Los millones de dólares que ingresarán a la caja del Estado por Movistar, Claro y Antel

El Poder Ejecutivo publicará en las próximas horas un decreto que habilitará la renovación de parte del espectro radioeléctrico que utilizan las empresas de telefonía móvil Antel, Movistar y Claro. Ello supondrá un ingreso millonario (más de US$ 54 millones) para las arcas de Rentas Generales durante los próximos meses.

La potestad de fijar la política nacional de telecomunicaciones le corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). A esa cartera le compete autorizar genéricamente la asignación de frecuencias a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para servicios de telecomunicaciones, así como fijar los precios que deberán abonar los concesionarios por la utilización o aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas y demás bienes escasos necesarios para las telecomunicaciones.

En las últimas dos décadas se han realizado diversos procedimientos competitivos, por medio de los cuales se ha subastado espectro radioeléctrico a fin de asignar recursos para la prestación de servicios de comunicaciones móviles por plazos de 20 y 25 años en el territorio nacional.

Así, en el período 2022-2025 se cumple el plazo de 20 años de diversas asignaciones del espectro radioeléctrico realizadas a favor de Antel, Movistar y Claro. Por ejemplo, el próximo 11 de diciembre caduca el plazo de una licencia de Movistar por 20 años para los bloques en 1800/1900 Mhz por el cual pagó US$ 6 millones en su momento. En tanto, el 1° de julio finaliza un contrato con Antel para 1700/1800 Mhz por el cual la empresa estatal pagó US$ 18 millones por un plazo de 20 años. También en junio finaliza un subloque del espectro de la compañía Claro por el cual desembolsó US$ 18,12 millones.

celulares

A su vez, en julio de 2024 caen otros dos subloques de Movistar de US$ 6 millones cada uno. Esas frecuencias son utilizadas mayormente para las redes más antiguas (2G y 3G) de las tres telefónicas.

Renovación sin licitación

El decreto del Poder Ejecutivo facultará a la Ursec a que los prestadores de telefonía móvil puedan solicitar la renovación automática de sus frecuencias asignadas en su momento y no realizar un llamado a licitación y mantener los montos definidos en su momento. La renovación del espectro podrá ser otorgada por igual plazo al asignado inicialmente y en similares condiciones técnicas.

El asignatario deberá abonar a la Ursec por concepto de utilización de frecuencias el mismo precio que abonó inicialmente por el espectro asignado, mediante un único pago dentro de 30 días corridos desde la resolución de renovación del espectro. La Ursec volcará esos recursos a Rentas Generales.

Una fuente del Poder Ejecutivo explicó por qué el gobierno no recorrerá esta vez el proceso competitivo. Actualmente, el mercado uruguayo cuenta con más de 6 millones de celulares activos. Muchas de esas líneas funcionan dentro de los subloques del espectro cuyas licencias caducan. Por tanto, si se quitan esos espacios y se asignan a operadores diferentes miles de clientes de telefonía móvil podrían quedar expuestos a perder su servicio actual. Además, generaría todo un dolor de cabeza con los contratos vigentes que las tres telefónicas tienen con sus clientes.

La fuente del gobierno explicó que como se trata de “bandas bajas” y de menor interés (a diferencia del 5G), no se consideró oportuno generar una disrupción en ese segmento en particular. “Que la competitividad se de en el 5G”, indicó. Un informe de la Ursec determinó que el valor de esas bandas del espectro cotizan hoy un 20% menos que hace dos décadas atrás. No obstante, el Ejecutivo optó por mantener su precio para la renovación que propone porque estas bandas le están generando ingresos a las tres compañías.

Ajustan llamado para 5 G

En paralelo con esta resolución el Poder Ejecutivo tiene prácticamente en la etapa final el proceso competitivo que abrirá para el despliegue de la tecnología 5G, internet móvil de alta velocidad que permite conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Este será un insumo relevante para el verdadero desarrollo del internet de las cosas, un concepto que refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con la red. Comparado con el LTE tradicional, la red 5G es 10 veces más rápida.