Los momentos que marcaron el deporte uruguayo en 2018

1.- Aguiar bolso

El período de pases comenzó con una bomba: Luis Aguiar pidió pase para Nacional. El ambiente se sacudió y las redes sociales fueron invadidas por distintas fotos. El presidente aurinegro Jorge Barrera expresó sobre el pase del Canario a Nacional. “Es un jugador profesional, tiene derecho a tomar las decisiones que quiera. Tengo una muy buena relación personal, le tengo aprecio y del punto de vista deportivo significó un ícono del 5 a 0 (clásico que Peñarol le ganó a Nacional) que todos festejamos. A un jugador que me dio una alegría tan brutal como la del 5 a 0 no tengo que reprocharle una decisión laboral. Le deseo que le vaya bien pero que Peñarol salga campeón, él ya sabe lo que es salir campeón con Peñarol”.

Por su parte el vicepresidente Rodolfo Catino tiró leña al fuego expresando: “Aguiar es hincha de Peñarol”. Agregando: “Es un jugador hincha de Peñarol, identificado con Peñarol pero es profesional y le pagan lo que necesita. En Peñarol no era una opción. Lo cierto es que en el club no hay interés por él y tiene todo el derecho del mundo en ir al cuadro que le plazca. No es un ídolo del club, simplemente un jugador que es hincha del club pero nada más”.

2.- Clásicos en sus canchas

Los grandes fijaron clásicos de 2018 en sus canchas del Parque y Campeón del Siglo y se generó una polémica con muchas idas y vueltas sobre si estaban dadas las condiciones para jugar en los referidos escenarios.

El partido del Apertura fue digitado para la fecha 13 tras la solicitud de Nacional y Peñarol de que se fijen sus escenarios

El clásico del Apertura fue digitado para el 15 de abril porque aún se están instalando las cámaras de seguridad.

El 12 de diciembre de 2017 el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dio luz verde a que los clásicos se puedan disputar en el Parque Central y el Campeón del Siglo.

"Eso lo tienen que resolver los dirigentes pero me parece que se está yendo hacia eso. Además hubo un momento que Nacional había fidelizado a su hinchada e iba más gente al Parque Central que al Estadio. Cuando empezó el proceso de construcción del estadio de Peñarol había gente que estaba en desacuerdo porque decían que su Estadio era el Centenario y hoy también lleva más gente a su estadio. Así que depende de cómo lo organicen", comentó en conferencia de prensa.

Bonomi expresó: "Hay un proceso que empezó con la garrafa (cuando los hinchas de Peñarol lanzaron una garrafa de 13 kilos desde lo más alto de la tribuna Ámsterdam), el día de la garrafa marcó un antes y un después porque ese día el lío era fundamentalmente con los dirigentes que habían resuelto poner límites y que encaraban una cultura de penar la barrabrava. A partir de ese día comenzó el proceso de instalar las cámaras de videovigilancia que han tenido buen resultado todo el año. La gente se planteaba que quedaba una asignatura pendiente que era la final y los festejos y salvaron el examen".

3.- El alejamiento de Polenta

El capitán de Nacional se alejó del club e inexplicablemente se quedó media temporada sin jugar. En primera instancia trascendió que el tema era por una serie de amenazas que había recibido luego de un clásico de verano. El teléfono de Diego Polenta, se filtró. Y el capitán de Nacional comenzó a recibir amenazas. Tuvo que cambiar de número, pero su grupo familiar perdió la tranquilidad. Luego le surgió una posibilidad de emigrar a Genoa. La directiva rechazo la oferta por considerarla insuficiente. Polenta se presentó en la sede a explicar que lo dejaran ir. ¿Motivos? Todos los caminos y las declaraciones de algunos dirigentes conducen a las amenazas.

El secretario general Heber Lambert brindó pistas en declaraciones a Tirando Paredes de 1010AM: “Nos sorprendió a todos esta situación, fue de un momento para el otro. Tuvimos la presencia de Diego y él explicó las razones por las cuales estaba sumamente preocupado y quería salir. Es una situación muy entendible la de Diego. Nos dejó preocupados”.

Minutos antes el jefe de seguridad de los albos, Wilson Miraballes, confirmó que iba a hablar con el gerente deportivo del club, Alejandro Lembo por las amenazas recibidas por Polenta.

A todo esto el técnico tricolor, Alexander Medina, reveló que el propio jugador le dijo que se quería ir.

“Hablé con el jugador. Me manifestó las ganas y la intención e poder irse, tomar esta posibilidad”, dijo el Cacique en conferencia antes de viajar a Brasil para jugar por la Copa Libertadores.

4.- El retiro de Lugano

El zaguero Diego Lugano, durante varios años capitán de la selección uruguaya, decidió retirarse como futbolista y pasar al área dirigencial. São Paulo de Brasil, club en el que es ídolo, lo presentó como su nuevo superintendente de relaciones institucionales.

"Estoy muy orgulloso y feliz por la oportunidad de São Paulo. Voy a reiniciar dentro del fútbol, es un paso trascendental", comentó en la presentación en su nuevo cargo. "Compartimos valores, principios, de cómo ver el fútbol y la institución como un todo, lo que debería ofrecer al aficionado y a la sociedad, algo mucho más profundo, que un simple resultado deportivo", agregó. "Esa era mi mentalidad como jugador y ahora en esta función voy a intentar implementar esa idea, de tener esa conexión con la afición, entre jugadores, funcionarios, niños de las inferiores, que sea algo más profundo. Que São Paulo cree grandes ciudadanos y que transmitan cosas buenas. Ese es el desafío", concluyó.

En una entrevista que concedió a Referí en diciembre, el jugador había hablado sobre el retiro y sobre su futuro, entre otros temas en una charla en la que repasó temas de pasado, presente y sobre su vida. "Me siento impecable. El último año y medio entrené todos los días, jugué. Para mí, que estuve seis meses parado después del Mundial de Brasil 2014, es una alegría inmensa. Y al sentirme bien, al terminar jugando en una liga brasileña y en un equipo como São Paulo, tal vez tengo un poco de miedo decir: 'Paro acá. Por qué paro, si puedo seguir un poco más'. Hoy tengo un poco de cuidado al tomar esa decisión porque, una vez que la adopte, no hay vuelta atrás. Entonces estoy dejando pasar las semanas para que el destino decida", había dicho el excapitán de la selección.

5.- Jueces reclaman derechos de imagen

La gremial de árbitros presentó una carta intimando a los neutrales de la AUF para que les entreguen documentación sobre los contratos de televisación con la empresa Tenfield a fin de analizar a quien deben hacerle el reclamo por sus derechos de imagen.

Referí informó el 2 de febrero que los árbitros exigen que Tenfield no los filme más, o que les pague derechos.

El presidente del gremio, Marcelo De León, expresó en Sport 890 que "la intimación es para que haya un cese del usufructo de nuestra imagen desde este momento y hasta que se normalice la situación".

De León entiende que Tenfield "no debería explotar nuestra imagen en ningún momento, ni antes, ni durante ni después de los partidos".

Lo que hace el gremio arbitral con este paso es dejar por escrito su demanda y sus aspiraciones para el futuro. El reclamo es desde octubre de 2017, cuando De León dijo a Referí que se habían reunido con los integrantes del colectivo Más Unidos Que Nunca por este tema.

El reclamo hizo modificar la transmisión de los partidos y a la fecha el tema está inconcluso.

6.- El Tanque Sisley no juega

El Campeonato Uruguayo de la temporada 2018 se terminó jugando con 15 equipos, uno menos de los 16 que debían participar, debido a que el El Tanque Sisley no consiguió el dinero para pagar las deudas y no podrá competir. El presidente del club, Freddy Varela, expresó que le faltaron US$ 357.000 para poder saldar las deudas, que, de acuerdo a los reclamos presentados en la AUF, ascienden a US$ 386.000.

Tras esta situación, El Tanque Sisley queda imposibilitado de participar en el Campeonato Uruguayo, desciende a Segunda división profesional y los rivales que debín enfrentar a los fusionados, según establecía el calendario, tuvieron fecha libre.

7.- Tabárez cita a Torreira

El volante Lucas Torreira es citado por primera vez a la selección uruguaya de cara a la China Cup, torneo que Uruguay disputó en marzo. El jugador fue sumando minutos paulatinamente hasta ganarse la titularidad en pleno Mundial de Rusia 2018. Luego del referido torneo el club Arsenal de Inglaterra adquirió su ficha.

8.- Se rompe Gargano

Walter Gargano sufrió rotura de ligamentos cruzados y la incertidumbre gobernó a Peñarol que se quedaba sin una de sus principales figuras por seis meses.

Lo insólito del caso es que cuando estaba en pleno proceso de recuperación Gargano sufrió un accidente doméstico que le provocó una pequeña lesión meniscal que determinó una nueva intervención. Peñarol informó que el volante, que se venía recuperando de una rotura de ligamentos de la que fue operada en marzo, no tendría más meses que los acordados anteriormente para su regreso. Y así ocurrió. Gargano estuvo presente para la definición de la temporada.

9.- Cunha al Mundial

El 29 de marzo Andrés Cunha es elegido por FIFA para el Mundial de Rusia 2018 dentro de la lista oficial de 36 árbitros y 63 asistentes que reveló en las últimas horas.

El árbitro uruguayo terminó siendo protagonista del Mundial por ser el primero en utilizar el VAR en el partido inaugural que jugaron Francia y Australia. A través del referido sistema, el árbitro uruguayo sancionó un penal a favor de los franceses. El 18 de junio dirigió Irán-España y concluyó con el encuentro semifinal entre Francia y Bélgica.

10.- Acuerdo histórico entre OFI y Tenfield

El fútbol del interior logró un acuerdo histórico con la firma Tenfield que adquirió los derechos para emitir por televisión la Copa Nacional de Clubes. El año termina con un nuevo acuerdo entre las partes para transmitir la Copa Nacional de Selecciones. Pero los jugadores del interior reclamaron el pago por sus derechos de imagen y existen dudas sobre cuantas selecciones van a participar del campeonato.

11.- Se va Leo Ramos

Luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores, haber pedido el torneo Apertura y no alcanzar la final del Intermedio, Leonardo Ramos anunció su alejamiento de la conducción técnica de Peñarol.

Una tentadora oferta de Arabia Saudita (Al-Ettifaq), sumado al hecho que, como había ocurrido el año pasado, los jugadores no concentraron para el partido de este miércoles con Boston River, en reclamo de la deuda que el club mantiene desde la administración Damiani, motivaron su decisión de alejarse.

12.- Llega Diego López

Peñarol sorprende con la contratación de Diego López para sustituir a Leonardo Ramos en la conducción técnica del club. Las dudas invadieron porque López llevaba muchos años alejado del país. En 1996 emigró a Racing de Santander y desde 1998 hasta su retiro en 2010 defendió a Cagliari. En ese mismo equipo comenzó su carrera como entrenador en la temporada 2012/2013. Primero como ayudante y desde 2013/2014 como DT principal. Luego dirigió a Bologna, a Palermo y regreso a Cagliari en 2017.

El técnico llegó a Peñarol con un asistente italiano. Pasó momentos complicados cuando el equipo quedó eliminado de la Sudamericana y recibió insultos, pero terminó saliendo campeón.

13.- Uruguay quinto en el Mundial

La selección uruguaya de fútbol terminó en el quinto puesto en el Mundial de Rusia 2018. No dejó una buena imagen en los dos primeros partidos con Egipto y Arabia pero terminó la serie goleando al local Rusia. En octavos de final le tocó Portugal. Y la celeste terminó mandando a Cristiano a su casa con una gran gestión de Cavani que se terminó lesionando y no pudo ser de la partida ante Francia por cuartos de final. El equipo quedó eliminado por el que a la postre terminó consagrándose como campeón del mundo.

14.- Tabárez sin contrato

Finalizada la participación de Uruguay en el Mundial, Oscar Tabárez quedó sin contrato. Debido a que estaban próximas las elecciones de la AUF debió esperar la definición. Si bien los candidatos coincidían en que el técnico debía continuar adelante con su tarea, los problemas políticos que se generaron y que determinaron la intervención de la FIFA, demoraron más de la cuenta la renovación del acuerdo. De hecho, Uruguay fue a jugar un amistoso contra México y el equipo fue conducido técnicamente por el DT de la Sub 20, Fabián Coito. Cinco meses después se selló la firma bajo el interinato de la comisión normalizadora.

15.- Se baja Valdez

José Luis Palma, presidente de Liverpool, realizó duras acusaciones contra su colega de la AUF, Wilmar Valdez, al que denunció de hacer pases puentes, catalogó de inmoral su decisión de construir una cancha sintética en Rentistas, de recibir sumas millonarias de FIFA y Conmebol y de prestarse a un "golpe de estado" contra Bauzá.

En su participación en el programa Punto penal de canal 10, Palma realizó varios comentarios contra Wilmar Valdez. Entre otras cosas dijo “Valdez es un hombre débil, que no tiene la personalidad para negociar, por eso es que los jugadores (de la selección) llevaron tanto, no tiene la capacidad de convencer. El dinero que reclamo es para un fondo administrado por la AUF, con dirigentes sabios, no es distribuir porque sí, sino para infraestructura, los vestuarios, porque los clubes no tenemos dinero para eso”. Semanas después aparecieron una serie de audios que determinaron que Valdez se bajara de las elecciones de la AUF.

16.- Sin candidatos a presidir la AUF

La presidencia de la AUF quedó en un mano entre Eduardo Abulafia y Arturo Del Campo hasta que intervino la Conmebol y los bajó a ambos.

Los dos dirigentes no superaron el examen de idoneidad; ahora quedan en carrera Ignacio Alonso, Fernando Nopitsch y Edgard Welker

La Conmebol le bajó el pulgar a Eduardo Abulafia y Arturo Del Campo que no podrán presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol debido a que no superaron el examen de idoneidad.

Sin mayores explicaciones, el máximo organismo del fútbol sudamericano comunicó la noticia a los candidatos a las elecciones.

“Inhabilitado y no dice ni siquiera la razón. Me llegó ayer”, confirmó Arturo Del Campo a Referí sobre la forma en que le llegó la comunicación de la Conmebol. Del Campo dijo que en el mail donde le informaron no decía los argumentos por los cuales se le negaba participar de las elecciones.

Asimismo, la Conmebol tampoco autorizó a participar de las elecciones del martes a Eduardo Abulafia.

“No voy a poder ni participar en la elección ni en temas de la Conmebol. Lo acepté, lo firmé y no digo nada.Vuelvo a dar la cara, es el momento de retirada. Este es mi último intento a la presidencia en la Asociación”, dijo Abulafia.

17.- Ronald Araújo ficha por Barcelona

En un abrir y cerrar de ojos al chico Ronald Araújo le cambió la vida. Los nervios lo invadieron cuando se enteró de que Barcelona, el club de Suárez y Messi, lo quería contratar. Y allá viajó, al mundo de los sueños, donde estampó su firma y fue recibido por uno de los grandes ídolos del club catalán como Jose Mari Bakero.

A través de su página web, Barcelona anunciaba el ficha del chico uruguayo expresando: “El FC Barcelona y el Boston River han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Ronald Araújo que firma para las próximas cinco temporadas. El coste del traspaso es de un fijo de € 1,7 millones y unos variables que pueden elevar el coste del traspaso hasta un máximo de € 5,2 millones. Araújo tendrá una cláusula de rescisión de € 100 millones siendo jugador del Barça B, mientras que si llega al primer equipo tendrá la cláusula será de € 200 millones”.

18.- Bentancur reconocido por FIFA

El volante Rodrigo Bentancur fue reconocido por la FIFA como uno de los jugadores revelaciones del último Mundial de Rusia 2018.

El volante de la Juventus, Rodrigo Bentancur, fue distinguido en Londres por parte de la FIFA en la entrega del premio The Best que ganó Luka Modric, como una de las revelaciones del pasado Mundial de Rusia 2018.

19.- Elecciones Mutual

Luego de un largo y traumático proceso se produjo la salida de Enrique Saravia de la presidencia de la Mutual. Los jugadores, agrupados en el movimiento Más Unidos Que Nunca, se movilizaron por todos lados pidiendo el cambio de autoridades. Realizaron manifestaciones en la puerta de la gremial, recurrieron al Ministerio de Cultura, pidieron asamblea que no les fueron concedidas y hasta se recurrió a la intervención de políticos que intentaron mediar. Luego de meses de lucha Saravia abandonó el cargo, se produjeron las elecciones y asumió una nueva conducción con Michael Etulain como presidente.

20.- Cámaras de identificación

El combate contra la violencia en el fútbol sufrió modificaciones que mejoraron considerablemente la seguridad en el principal deporte. La exigencia del Ministerio del Interior y la puesta en marcha de las cámaras de identificación marcaron un antes y un después en el tema. De todos modos el año se cerró con una polémica en el clásico donde en la tribuna de Nacional aparecieron una serie de ataúdes inflables, uno de ellos sostenido por un chico de Defensor que integraba las selecciones juveniles.

21.- Intervención de la AUF

Luego de que los clubes patearan para adelante permanentemente la aprobación el nuevo estatuto, y ante el caso organizacional que desató la elección presidencial, la FIFA intervino la Asociación Uruguaya de Fútbol. El organismo nominó una comisión normalizadora, que se encarga de dirigir a la Asociación hasta el 28 de febrero de 2019, fecha en la que se deberán realizar las nuevas elecciones. Esas elecciones deberán hacerse con el nuevo estatuto, que los clubes habían decidido postergar hasta setiembre.

En la carta, la FIFA comunicó "que el proceso electoral para ocupar el cargo de presidente de la AUF no cumple los requisitos de transparencia que establecen los estatutos de la FIFA y de la Conmebol".

Los presidentes de los clubes de fútbol recurrieron al TAS (Tribunal Superior) pero su pedido no fue contemplado.

22.- La nueva AUF

Con el agua al cuello y con la amenaza latente de FIFA de suspender la afiliación, los dirigentes del fútbol uruguayo terminaron aprobando el nuevo estatuto de la AUF. Se produjo un cambio en las estructuras políticas y gubernamentales del fútbol. Los jugadores fueron los grandes triunfadores al lograr 11 cargos en el nuevo gobierno del fútbol que ahora contará con representación de todos los estamentos.

23.- Peñarol campeón

Luego de un año donde no pudo concretar el sueño de la sexta Copa Libertadores. Después de perder el Apertura y el Intermedio a manos de Nacional, Peñarol culminó el año consagrándose campeón Uruguayo en una remontada increíble. Entre sus figuras destacaron Cristian Rodríguez, Guzmán Pereira, el golero Kevin Dawson y el defensa Fabricio Formiliano.

24.- El triunfo de Barrera

Jorge Barrera llegó a la presidencia del club sin otra experiencia que su recorrido por la AUF y en un año demostró, en un club que contaba con una interna complicada un manejo de las relaciones personales que generó unión. Pese a tener minoría en la directiva tuvo la visión de juntarlos a todos. No se habló más de deudas. Bajo su mandato el básquetbol volvió a competir y en el fútbol ganaron tres títulos. Fue votado como el mejor dirigente en la encuesta Fútbol x 100 de Referí.

25.- Elecciones Nacional

Nacional cambió de gobierno. José Luis Rodríguez terminó su mandato entre gallos y medianoche con una memoria que, por segunda año consecutivo, no fue aprobada por los socios que reprobaron su gestión. El club quedó en una situación económica sumamente compleja. Las elecciones se desarrollaron con cuatro candidatos: Decurnex, Fuentes, Giuria y Narancio. Finalmente ganó la fórmula que postulaba a Decurnex con Alejandro Balbi.

26.- Griezmann en Uruguay

El casamiento de Diego Godín reunió a varias estrellas del fútbol mundial entre las que se destacó la presencia del francés Antoine Griezmann. Declarado amante de Uruguay el desembarco del delantero campeón del mundo con Francia en el último torneo, llegó al país y sorprendió por su sencillez. Se presentó ante los medios y la gente vestido como uno más vestido de remera negra, short de básquetbol y championes sin medios, aparte de tener una mochila colgada sobre sus espaldas.

27.- El nuevo técnico de Nacional

Luego de innumerables idas y vueltas, Nacional terminó contratando al argentino Eduardo Domínguez como su nuevo entrenador. Los tricolores fueron el último club en contratar técnico para iniciar una tarea donde debe resolver el armado de un plantel que tiene muchos jugadores que culminaron su vinculación con la institución.

28.- Se va Signorelli, entra Magnano

El básquetbol se vio sacudido por la salida de Marcelo Signorelli como técnico de la selección. El profesional fue sustituido luego de una serie de hechos que no fueron del agrado de los jugadores y que terminaron cansando a los dirigentes. Signorelli no tenía trato con Esteban Batista. El hecho llamó la atención porque el cese se produjo en pleno proceso clasificatorio al Mundial. En su lugar la Federación Uruguaya de Básquetbol terminó contratando al renombrado entrenador argentino Rubén Magnano.

29.- El dominio de Malvín

Malvín se volvió a consagrar campeón de la Liga Uruguaya de básquetbol. Por juego, por clase, por categoría. Por ganas, por ambición y corazón. Pero, sobre todo, campeón por lógica. Malvín campeón. Expresión redundante de los tiempos que corren en el básquetbol uruguayo. El playero derrotó a Aguada por 77-72 y conquistó su quinta Liga en 12 años.

¿Cuál es el común denominador de esos 12 años? Sergio Somma en la dirección institucional y Pablo López como cabeza de un proyecto que promueve talentos desde la base a los que se suman jugadores que deben seguir determinada línea de juego y de compromiso con la causa.

Entonces, cuando se juegan 10 semifinales en forma consecutiva y cuando se está siempre en la definición, los títulos caen por su propio peso. Porque es el presente el que empuja.

30.- Retorno de Peñarol y Danubio al básquetbol

Este año se produjo el retorno de dos instituciones que llevaban mucho tiempo sin competir en básquetbol como Peñarol y Reducto. Los aurinegros armaron un plantel que les permitió ganar el DTA de punta a punta. Con la conducción de Diego Castrillón y Luis Pierri en la secretaría técnica, el equipo logró su cometido. Danubio peleaba por el segundo ascenso definiendo con Reducto.

31.- Inauguración Antel Arena

El año 2018 se cerró con la noticia de la inauguración del Antel Arena. Se trata de una obra cuya construcción comenzó en 2015 y que es un escenario polifuncional de alta tecnología, capaz de adaptarse a las diferentes necesidades de espectáculos artísticos y deportivos.

La obra fue parada tiempo atrás por decisión del gobierno, por considerar que no era prioridad en la actual coyuntura económica pero luego de algunos meses fue retomada.

El Antel Arena se inauguró con el partido de básquetbol entre Uruguay y Puerto Rico.

32.- Emiliano Lasa

Por segunda edición consecutiva, Emiliano Lasa se llevó el Altar Olímpico, premio que otorga el Comité Olímpico Uruguayo al mejor deportista de la temporada, esta vez la de 2017-2018.

Lasa, noveno el año pasado en el Mundial de Londres y medalla de oro este año de los Juegos Odesur de Cochabamba, ya había ganado este galardón en la temporada 2015-2016 tras su brillante actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, con un sexto puesto.

En el período contemplado para el premio, Lasa también fue medalla de plata en el Sudamericano de Asunción 2017, prueba a la que llegó tras superar una lesión.

El 5 de junio, ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba con un salto de 8,26 metros, nuevo récord nacional y nuevo récord de campeonato.

Asimismo, Lasa corrió en la Copa Continental de Atletismo que se desarrolló en República Checa representando a América.

33- Unos Juegos Odesur históricos para Uruguay

Con un total de 32 medallas, cinco de ellas doradas, Uruguay cerró el viernes sus mejores Juegos Odesur en 28 años y los cuartos mejores de toda su historia.

Los ganadores de las preseas doradas fueron Maximiliano Larrosa en -63 k de karate, la selección masculina de básquetbol 3x3, Julieta Mautone en la modalidad 10 metros pistola de aire de tiro, Emiliano Lasa en salto largo (batiendo el récord nacional) y Déborah Rodríguez en 800 m estos dos últimos de atletismo.

Además se conquistaron 10 medallas de plata y 17 de bronce.

En Lima 1990 Uruguay había ganado 13 oros, 13 platas y 15 bronces, con 41 podios.

En Rosario 1982 también había logrado 13 oros, 17 platas y 21 bronces (51 en total) y la mejor actuación se dio en Santiago 1986 con 17 oros, 15 platas y 12 bronces (44 podios). En La Paz 1978 fueron cuatro oros, 16 platas y 12 bronces (32 podios) por lo que se mejoró con un oro ese precedente.

De todos modos, el repunte no fue significativo para su posición final en el medallero general donde terminó noveno detrás de Paraguay. En Santiago 2014 había quedado décimo pero esta vez superó a Panamá. En Santiago había conquistado 12 medallas, la peor cifra de su historia pero comparado con Medellín 2010 donde hubo un solo oro (13 podios) se mejoró cualitativamente.

34.- Lola Moreira

La uruguaya Dolores Moreira fue medalla de oro en la Semana Olímpica de Enoshima, Japón, certamen que se disputó en aguas donde serán las competencias de vela de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La sanducera se quedó con el primer puesto de Laser Radial, su categoría, al ser la mejor en las tres regatas que formaron parte de la prueba, con un tercer puesto en la primera, un 57° que fue descartado en la segunda, y un primer puesto en la última.

35.- Tenis

El año 2018 para el tenis uruguayo contó con dos hechos opuestos: por un lado el ascenso del equipo de Copa Davis a la Zona 1 Américana (donde Pablo Cuevas lideró a los celestes) y por el otro la caída de Cuevas en el ranking de la ATP. Luego de estar entre los 20 mejores del mundo, termina el año en el lugar 89 con un registro de 19 partidos ganados y 14 perdidos.

36.- Rugby

La selección de rugby de Uruguay clasificó al Mundial al vencer a Canada 32 a 31. Los Teros pusieron a Uruguay en el mapa del Mundial de rugby, que se disputará el próximo año en Japón tras un duro partido jugado en el Estadio Charrúa.

Es la cuarta clasificación del elenco celeste a un mundial de rugby teniendo en cuenta que lo lograron en 1999, 2003 y 2015.

37.- Mundial Femenino Sub 17

Luego de muchos años Uruguay volvió a ser sede de un Mundial al albergar el campeonato juvenil Sub 17 femenino. Fue un hecho sin precedentes en el país. Luego del primer Mundial, en 1930, Uruguay volvió a albergar la Copa Mundial.

38.- Trébol campeón

Trébol de Paysandú venció a Old Christians en la final y conquistó el título de campeón uruguayo de clubes por primera vez en su historia. Tras empatar 22-22 en los 80 minutos y mantener el empate en dos tiempos suplementarios, el partido se decidió por penales a los palos. Trébol fue campeón, y es una gran noticia para el rugby uruguayo. Que desde el sábado 3 de noviembre de 2018, es Uruguayo con mayúscula.