Los ocho nuevos libretos para el Uruguayo 2020

Exactamente la mitad de los técnicos que comenzarán el fin de semana venidero una nueva edición del Campeonato Uruguayo, han sido contratados recientemente justamente para esta temporada.

Ocho de los 16 entrenadores que comenzarán la actividad en el Torneo Apertura, son nuevos en sus instituciones.

Si bien alguno de ellos ya tiene experiencia como técnico, varios se recibieron hace poco tiempo. Están los casos en que han dirigido muy poco, o incluso alguno que debutará oficialmente en esta temporada.

Uno de los debutantes absolutos es nada menos que el flamante entrenador de Peñarol, Diego Forlán, quien hará sus primeras armas en el club mirasol, incluso con algunos jugadores que llegaron a ser compañeros suyos en su pasaje por el club entre mediados de 2015 y el mismo período de 2016, como, por ejemplo, el capitán Cristian "Cebolla" Rodríguez y otro de los referentes del plantel, Marcel Novick.

La propuesta que ha mostrado Forlán en los encuentros amistosos que ha disputado el club hasta el momento es muy ofensiva, aunque le costó conseguir goles.

Hasta ahora, ha jugado con un doble cinco en el medio juego, dos volantes externos y dos puntas, con línea de cuatro en el fondo, prácticamente el mismo sistema que más utilizaba su antecesor, Diego López.

Eso no implica que vaya a jugar siempre así. El martes dijo en Fútbol a lo Peñarol que incluso este próximo fin de semana en el debut del Uruguayo ante Cerro, no tiene definido el sistema táctico y que "puede cambiar" con respecto al que ya mostró en todos sus compromisos anteriores.

Cambiando de vereda, en Nacional, volvió un muy buen técnico como Gustavo Munúa.

En 2014, en su primer pasaje por el club, logró el Torneo Apertura y si bien no consiguió el Uruguayo, casi alcanza las semifinales de la Copa Libertadores de América de ese mismo año, al caer en La Bombonera con Boca Juniors por penales.

Su juego se basa mucho en el cuidado de la pelota, salida del fondo prolija con los pies desde el arquero y un sistema 4-2-3-1 y su planteamiento es de corte netamente ofensivo, como corresponde a un club grande.

Presenta un juego más afín al paladar del hincha tricolor y a su vez, muestra algo muy similar a lo de su primera vez: intenta el buen juego por las bandas, con velocidad y es diferente a su antecesor, Álvaro Gutiérrez, quien hacía meterse más atrás al equipo y salía en contragolpe.

El debut del Loco

Al igual que ocurrió en el inicio del siglo XXI cuando Juan Ramón Carrasco jugaba y también dirigía a Rocha Fútbol Club, este año ocurrirá lo mismo con Sebastián "Loco" Abreu, quien se hizo cargo de la dirección técnica de Boston River junto a Claudio Pérez.

A sus 43 años, Abreu continuará con los cortos en la cancha y le adosará la función de director técnico, aunque en realidad, más que nada será ayudante técnico de Pérez.

Esta decisión se tomó debido a que si el delantero fuera el técnico y un día lo expulsaran en esa función en el banco de suplentes, al partido siguiente no solo no podría dirigir, sino que tampoco podría jugar, ya que los técnicos expulsados no pueden tener contacto alguno con los futbolistas para el encuentro siguiente cuando están suspendidos.

Las prácticas sí han sido dirigidas por él, incluso los encuentros amistosos de pretemporada, pero no será igual en los partidos oficiales en los que aparecerá Claudio Pérez como entrenador y él como ayudante técnico.

Este no será el debut de Abreu como entrenador, ya que lo hizo en uno de sus clubes, Santa Tecla de El Salvador, logrando un título de copa el 1° de mayo pasado. Allí dirigió solo ese encuentro y dio la vuelta como DT.

En la mayoría de los amistosos de pretemporada no le fue bien, salvo en el último jugado el viernes 7 en el que golearon 4-0 al seleccionado de Florida.

Además de él, Abreu cuenta con muchos jugadores experientes y con edad, como Carlos Valdez y Pablo Álvarez en defensa y Nicolás Freitas en el mediocampo, pero la gran mayoría son muy jóvenes.

Cuello y Larriera

Dos de los técnicos que se han destacado en los últimos tiempos por la forma de hacer jugar a sus equipos fueron Román Cuello y Mauricio Larriera.

El primero comenzó bien en Wanderers aunque luego debió dejar el cargo.

No obstante, viene de ser campeón de la Supercopa Uruguaya con Liverpool venciendo a Nacional en Maldonado por 4-2 en el alargue.

Sus equipos se caracterizan por un juego de ida y vuelta, con transiciones rápidas, buena salida y llegada con asiduidad al arco rival.

El trato del balón es el común denominador al que apuesta este joven entrenador que se encuentra en pleno proceso de Copa Sudamericana ante Llaneros de Venezuela.

Por su parte, Larriera ya tiene una vasta trayectoria al haber comenzado en 2007 siendo el ayudante técnico de Gerardo Pelusso en Alianza Lima de Perú.

Fue en 2013 cuando se alejó de su amigo para comenzar él como entrenador y lo hizo en Sol de América de Paraguay.

Su primer club uruguayo fue Racing ese mismo año, al cual con sus buenas actuaciones logró catapultarlo a la Copa Sudamericana.

Posteriormente, también le fue bien con Defensor Sporting, y eso hizo que desde el fútbol de Catar se fijaran en él. Después fue DT de Godoy Cruz de Mendoza de Argentina. Dirigió luego a O'Higgins de Chile y retornó a Uruguay el año pasado para hacerse cargo de Danubio en el que, saliendo un poco de su cauce normal, no le fue bien.

No obstante, su trayectoria como técnico es tan importante que para este año, Wanderers se fijó en él.

El ascenso de Martín García

Si hay un técnico que ha mostrado su evolución desde que comenzó en las inferiores de Peñarol, en donde le fue muy bien, es Martín "Tato" García.

Luego de su periplo por los aurinegros, debutó en Primera división en el fútbol de Paraguay. Apostó por un club chico como Independiente de Campo Grande y se alejó de la comodidad que tenía en el club con el que ganó mucho, para comenzar a crecer.

Después emigró a Honduras y allí fue campeón del Apertura con Real España, dejando un muy buen recuerdo. En tanto, en marzo del año pasado retornó a Paraguay en Deportivo Santaní, y pasada la mitad del año, retornó al fútbol uruguayo y se hizo cargo de Boston River al que salvó del descenso cuando estaba muy comprometido.

"A los jugadores les pido que defiendan bien y ataquen bien, tan simple como eso. Soy muy intenso, así vivo el fútbol. Lo hice como futbolista y ahora también como entrenador. Soy muy apasionado de mi trabajo. Vivo las 24 horas para el fútbol", comentó Martín García a Referí.

Y añadió: "El salto de las juveniles de Peñarol luego de tantos años y de haber ganado un montón de títulos, a un grande de Honduras al que tomamos casi en posición de descenso y luego ser campeones, fue un aprendizaje muy bueno, soñado. También el pasaje por Paraguay nos dejó sus cosas: allí también fui gerente deportivo. Con Boston River el año pasado, el segundo semestre peleando el descenso fue sumamente estresante para nosotros y los futbolistas y quedamos fuera de la Copa Sudamericana por goles. Este desafío en Danubio es muy lindo, estoy muy contento y pretendemos poner a Danubio en donde debe estar: bien arriba".

El estilo de Orfila

Alejandro Orfila dejó Atlanta, en la B argentina, en una posición de privilegio luego de haberlo ascendido, cuando fue invitado a fin del año pasado a volver a Uruguay por parte de Defensor Sporting.

“Yo salgo siempre a proponer. Obviamente que tengo mis recaudos del rival, de lo mejor que pueda llegar a tener, pero la prioridad es siempre proponer y la prioridad siempre es mi equipo. Así siento el fútbol”, comentó a fines de enero pasado a Referí.

Su sistema táctico preferido es uno que en Uruguay está casi en extinción: el 4-3-3, aunque aclara que debe haber "versatilidad" ya que en pleno juego hay encuentros en los que se tendrá que cambiar el dibujo.

El regreso de Revetria

Nathaniel Revetria volvió a su actividad de director técnico este año contratado por Cerro, un equipo que se encuentra sumamente comprometido con el descenso.

Su última experiencia sucedió hace tres años cuando se había hecho cargo de Fénix.

Su debut en este Campeonato Uruguayo ya será complicado ya que enfrentará el sábado a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

Su perfil es más bien defensivo y tendrá mucho trabajo para intentar salvar al conjunto de la Villa de no irse a Segunda división.

Comienza el Uruguayo y habrá ocho libretos nuevos. Todos buscan lo mejor para sus respectivos equipos, pero normalmente pocos lo consiguen.