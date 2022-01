Los NFT llegan a la imagen de perfil de Twitter

Twitter avanza en su integración de la tecnología cripto con la posibilidad de utilizar un archivo NFT como imagen de perfil, una función por ahora en pruebas para iOS disponible solo dentro de la suscripción Twitter Blue.

Los laboratorios (Labs) son la forma en que la compañía pone a disposición de los usuarios de la suscripción Blue las nuevas funciones en las que está trabajando para este servicio de pago, que además pueden probar de forma anticipada.

La última función en introducirse permite personalizar la imagen de perfil con un archivo NFT propiedad del usuario, que se mostrará con la forma de un hexágono. Esta novedad significa que el usuario puede vincular su billetera criptográfica a su cuenta de Twitter.

La compañía indica en la página de Labs que esta vinculación significa que las transacciones y tenencias de billetera criptográfica actuales e históricas, incluidos todos los demás NFT en esa billetera, se asociarán a la cuenta de Twitter, "porque toda esta información está disponible en la cadena de bloques pública".

La función en pruebas para Twitter Blue está disponible por el momento solo para usuarios de la aplicación de iOS, aunque la imagen hexagonal con el NFT será visible para todos los usuarios. La suscripción tendrá un costo de US$ 3 por mes.

¿Qué es un NFT?

Los token no fungibles (NFT por su sigla en inglés) son un certificado de autenticidad de algo que existe en el mundo digital. Los token son activos digitales, en este caso se integran a un blockchain, que sea "no fungible" implica que no es intercambiable, o sea, no podrá sustituirse ni consumirse. Se utilizan para registrar la propiedad de un activo como una imagen, un gráfico, música, o cualquier otro objeto digital sobre el que alguien quiera tener posesión.

A comienzo de 2021 Jack Dorsey, el fundador de Twitter, vendió el primer tuit de la plataforma por casi US$ 3 millones. Ese tuit es uno solo, así como solo hay una Monalisa original de Da Vinci. El Nyan Cat en versión GIF fue vendido por US$ 600 mil, videos de las mejores jugadas de la NBA han alcanzado precios por encima de los US$ 100 mil. El año pasado el futbolista argentino Leonel Messi creó su propia colección de NFT que superó los US$ 3.4 millones en el primer día de ventas. Cualquier imagen digital puede comprarse como NFT.

Con información de Europa Press