligente que se compra, cada dispositivo GPS que se instala, cada cuenta de Twitter, Facebook y Google que se abre, cada tarjeta de comprador frecuente y cada tarjeta de crédito y débito que se usa para pagar diversastransaccionesse ayuda a las grandes corporaciones estadounidenses a crear un expediente para sus contrapartes gubernamentales las relaciones, gastos, hábitos de consumo y ocio de los habitantes.

La vigilancia del consumidor, mediante la cual sus actividades y datos en el ámbito físico y en línea se rastrean y comparten con los anunciantes, se ha convertido en un gran negocio, una industria de US$ 300 mil millones que recolecta datos de manera rutinaria para obtener ganancias. Corporaciones como los grandesalmacenes Target no solo han estado rastreando y evaluando el comportamiento de sus clientes, particularmente sus patrones de compra, durante años, también han financiado una importante vigilancia en ciudades de todo el país y ha desarrollado algoritmos de análisis del comportamiento que pueden determinar si los gestos de alguien podrían encajar o no en el perfil de un ladrón.

Seguimiento basado en sus actividades públicas. Las corporaciones privadas junto con las agencias policiales de todo el país han creado una red de vigilancia que abarca todas las ciudades principales para monitorear grandes grupos de personas, como en el caso de protestas y mítines. También están participando en una amplia vigilancia en línea, en busca de indicios de "grandes eventos públicos, disturbios sociales, comunicaciones de pandillas e individuos con antecedentes penales". Los contratistas de defensa han estado a la vanguardia de este lucrativo mercado. Los Fusion Centers, centros de intercambio de información para agencias federales, estatales y policiales gastan US$ 330 millones al año para monitorear e informar comportamientos "sospechosos" de personas que compran pallets de agua embotellada, fotografían edificios gubernamentales osolicitan una licencia de piloto.

Seguimiento basado en la actividad en las redes sociales.La participaciónen línea en las redes sociales es monitoreada, analizaday tabulada para formar un perfil personal sobre motivaciones, ideologías y posibles conductas. Como informó el sitio TheIntercept, el FBI, la CIA, la NSA y otras agencias gubernamentales están invirtiendo y apoyándose cada vez más en tecnologías de vigilancia corporativa que pueden extraer expresiones -que están protegidas constitucionalmente- en redes sociales para identificar a posibles extremistas y predecir su eventual participación en actos de comportamiento antigubernamental.

Helen A. S. Popkin, subeditora de tecnología de Forbes, observó que "es muy posible que nos enfrentemos a un futuro en el que los algoritmos detengan a la gente en masa por hacer referencia a descargas ilegales de 'Juego de Tronos”.

Seguimiento basado en las conexiones personales.Las agencias gubernamentales ahora están utilizando tecnología de vigilancia para rastrear la red social personal, las personas con las que uno se conecta por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o a través de mensajes sociales, con el fin de descubrir posibles delincuentes. Un documento del FBI obtenido por Rolling Stone habla de la facilidad con la que los agentes pueden acceder a los datos de la libreta de direcciones de los servicios de WhatsApp de Facebook e iMessage de Apple desde las cuentas de las personas objeto de vigilancia y las personas que no están bajo investigación y que podrían tener un individuo vigilado dentro de su red. Lo que esto crea es una sociedad de "culpabilidad por asociación" en la que todos somos tan culpables como la persona más culpable de nuestra libreta de direcciones.

Seguimiento basado en el automóvil.Los lectores de patentes son herramientas de vigilancia masiva que pueden fotografiar más de 1.800 números de patente por minuto, tomar una foto de cada número que pasa y almacenar el número, la fecha, hora y ubicación de la imagen en una base de datos de búsqueda y compartirlo con las fuerzas del orden, los Fusion centers y las empresas privadas para rastrear los movimientos de las personas en sus automóviles. Con decenas de miles de estos lectores de matrículas en funcionamiento en todo el país, colocados en pasos elevados, coches de policía y en sectores comerciales y barrios residenciales, la policía puede rastrear vehículos para resolver casos de secuestros, coches robados, personas desaparecidas y fugitivos buscados. Por supuesto, la tecnología no es infalible: ha habido numerosos incidentes en los que la policía se ha basado por error en los datos de las matrículas para capturar a los sospechosos y terminar deteniendo a personas inocentes a punta de pistola.

Seguimiento basado en el correo. casi todas las ramas del gobierno, desde el Servicio Postal hasta el Departamento del Tesoro y todas las agencias intermedias, ahora tienen su propio sector de vigilancia. Por ejemplo, el Servicio Postal de EE. UU., que ha estado fotografiando el exterior de cada correo de papel durante los últimos 20 años, también está espiando los mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales de los estadounidenses. Dirigido por la división de aplicación de la ley del Servicio Postal, el Programa de Operaciones Encubiertas de Internet (iCOP) supuestamente está utilizando tecnología de reconocimiento facial, combinada con identidades en línea falsas, para descubrir a posibles perturbadores con publicaciones “revoltosas”. La agencia afirma que la vigilancia en línea, que queda fuera de su alcance laboral convencional de procesamiento y entrega de correo en papel, es necesaria para ayudar a los trabajadores postales a evitar "situaciones potencialmente volátiles".

Según Whitehead, el estado dice que los ciudadanos que no han hecho nada malo no tienen nada que temer de estas nuevas tecnologías, pero como la definición de “malo” es muy amplia y muchos de estas intromisiones en la privacidad de los ciudadanos se efectúa sin orden judicial alguna, nos es aventurado afirma que finalmente, el desarrollo de las tecnologías de espionaje masivo ha transformado al “Estado profundo” en un nuevo “Gran Hermano”.