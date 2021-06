Los requisitos que deben cumplir los turistas uruguayos para ingresar a España

Desde la hora 0 de este lunes 7 de junio, España permite la llegada de turistas de países que no forman parte de la Unión Europea (UE) y que ya estén vacunados o recuperados de covid-19, a excepción de Brasil, India y Sudáfrica. También serán admitidos los test de antígenos a la llegada al país, a diferencia de lo que venía ocurriendo que era la exigencia de un test PCR para el ingreso.

Los uruguayos que estén interesados en viajar a España por turismo, deberán presentar un certificado de vacunación expedido por las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el que acrediten tener las dos dosis de la vacuna contra covid-19 y los 14 días posteriores a la fecha de administración de la segunda dosis cumplidos.

¿Cuáles son los datos que debe contener el certificado de vacunación?

Nombre y apellido del titular

Fecha de vacunación, indicando la fecha de la última dosis administrada

Tipo de vacuna administrada

Número de dosis administradas/pauta completa

País emisor

Identificación del organismo emisor del certificado de vacunación

¿Qué vacunas se aceptan?

Según un comunicado del ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, las vacunas aceptadas son “todas aquellas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o aquellas que hayan completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

En estos momentos estas vacunas son las producidas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrzeneca, Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm.

¿Qué documentación se debe brindar?

Según informa el ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, todos los pasajeros que lleguen a España vía aérea o marítima, incluidos los que estén en tránsito y los menores de 6 años, deberán rellenar antes de su salida un formulario de control sanitario a través de la web www.spth.gob.es o de la app Spain Travel Health.

Al rellenar ese formulario, se genera un código QR individualizado que el viajero deberá presentar a las compañías de transporte antes del embarque, así como en los controles sanitarios en el punto de entrada a España.

¿Cuáles son los controles sanitarios por los que se deberá pasar al llegar a España?

Incluirán al menos toma de temperatura mediante termómetros sin contacto o por cámaras termográficas; un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero. Los pasajeros con un certificado covid digital de la UE y aquellos procedentes de países no considerados de riesgo obtendrán un código QR fast control que da acceso a unos controles sanitarios más ágiles, ya que no tendrán que mostrar el certificado ni en el embarque ni en el control sanitario a la llegada. Ante la confirmación o sospecha que un pasajero pueda padecer covid-19 se activarán los protocolos establecidos de comunicación con los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas para su derivación y seguimiento.

¿Qué ocurre con los pasajeros de cruceros internacionales?

Los pasajeros de cruceros internacionales que naveguen por aguas del mar territorial no deberán utilizar la aplicación de Spain Travel Health, sino que la recogida de su información se realizará a través de la aplicación EU Digital Passenger Locator Form, disponible a través del sitio web www.healthygateways.eu

¿Cuáles son los países sin restricciones de ingreso?

Los viajeros que lleguen desde países incluidos en la lista de baja incidencia y que se encuentran excluidos de la zona de riesgo, podrán viajar sin necesidad de presentar un test diagnóstico, un certificado de vacunación o de inmunidad.

Estos países a día de hoy son: Australia, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, China y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.