Los sabores de Chile desembarcan en el Hyatt Centric Montevideo en un festival para reservar

Las fronteras gastronómicas son cada vez más difusas. El hermetismo que en décadas pasadas podía experimentarse en la cocina uruguaya se resquebraja todos los días un poco más, al punto que las identidades gastronómicas de la región confluyen sin problemas y generan más espacios de intercambio y experimentación. Sin embargo, a pesar de este horizonte cada vez más amplio, todavía sigue siendo un hito que un especialista en determinados platos típicos de un país llegue con sus propuestas autóctonas a otro territorio. Eso es lo que sucederá esta semana en Hyatt Centric Montevideo con el festival La cocina de Chile en Poesía & Encuentro, un evento que impulsa la cadena hotelera y la Embajada de Chile en Uruguay, y en donde el sous chef chileno Jean Trepiana Jorquera estará marcando el tempo de los sabores y los diferentes platos de su menú.

Trepiana (25) es parte del equipo que lidera la propuesta gastronómica de Hyatt Centric Las Condes Santiago, y en este evento, que tendrá lugar los días jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de diciembre, pondrá a prueba los paladares de los comensales con una serie de platos originarios de su tierra.

El sous chef chileno Jean Trepiana Jorquera

Cada encuentro comenzará con una copa de bienvenida con la bebida nacional, el pisco sour, a la que le seguirá una propuesta que incluye sopaipillas con pebre, empanaditas de pino, ceviche de corvina, caldillo de congrio y carne braseada con puré picante. El maridaje de la cena estará a cargo de la bodega Casa Lapostolle. Al final habrá una degustación de minipostres chilenos.

“Será un menú sencillo, pero muy sabroso”, contó Trepiana, que a pesar de su juventud tiene un largo recorrido por diversos restaurantes prestigiosos de Santiago. “Traté de no darle muchas vueltas, porque vamos a tener bastantes platos típicos que se podrían comer en cualquier lado en Chile, y quería rescatar eso. Lo preparamos con productos que tenemos acá, los fusionamos y buscamos llegar a los mismos sabores que trabajamos generalmente, de manera que se sienta la raíz chilena. La idea es que la gente que pruebe este menú llegue a Chile a través de estas preparaciones”, agregó.

Sopaipillas

Este arraigo a las raíces gastronómicas de su país le llega como herencia de su abuela, que le legó buena parte de las preparaciones y que siempre se preocupó por rescatar los ingredientes típicos del país trasandino. Hoy, Trepiana cuenta que busca trabajar siempre con condimentos como el comino, el merquén, el ají de color y, sobre todo, con los productos que salen del Pacífico. Asegura que la merluza y el róbalo son algunas de las especies a las que más echa mano a la hora de pensar en propuestas que incluyan el pescado.

“La cocina chilena es muy hogareña. Muchas zonas de Chile no tienen mucho dinero y, sobre todo en el sur, lo que se pesca suele ir a la mesa de las familias. Es una cocina más familiar, que hereda sus recetas. En esta época del año, por ejemplo, se come mucho poroto con mazamorra. Otro plato que predomina en la casa chilena es el poroto con rienda, algo que se puede encontrar en el centro, en el sur y en el norte del país. Hay distintas formas de prepararlo, algunas veces lleva zapallo, porotos o pasta, también se puede acompañar con longaniza. Y te comés ese plato y no vas a querer comer algo más en todo el día porque es muy llenador”.

Empanaditas de pino

Sobre el evento que lo trae a Montevideo —a la que encuentra muy similar a Viña del Mar—, Trepiana dice lo siguiente: “Vamos a tener tanto platos de mar como de tierra, y mi expectativa es que la gente logre diferenciar cada preparación, cada ingrediente. Tenemos algo de frituras, de caldos, carne a la cacerola, y la idea es que los comensales se vayan con los sabores bien impregnados”.

El valor del menú será de $ 1.690 por adulto y los interesados pueden realizar sus reservas a través del 2621 1234 o por correo electrónico escribiendo a info.mvd@hyatt.com