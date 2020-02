Hacía muchos años que no iba al río Negro, más de veinte. Cuando era chico, mi abuela vivía en Paso de los Toros y la visitábamos para su cumpleaños cada agosto. El viaje se me hacía eterno. Íbamos escuchando música en el pasacasete de alguno de los Fiat que tuvo mi padre en ese entonces. Sonaba mucho José Luis Perales, algo del Puma Rodríguez y otros artistas que estaban de moda a comienzos de los 90. Me aburría la Misa criolla.