Los desafíos que proyectaron tres analistas para la marcha de la economía

Por Juan Andrés Sainz

De acuerdo a las perspectivas que brindaron tres analistas económicos, la administración de gobierno actual encontrará algunos escollos para cumplir con su agenda en los próximos meses. En particular, advirtieron sobre los desafíos para cumplir con las metas inflacionarias trazadas, aunque destacaron el ritmo de recuperación que está mostrando la economía uruguaya tras el impacto de la pandemia.

Este jueves, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) realizó su tradicional Foro Económico anual con la participación de los economistas Javier de Haedo, Tamara Schandy y Gabriel Oddone. En la apertura expuso el contador Enrique Iglesias.

De Haedo apuntó a que el presidente Luis Lacalle Pou "tiene un ADN notoriamente liberal" pero ese "no es el ADN del promedio de la coalición", dificultando el avance de reformas "pendientes" en el país. "Los presidentes hacen los que pueden y no lo que quieren", reflexionó. Además, sostuvo que entre el fin de 2013 y el de 2021, Uruguay tan sólo creció 3%, "no en promedio, en 8 años". "Eso es muy poco" para sostener la demanda de servicios públicos de un país como Uruguay, alertó.

Sobre las cuentas públicas afirmó que "el déficit fiscal sigue siendo muy alto; no hubo un ajuste relevante o permanente del gasto. En el Gobierno Central ha habido una disminución de US$ 600 millones del gasto, pero dos tercios es transitorio", observó. "O sea, el verdadero ajuste ha sido de US$ 200 millones", precisó. También pronosticó que no ve a la inflación "abajo del 6% en el mediano plazo" pero matizó que no cree que sea "el principal problema del país ni mucho menos, como algunos fanáticos". El Ministerio de Economía tiene como meta inflacionaria un guarismo de 5,8% para el cierre de 2022. En los 12 meses a noviembre, la inflación cerró en 7,9%.

A su turno, Tamara Schandy, socia de la consultora Exante, mostró los números que ilustran "el vaso medio lleno" de la recuperación tras la pandemia. De la mano de un contexto internacional "sumamente favorable", las exportaciones de bienes superan los US$ 1.100 millones mensuales en noviembre en comparación con una cifra que oscilaba en torno a los US$ 750 millones mensuales en 2019. La ocupación también recuperó parámetros similares a los de prepandemia, aunque señaló que es un punto de partida incómodo porque "veníamos de 4 o 5 años en donde el empleo venía cayendo".

En su presentación, destacó que el gobierno superó sus metas fiscales este año. "Eso no quiere decir que no haya desafíos en el frente fiscal, Javier (de Haedo) se refirió a eso", contempló Schandy, pero expuso que, mientras la meta de la Rendición de Cuentas era terminar el año con un 5,6% de déficit global, el mismo se ubicará en 4,8%, que se convierte en 3,1% si se excluye el efecto del Fondo Coronavirus. De todas formas, Schandy expresó su preocupación por el desempleo juvenil, "un tema central en la agenda", que ya antes de la pandemia se encontraba en 30% frente a poco más del 5% para los mayores de 25 años. La consultora Exante prevé un crecimiento del PIB superior al 3% para el 2022, en línea con la previsión del MEF (2,9%).

La política comercial

Diego Battiste

El economista Gabriel Oddone durante su disertación.

Durante su exposición, Gabriel Oddone pidió tener en cuenta que si Uruguay alcanza un tratado de libre comercio (TLC) con China "no va a haber un TLC con EEUU que compense eso", lo que implica "tensión geopolítica" en la región. "Debemos tener en cuenta y evaluar los riesgos que están asociados a una estrategia de salirnos del Mercosur, que yo la comparto", y para ello "debemos tener muy claro cómo lo hacemos".

Oddone coincidió con los otros expositores en que "Uruguay, para sostener su estado de bienestar (...), necesita crecer a tasas superiores a 3%", cosa que no es posible "si no hacen reformas importantes en algunos sectores". El economista dijo que, de lo contrario, el país sólo puede crecer a esa tasa cuando en el mundo hay "una constelación de casualidades que nos ponen a surfear en una ola de prosperidad". Para 2022, pronosticó un 2,8% de crecimiento.

Entre las reformas a hacer, Oddone apuntó al sistema de salud, de distribución de combustibles y de transporte. "Nuestra gobernanza en el sistema de salud es imposible de sostener" y "exporta ineficiencias al conjunto del resto de la economía por ser deficitario", ejemplificó. "Es clave que lo resolvamos". Además, recalcó que "los gobiernos del Frente Amplio no hicieron avances sustantivos en materia de reforma educativa y el gobierno actual, que tiene una agenda, (...) va a tener dificultades concretas" para obtener resultados.

Una polémica sobre el Mercosur

El comentario de Oddone sobre su visto bueno a una eventual salida del Mercosur no estuvo exento de controversia. Al final del evento se abrió un espacio de preguntas con un diálogo más distendido entre los disertantes, del cual también participó Enrique Iglesias. El excanciller, sin perder el tono amistoso de la conversación, aprovechó para expresar su discrepancia. "Yo no puedo ignorar decir algo que no va a caer muy bien: yo soy muy partidario del Mercosur", expresó mientras miraba a Oddone. "Estamos rodeados de 200 millones de personas que forman un mundo per sé y yo creo en ese mundo", agregó. "No lo podemos ignorar". "¿Es complicado? Sí", pero "es un acto de fe: yo creo".

Parafraseando a Iglesias, de Haedo se definió "agnóstico". Por su lado, Schandy opinó que "no es un tema de creencia" sino que debe apuntarse a flexibilizar y que "no es el tiempo de buscar algo de Argentina y Brasil que no vamos a obtener".

Finalmente, al ser consultado, Oddone relativizó sus dichos. "Alegremente decir 'me voy del Mercosur' es un error porque eso configuraría un problema para el empleo en Uruguay y para la actividad de muchas industrias (...). Yo sigo creyendo que nosotros no debemos irnos del Mercosur". Explicó que lo que propone es "jugar al borde del reglamento" y ver "si nos expulsan o no", al mismo tiempo que "no debemos pedir mucho permiso ni debemos hacer mucha alharaca de cosas en público". Afirmó, en clara alusión al presidente Lacalle Pou, que decir en un programa argentino "vamos a traer gente a vivir a Uruguay" es "un error táctico, es hacer una moña de más".

"El gran silencio de América Latina"

La apertura de la ronda fue de Iglesias, quien afirmó que hoy se vive "el gran silencio de América Latina" en materia internacional. Sostuvo que para ganar relevancia en los cambios venideros, el continente "debe asumir cierto activismo en algunas cosas", de las que destacó el cambio climático. "No habrá ningún pacto mundial sobre el clima sin América Latina", vaticinó. El expresidente del BID recordó que se trata de "una región que tiene 33% del agua potable del mundo, el 33% del área cultivable, que tiene el 25% de las forestas" y "darle a América Latina esa responsabilidad (sobre el acuerdo climático) pareciera ser un elemento de mucho peso internacional".