Los tuits por los que el fiscal Fernando Romano citó al periodista partidario de Peñarol Wilson Méndez

El fiscal de flagrancia Fernando Romano explicó por qué citó a declarar al periodista partidario de Peñarol Wilson Méndez, a raíz de tuits que hizo el comunicador en las últimas horas. “Lejos en mí está el proceder de atacar la libertad de expresión de cualquiera, menos de un periodista. (Estoy) ajeno totalmente a eso”, dijo, en diálogo con El Observador.

Romano dio por concluido el episodio, y explicó que lo citó porque era la manera que tenía para ubicarlo, a través de la policía, porque no tenía su número de teléfono.

“Puede haberse interpretado que lo cité a través de la policía, y que esa citación pudo haber generado confusión. Yo no tenía el teléfono de Méndez, la única vía era citarlo a través de policía. Tal vez sí pudo ser que el medio aludido no haya sido el conveniente. Pero si hubiese tenido el teléfono, lo hubiera llamado directamente a él. Le hubiese dicho: mirá, pasá por acá, vamos a hablar un ratito a ver si aclaramos estos tuits y nada más”, sostuvo.

Méndez compareció la tarde de este miércoles ante la fiscalía, acompañado por el abogado penalista Jorge Barrera, y luego escribió: "Aclarado en Fiscalía que jamás hicimos incitación o apología del delito y que no está en juego la libertad de expresión, se dio por superado el episodio".

Aclarado en Fiscalía que jamás hicimos incitacion o apología del delito y que no está en juego la libertad de expresión , se dio por superado el episodio. — Wilson Méndez (@WilsonMendez86) December 15, 2021

El fiscal coincidió en que “ni había incitación a la violencia, ni apología del delito”, sino que “era para aclarar algunos temas” y “el caso se dio por solucionado”.

Respecto a las citaciones del lunes y del martes, y a la del periodista, aclaró que “el objetivo no era penalizar”. “Si hubiera querido penalizar, hubiera penalizado. El objetivo era otro, era buscar la vía de comunicación con las instituciones, para que ellos encuentren la solución a esto. Me sentí con la obligación de hacerlo”, expresó.

Los tuits

“Hubo un tuit, que en particular que me parece que no era adecuado”, dijo Romano. Fue el de la fotografía en el ascensor, donde posaban Pablo Ceppelini y Nicolás Schiappacasse, cuando fueron a declarar este lunes en la sede de Cerrito y Misiones (Ciudad Vieja). Méndez le dio retuit a esa foto.

“Me parece que un comunicador, en momento en que estábamos trabajando para solucionar el tema, retuitear algo que no era gracioso, en realidad... si bien no es dramático, me parece que estaba de más”, consideró Romano.

Añadió: “Después hubo un tuit, que yo lo interpreté mal. Cuando salió Nacional ayer (en referencia a los dirigentes que declararon), puso algo así como que los medios no habían cubierto la noticia. Sucedió que Nacional se fue por la otra puerta”.

“Después la referencia sobre mi trabajo sobre Valizas”, lamentó Romano. El periodista partidario había escrito también una serie de tuits en los que recordaba algunos errores del fiscal en otros procesos judiciales, como el caso de Valizas. Esas publicaciones ya fueron borradas.

El fiscal defendió: “En realidad, en lo particular a esta altura del partido ni me roza ni me toca pero siguen haciendo referencia a algo que sucedió (hace años). Pueden marcarme uno o dos errores, en más de 1.300 o 1.400 casos”.

Causas archivadas

Las investigaciones contra el plantel de Peñarol y dirigentes del club, así como también la dirigencia de Nacional, fueron archivadas. La intención de la fiscalía fue poner en alerta a los clubes, acerca de videos con cánticos violentos que circulaban en redes sociales, para poner el tema sobre la mesa. Romano le transmitió la preocupación al fiscal de Corte interino, Juan Gómez, quien apoyó la iniciativa.



El archivo que hace la fiscalía es siempre sin perjuicio, es decir, el fiscal puede iniciar o retomar la investigación en caso de que se produjeren nuevos hechos o se aportaren nuevas pruebas que lo justifiquen. Pero eso no está en los planes de Romano.