Los jugadores de fútbol mejor pagos del mundo dentro y fuera de la cancha

Según la última edición del ranking de Forbes "Highest-paid Athletes" divulgada a finales de julio, Lionel Messi fue el futbolista mejor pagado del mundo en la temporada 2020-2021. El argentino, que confirmó entre lágrimas su salida del FC Barcelona y se incorporó al plantel del PSG, ganó un total de US$ 130 millones en su último año en el club catalán. Esto lo convierte en el futbolista mejor pagado del mundo, con un salario de nada menos que US$ 97 millones gracias a su performance en la cancha, además de otros US$ 33 millones procedentes de patrocinios y contratos publicitarios entre el 1° de mayo de 2020 y el 1° de mayo de 2021.

Si bien no hay confirmación sobre el valor del contrato entre el PSG y el argentino, Forbes estima que Messi percibirá un salario de alrededor de US$ 75 millones anuales en la temporada que inicia este agosto, sin contar posibles bonificaciones y pagos por derechos del jugador, tales como la venta de camisetas. El periódico español Marca, en tanto, informó que Messi vería engrosar su cuenta bancaria en alrededor de 40 millones de euros anuales (unos US$ 47 millones) durante su estancia en el equipo francés.

No hay ninguna sorpresa en cuanto a las dos superestrellas que completan el podio de los jugadores de fútbol con más ganancias en la última temporada. Cristiano Ronaldo se ubica segundo, con un ingreso total de US$ 120 millones, de los cuales US$ 50 millones son por patrocinios. Neymar, tercero en la clasificación, percibe unos US$ 95 millones, de los cuales US$ 76 millones son por hacer su magia en la cancha, lo que supone el segundo salario más alto del mundo si se excluyen las ganancias publicitarias.