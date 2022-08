Los países de la UE debatirán si cierran sus fronteras a los turistas procedentes de Rusia

Los ministros europeos de Relaciones Exteriores abrirán mañana en Praga un debate sobre el polémico reclamo lanzado por el gobierno de Ucrania para que la Unión Europea prohíba el ingreso de turistas rusos en los países que integran el bloque, una iniciativa que divide aguas.

En principio, el Alto Representante para Política Exterior de la UE, el español Josep Borrell, introdujo anoche una sombra de duda en el debate. “Una prohibición completa para todos los rusos, independientemente de los motivos, no es una buena idea”, dijo el funcionario.

“No creo que la ruptura de la relación con la población civil de Rusia sea de ayuda, y tampoco creo que esa idea tenga el apoyo unánime que se requiere", manifestó en una declaración a la TV austríaca recogida por las agencias AFP, Europa Press y Sputnik.

El reclamo de Kiev, que no tiene antecedentes en la UE es apoyada por los países bálticos, Polonia y Finlandia —los cuales ya han tomado medidas para limitar los visados a ciudadanos rusos— será el punto central de la agenda en la reunión que se iniciará en la ciudad de Praga, la capital de Chequia.

Si bien como parte de sus sanciones por la guerra en Ucrania, la UE ya decidió vetar visas a determinados ciudadanos vinculados al gobierno ruso, hasta el momento la medida no alcanza la emisión de visas con fines de turismo. La controvertida idea fue lanzada por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien afirmó que lo rusos deberían "vivir en su propio mundo hasta que cambien su filosofía".

Por su parte, el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, sostuvo para justificar el reclamo que los rusos "apoyan abrumadoramente la guerra, aplauden los ataques con misiles en ciudades ucranianas y el asesinato de ucranianos. Dejemos que los turistas rusos disfruten de Rusia, entonces". Moscú, por su parte, reaccionó con indignación y calificó la idea como "irracional", además de prometer represalias.

En lo inmediato, Finlandia, el país europeo que tiene la frontera más extensa con Rusia, confirmó que reducirá a partir del próximo jueves el número de solicitudes de visa de turista a ciudadanos rusos a solo el 10% de los miles de pedidos diarios, pese a que las leyes país no permiten una prohibición total de la concesión de visados con base en la nacionalidad del solicitante.

En tanto, los analistas europeos advirtieron que la medida decidida por Finlandia tendrá un impacto a nivel regional, ya que como las sanciones de la UE cerraron el espacio aéreo a los vuelos procedentes de Rusia, muchos ciudadanos de ese país utilizan vías terrestres a través de Finlandia para llegar a otros países europeos.

Por su parte, Letonia, Lituania y Polonia ya dejaron de emitir nuevos visados de turismo a los ciudadanos rusos cuando las fuerzas del Kremlin invadieron Ucrania, a fines de febrero. Una determinación que para extenderse al resto de la UE debería contar con el consenso de los 27 países que integran el bloque, pero que podría vetar Hungría, que mantiene lazos cercanos con Moscú.

Por lo pronto, durante la reunión de mañana, el reclamo de Kiev y la postura de los países bálticos encontrarán la resistencia no solo de Hungría, sino también de Francia, Alemania y Portugal, que insisten en que la ruptura con la población civil rusa no es una estrategia adecuada. Lituania, en tanto, sugirió que si no se acuerda una prohibición en toda la UE, podría buscarse una "solución regional" incluyendo a Letonia, Estonia, Finlandia y Polonia para vetar a los turistas rusos.