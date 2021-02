Los precios de los alquileres en Montevideo y Ciudad de la Costa, y los barrios más demandados

Los precios de alquileres de casas aumentaron un 3,2% en el último trimestre de 2020, y los de apartamentos disminuyeron un 0,3%, según el reporte de mercado inmobiliario de Mercado Libre, realizado a partir de los inmuebles publicados en la plataforma. De acuerdo al estudio, Carrasco es el barrio más caro para alquilar en Montevideo, con un costo mensual de $ 113.960 en promedio.

El 2020 estuvo marcado por un aumento en los avisos de alquiler en la plataforma, que superó el crecimiento de 2019. Una explicación de este aumento es que algunos propietarios buscan generar más ingresos y que el mercado compraventa se mantiene con un dinamismo bajo, según el informe.

A su vez, el precio de ventas de casas registraron un aumento de 1,5% en los precios. La diferencia de mayores aumentos en los valores de casas que de apartamentos está dada por la búsqueda de espacios más amplios sumado a que la ciudad tiene una oferta limitada de casas, analiza el informe.

En cuanto a la rentabilidad, hubo una estabilización e incluso un leve aumento. En los apartamentos, la rentabilidad en el último trimestre de 2020 se ubicó en 4,6% anual en dólares en el caso de los apartamentos y de 4,3% para las casas, lo que significa una buena noticia para inversionistas, dice el reporte.

Los precios

Punta Gorda y Punta Carretas completan el podio de los barrios más caros para alquilar apartamentos en Montevideo. Los barrios más accesibles, en tanto, son Paso de la Arena, Jardines del Hipódromo y Punta de Rieles con un promedio que ronda los $ 10 mil en todos los casos.

En tanto para alquilar una casa los barrios con precios más bajos de Montevideo son Nuevo París, Manga y Paso de la Arena con un promedio de $ 13 mil.

Luego de Carrasco, el segundo barrio más caro para alquilar casas en Montevideo es Punta Gorda, con un promedio de $ 104.111, seguido de Punta Carretas, con un monto que asciende a $ 85.046; Pocitos, $ 73.379; Parque Rodó, $ 34.504; Tres Cruces, $ 33.032; Centro, $ 32.235; Parque Batlle y Villa Dolores, $ 30.942; Palermo, $ 30.915; Malvín, $ 28.367; Buceo, $27.783; Cordón, $ 27.634; Prado y Nueva Savona, $ 25.642; La Blanqueda, $ 24.642; Aguada, $ 24.227; La Comercial, $ 23.708; Jacinto Vera, $ 23.318; Reducto, $ 22.363; Brazo Oriental, $ 22.319; Villa Muñoz y Retiro, $ 22.240.

Por debajo de $ 20 mil, están los barrios de Aires Puros, con un promedio de $ 19.257; Malvín Norte, $ 18.950; Capurro y Bella Vista, $ 18.851; Ituizangó, $ 18.403; Unión, $ 18.147; Sayago, $ 17.673 ; Colón Centro y Noroeste, $ 17.123; Las Acacias y Marconi, $ 17.060; Cerrito, $ 16.782; Lezica y Melilla, $ 16.351; Belvedere, $ 15.973; Vila Española, $ 15.921; Cerro, $ 15.710; Piedras Blancas, $ 15.023; Maroñas y Parque Guaraní, $ 14.800; La Teja, $ 14.626; Paso de la Arena, $ 13.625; Manga, $ 13.441; y Nuevo París, $ 13.252.

En Ciudad de la Costa, donde la mayoría de la oferta son casas, los tres barrios más caros para alquilar son La Tahona ($ 127.5 75), Parque Miramar ($ 99.028) y Barra de Carrasco ($ 56.049). En tanto, los barrios más accesibles para alquilar una casa en Ciudad de la Costa son Paso Carrasco, El Pinar y San José de Carrasco, todos con valores promedio inferiores a los $ 20 mil.

El cuarto lugar de Ciudad de la Costa más caro es Shangrilá con un precio de $ 24.151; seguido de Lagomar, $ 23.134; Lomas de Solymar, $ 21.572; Solymar, $ 21.291; Médanos de Solymar, $ 19.898.

Los más demandados

Los barrios más demandados durante 2020 tanto para compra como para alquileres fueron Pocitos, Cordón y el Centro, mientras que en Ciudad de la Costa el podio lo integran El Pinar, Solymar y Lagomar.

Durante el 2020, se mantuvo la proporción inversa de demanda entre casas y apartamentos para Montevideo y Ciudad de la Costa: en la capital, más de la mitad de las búsquedas son para apartamentos y el resto de casas; en Ciudad de la Costa, quienes buscan apartamentos son un 5%.

En cuanto a las característica de los apartamentos, no hubo grandes variaciones y las preferencias siguieron marcados por los inmuebles de uno y dos dormitorios. Los precios más buscados para alquilar un apartamento es entre $ 15 mil y $ 20 mil, mientras que para comprar los rangos los valores buscados oscilan entre US$ 70 mil y US$ 100 mil.