Los discursos del Oscar: los artistas volvieron a arremeter contra Trump

La nueva edición de los premios Oscar empezó sin presentador, no obstante las encargadas de abrir la ceremonia Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph estuvieron a la altura de las circunstancias. En su discurso inaugural las actrices y comediantes se burlaron de las idas y vueltas de la premiación y, además, dedicaron un espacio a mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "No habrá un conductor esta noche, no habrá una categoría de película popular y México seguirá sin pagar por el muro".

Tiempo después, Javier Bardem y Angela Bassett fueron los responsables de presentar el premio a mejor película extranjera. El actor de Biutiful eligió dirigirse al público en español en una ceremonia especialmente latinoamericana por la enorme cantidad de nominaciones que tuvo Roma. "No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento. Celebramos la importancia del idioma y la cultura de diferentes países", dijo Bardem. Minutos después Alfonso Cuarón —director de Roma— subió al escenario para recibir el premio.

Cuando Diego Luna y el prestigioso cocinero José Andrés nacido en español y nacionalizado estadounidense presentaron el espacio dedicado a Roma, el actor dijo "Ya se puede hablar español en los Oscars". José Andrés que ha sido sumamente crítico con Trump dijo las siguientes palabras: "La vida de cada persona es una receta en sí misma con diferentes dosis de alegría, tristeza, lucha y éxito, amor y pérdida. Todos los ingredientes son universales". "Esta preciosa e íntima película, una que da voz a los sin voz, nos recuerda del entendimiento y la compasión que todos debemos a la gente invisible en nuestras vidas: inmigrantes y mujeres que hacen que la humanidad avance".

Spike Lee, cuando subió a recibir el premio a mejor guion adaptado, dijo: "La elección presidencial de 2020 está a la vuelta de la esquina, hagan la elección moral entre el odio y el amor, hagamos lo correcto (citando su película Do the right thing)".