Los Teros ante un rival de otro mundo: qué esperar del duelo con Australia

Pasaron dos partidos en los que Los Teros pusieron toda su energía mental y física, porque significaban el gran objetivo con el que llegaban al Mundial: shockear al mundo, ganarle a Fiji, a Georgia y lograr la clasificación directa al Mundial 2023. Lograron los dos primeros, shockear y vencer a los isleños, pero los otros dos no se pudieron.

Ahora empieza otro Mundial. Australia este sábado a la hora 2.15, Gales el domingo 13 a las 5.15. Lo dijo el capitán Gaminara hace algunos días, tras caer ante los georgianos: “Tenemos que ser realistas. Sería peligroso plantearnos objetivos que están demasiado lejos”. O sea, de la misma manera que hace dos semanas apuntaron más alto que lo que el 99% de los mortales podíamos pensar, ahora hay que reajustar la mira a objetivos posibles.

Ganarle a Australia y a Gales es virtualmente imposible. Son dos de los seis mejores equipos del mundo. Son equipos superprofesionales, en un estadio de desarrollo que casi no tiene comparación. Mientras ellos juegan en el principal nivel mundial desde siempre, mientras abrazaron el profesionalismo hace 25 años, mientras sus jugadores entrenan profesionalmente desde que tienen 14 años, Uruguay logró el enorme paso de que el 60% de su plantel sea profesional hace apenas 9 meses. Y lo que es más importante, tiene casi ínfima experiencia jugando partidos del nivel al que se van a enfrentar el sábado, lo cual es particularmente importante en un deporte en el que el acostumbramiento a la exigencia física lo es todo.

Uno de los objetivos del partido es precisamente ese: mostrar el nivel que ha alcanzado Uruguay en los últimos años, lo que ha avanzado respecto a 2015, y generar un rendimiento que se una plataforma para conseguir más partidos de esta exigencia.

En ese sentido lo resumió bien el DT Esteban Meneses en conferencia: "Nos hemos preparado de la manera más profesional posible para jugar este torneo y tenemos que seguir profundizando en ello. Nuestra propuesta tiene que ser indiferente al equipo que está enfrente, y tiene que ser genuina. Jugar ante estos rivales no nos pasa casi nunca y lo que tenemos por delante es una oportunidad muy buena para usar a estos dos equipos del Tier 1 y candidatos al título, como vara para medir dónde estamos. Usarlos como referencia. ¿Queremos jugar más seguido estos partidos? Entonces aprovechemos esta ocasión para que sea un pedido casi formal de más competencia de este nivel".

"¿Qué nos dejaría conformes? Que nuestra propuesta dentro de la cancha finalmente quede reflejada en el score, sin que sea el score el punto final ni el objetivo central de todo esto, porque verdaderamente no lo es. Todo lo apuntamos al juego y ahí tenemos un desafío por delante", dijo Meneses. O como dijo el psicológo Juan José Grande en el podcast Medioscrum: “A veces el deporte de alta competencia es muy mezquino al medir las cosas solo por el resultado. Es un análisis muy incompleto”.

Pero es indudable que el resultado también es un item de medida inocultable, y básico. En ese sentido, resuena en muchos los objetivos que planteó World Rugby: perder hasta por 30 puntos con Gales y con Australia.

No es una tarea fácil. El equipo ya arrastra el desgaste físico y mental de dos partidos durísimos y por eso Meneses mueve el banco, y hace la mayor cantidad de modificaciones de la historia de Los Teros en copas del mundo: nueve (lo máximo hasta ahora eran seis). Muchos jóvenes tienen su oportunidad. Deberán estar a su máximo rendimiento, y un poco más.

También en eso fue enfático Meneses, al explicar la renovada tercera línea compuesta por Manuel Ardao, Juan Diego Ormaechea y Manuel Diana: "Poner este tercera línea nueva, fresca, está relacionado con cómo puede darse el desarrollo del partido. Es una tercera línea liviana, rápida, con mucha movilidad. Vamos a tener que liderar en la anticipación defensiva y ofensiva. Si estamos antes que el rival, eso va a tener mucho valor en lo que pase luego con la pelota".

Por donde pasa el juego:

Australia es un equipo muy sólido, sin las oportunidades que daba Fiji (jugar ordenado para generar huecos) y Georgia (mover la pelota, algo que no se dio).

Habrá que usar muy bien la pelota. No desgastarse en campo propio, pero a su vez utilizar inteligentemente los kicks, porqueAustralia, como cualquier Tier 1, es peligroso en el contragolpe. Los kicks arriba tienen que ser a disputar, y si no se gana arriba al menos generar problemas. Los kicks largos deben tener una presión ordenada para evitar los contraataques.

Formaciones fijas

Uno de los mayores éxitos hasta ahora viene siendo el line out, que ha tenido casi 100% de eficacia, si bien ante Georgia salió más sucia que ante Fiji. Habrá que seguir teniendo pelotas, para poder plantear las condiciones de partido. Y en el scrum, sacar la pelota lo más rápido posible para evitar la diferencia de kilos a favor del rival.

En cuanto a las pelotas rivales, la cuestión será sufrir lo menos posible en el scrum y el maul. Será un gran desafío para un pack que suma 821 kilos en el scrum, cinco menos que ante Georgia, pero que enfrente tendrá un rival algo más liviano que los Lelos: 890 kilos. ¿Cuál es la solución? Evitar penales y errores de manejo.

También en defensa, ante Georgia se mejoró la efectividad del tackle respecto al debut ante Fijo. Contra Australia está prohibido errar tackles, pero habrá que retomar el doble tackle, porque como los isleños, a los Wallabies les gusta el pase en el contacto. Hay que bajarlos arriba y trabar el pase. Y como expresó Meneses en la previa, llegar primero a los rucks, propios y rivales, para asegurar las pelotas propias y tratar de entreverar las rivales sin llegar al penal.

Pero hay que largarse a jugar. Con cautela, pero exigir al rival. Ya lo mostró Rusia este jueves: se puede defender mucho, pero si no se crean problemas, o al menos si no se intenta, el rival va a estar mucho más cómodo y por un lado u otro va a generar problemas.

¿Cómo se logra eso? Con muchísima actividad defensiva y ofensiva. Por eso la necesidad de estar un segundo siempre antes en cada formación.

"Tenemos que ser fieles. Fidelidad es la palabra clave. Fieles a lo que queremos dentro de la cancha. Ser protagonistas. Hacer un buen papel será respetar y dar un paso adelante en calidad, respecto a lo que hemos hecho. Lo que nos trajo a esta Copa Mundial de Rugby fue el juego y con el juego queremos seguir siendo protagonistas", agregó el entrenador.

Si logra todo eso, aunque no sea con victoria, Los Teros podrán volver a shockear al mundo.



URUGUAY: 1. Juan Echeverría, 2. Germán Kessler, 3. Diego Arbelo; 4. Franco Lamanna, 5. Manuel Leindekar; 6. Manuel Ardao, 7. Juan Diego Ormaechea, 8. Manuel Diana; 9. Agustín Ormaechea, 10. Felipe Berchesi; 12. Andrés Vilaseca (capitán), 13. Tomás Inciarte; 11. Nicolás Freitas, 14. Federico Favaro. 15. Rodrigo Silva. DT: Esteban Meneses1. James Slipper, 2. Folau Fainga'a, 3. Allan Alaalatoa; 4. Rob Simmons, 5. Adam Coleman; 6. Lukhan Salakaia-Loto, 7. Michael Hooper (capitán), 8. Jack Dempsey; 9. Nicholas White, 10. Christian Lealiifano; 12. Matt To'omua, 13. Tevita Kuridrani; 11. Jordan Petaia, 14. Dane Haylett-Petty, 15. Kurtley Beale. DT: Michael Cheika

SUPLENTES URU: 16. Guillermo Pujadas, 17. Joaquín Jaunsolo, 18. Juan Pedro Rombys, 19. Ignacio Dotti, 20. Juan Manuel Gaminara, 21. Santiago Arata, 22. Felipe Etcheverry , 23. Agustín Della Corte

SUPLENTES AUS: 16. Jordan Uelese, 17. Sekope Kepu, 18. Taniela Tupou, 19. Rory Arnold, 20. David Pocock, 21. Will Genia, 22. James O'Connor, 23. Adam Ashley-Cooper

CANCHA: Oita Stadium

REFEREE: Mathieu Reynal (FRA)

HORA: 2.15

TV: ESPN3 y Canal 10

Récord

El partido permitirá un récord de Los Teros en la historia de los mundiales: nunca dos hermanos fueron capitanes de una misma selección, lo que ocurrirá cuando Andrés Vilaseca se ponga la cinta de capitán, emulando a su hermano Santiago en Inglaterra 2015

Frases de la conferencia

Andrés Vilaseca (URU) - Centro y capitán

"No pensamos en el resultado del partido como tal. Pensamos más en que hemos estado aún en deuda en ataque después de dos partidos y queremos revertir eso. Para nosotros, el equipo que está enfrente está en este mundial y se ha ganado el derecho de estar tanto como nosotros. Respetar al rival es intentar hacer nuestro juego y sí, creo que va a ser el partido más duro de toda esta serie de partidos".

"El centro de la cancha es un eje importante para Australia y sabemos que mucho de lo que puedan generar va a pasar por ahí. Nuestra tarea será la de buscar ser lo suficientemente sólidos en todos los aspectos ahí porque nos van a poner a prueba. Por supuesto que es un partido para disfrutar y medirse contra los mejores y es lo que vamos a buscar hacer".



Diego Arbelo (URU) - Pilar

"Van a buscar la supremacía en las formaciones fijas y con el maul, que lo manejan muy bien. Nos entrenamos con la cabeza puesta en que nuestra labor sea intentar poder cerrarles ese camino, que no lo puedan aprovechar. No queremos que nos saquen una ventaja que no podamos manejar, sino que queremos plantear un partido en el que nuestra tarea también se pueda ver reflejada".



Manuel Diana (URU) - Octavo

Acerca de la clave para la tercera línea: "Anticipación. Estar un poquito antes. Cortarles el circuito. Vamos a tener que movernos mucho si queremos lograr eso y con la pelota, ser muy inteligentes y no desesperarnos. En campo propio, salir con prolijidad y en campo rival, apretar y ser contundentes porque habrá que aprovechar cada oportunidad".

"Vamos a tener que ser claros, contundentes y luchar cada ruck como el último, porque del otro lado estará Hooper y ya sabemos todos qué pasa si Hooper está cómodo en eso".