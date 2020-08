Los que ya se recuperaron del covid-19, ¿pueden dejar de usar el tapabocas?

El exsenador Pedro Bordaberry –uno de los primeros pacientes de covid-19 en Uruguay– se enfermó y se recuperó de la enfermedad de la que todos hablan. Sin embargo, al igual que cualquier otro uruguayo respetuoso de los protocolos y recomendaciones sanitarias, usa tapabocas en todos lados donde lo exigen. ¿Pero por qué hace eso? ¿Si un infectado de coronavirus ya se recuperó puede seguir contagiando a otros? No hay una única respuesta y la explicación demanda más que un "sí" o un "no".

Según explicó el infectólogo Julio Medina a El Observador, la fecha en la que un paciente deja de ser infectante cambia en base a cómo el cuerpo haya sobrellevado la enfermedad. Para los casos leves, luego de diez días de los inicios de los síntomas, y después de tres días sin fiebre, ya se considera que los pacientes no contagian más. "Puede persistir la pérdida de olfato o de gusto o tos, que pueden durar meses, pero eso no implica que el paciente siga siendo infectante", aseguró.

En el caso de los pacientes más graves, sobre todo aquellos que están internados en cuidados intensivos (CTI), pueden pasar "20 o 30 días" con la posibilidad de contagiar a sus contactos. "No necesariamente el paciente puede seguir teniendo síntomas del virus directamente, porque cuando los pacientes están graves se pueden ir complicando con otras infecciones", aclaró quién también es director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República (Udelar).

Leonardo Carreño

Luego, un capítulo aparte es para los inmunosuprimidos. Estos, aunque su situación no se agrave, pueden mantenerse con una "excreción viral infectante" más allá de los diez días que habitualmente se esperan para los casos leves. "Sobre los inmunosuprimidos todavía hay cosas que no están claras pero sí que pueden contagiar más allá de los diez días", dijo Medina.

En cualquiera de estos casos, una vez recuperado el paciente, el tapabocas y el distanciamiento físico dejan de ser tan necesarios porque ya contarían en su organismo con una barrera mucho más fuerte: los anticuerpos. Eso llevaría a pensar que uno, luego de que se contagia y se recupera, quedaría liberado del uso del barbijo y otras medidas de protección que llegaron con la nueva normalidad. Pero no es tan simple.

Tanto Medina como Jorge Facal –otro experto que asesora al Ministerio de Salud Pública– explicaron que hay un aspecto científico que todavía pone en duda esa idea de salir sin protección una vez que uno ya se inmunizó naturalmente: aún no se sabe ni el grado ni la duración de la cobertura que pueden dar los anticuerpos.

Medina entiende que cada recuperado se debe seguir cuidando como cualquier otro ciudadano hasta que exista "más información" al respecto. Facal también ve la situación con la misma mirada. "Sabemos que las infecciones generan inmunidad, pero no sabemos qué grado de protección brinda la infección. Aparentemente brinda y las personas no se reinfectarían, pero no sabemos el plazo que eso puede durar. Y por lo tanto, de puertas afuera, los recuperados de covid-19 en Uruguay deberían usar protección. Porque no saben por cuánto tiempo van a estar protegidos", dijo.

Para resolver el problema y saber de primera mano cómo funcionan los anticuerpos de este nuevo coronavirus se necesita tiempo. No porque haya científicos que lo precisen para estudiar, sino porque es la única forma de saber qué pasa con la inmunidad adquirida por los recuperados actuales mientras pasan los meses. Como la pandemia aún se cuenta de a meses, la información exacta tardará en llegar.

De todas formas y en base a lo que se sabe por la experiencia de los coronavirus anteriores (el virus SARS-CoV), se estima que la protección "puede durar dos años", dijo Facal.

Además, el médico entiende que los recuperados deberían seguir cumpliendo las medidas por "conducta colectiva" y "de imagen". "¿Cómo hacés para controlar en un cine el día que se reabre? ¿Y en una oficina? ¿En un hospital? El tema del uso de tapabocas tiene que ser universal", sentenció.