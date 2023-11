Los valores clave de tu felicidad

Todo ser humano aspira a ser feliz. Quizá por eso a lo largo de la historia desde los orígenes de la filosofía hasta la neurociencia actual, se busca responder diversas preguntas relacionadas a la felicidad.

¿Qué hace que una persona sea feliz? Muchas son las investigaciones que buscan responder esta y otras preguntas relacionadas a la felicidad. Recientemente BBC publicó conclusiones del estudio más largo de la historia. Por más de 85 años en Harvard dos grupos de personas de contextos bien diferentes fueron seguidos desde su temprana juventud hasta la actualidad.

El actual director de esta investigación: Robert Waldinger, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard, compartió acerca del mayor predictor de felicidad y salud. No es el “tener” una garantía de felicidad, así como tampoco lo es ir en busca de aquello que no es especialmente valioso para la propia persona. Entre los hallazgos, se destacaban los buenos vínculos interpersonales. Específicamente vínculos cálidos. Siendo la calidad de esas relaciones y no la cantidad lo verdaderamente importante. Destacando valores como la gratitud, el reconocimiento y la sintonía con el otro.

El tener certeza de que contamos con una o varias personas, esos seres que nos acompañan en la vida, es otro de los aspectos destacados en los resultados de la larga investigación. Se trata sin duda, de personas que nos quieren por quienes somos, con nuestras fortalezas y también con nuestras oportunidades de mejora. ¿Y en qué se fundamentan esas buenas relaciones? Esas relaciones positivas se basan en valores.

¿Qué son los valores? Los valores son lo que verdaderamente nos importa en la vida. Tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra estructura de personalidad, con nuestra historia. Algunos los heredamos de nuestra familia, de nuestra cultura y de grupos de pertenencia. También los elegimos en función de lo que es valioso para cada uno.

Quizá te preguntes: si los valores es lo que verdaderamente importa, ¿cómo los identificamos? Justamente de esto se trata. Tener claros nuestros valores y ser congruentes con los mismos.

¿Sabías que detrás de cada objetivo que tenemos en la vida existen valores? Y es así tanto en los objetivos que son parte de grandes sueños, como en los pequeños del día a día. Desde hacer ejercicio, estudiar inglés, encontrarnos con un amigo, meditar, etc., hasta lo más valioso y grandioso para cada uno en la vida.

Dice Joseph O´Connor que los objetivos son una excusa para vivir nuestros valores. Valores que nacen de nuestro “ser verdadero” ¿Cómo identificar los valores detrás de cada cosa que nos proponemos? Existen preguntas poderosas para hallar esa respuesta: ¿para qué lo quiero?, ¿qué me aporta lograrlo? Y las preguntas continúan una y otra vez, ante cada respuesta que surge. A modo de ejemplo, quiero hacer ejercicio. Para estar saludable. Y estar saludable me aporta energía. La energía me aporta bienestar. El bienestar me aporta paz. La paz me aporta felicidad. Luego de esta secuencia que termina una vez que ya no tenemos más respuesta que dar, tendremos una pequeña lista de valores. Valores que estarán directamente asociadas al objetivo inicial que en el ejemplo es: hacer ejercicio.

Lo cierto es que detrás de cada cosa que queremos lograr existen valores. El asunto es que en ocasiones nos encontramos haciendo cosas, yendo hacia objetivos que nada tienen que ver con los valores personales. Cuando esto sucede, gastamos energía, tiempo y recursos en aspectos que nos alejarán de la propia felicidad.

¿Para qué queremos estudiar, hacer ejercicio, meditar, rezar, bailar, cantar, comprar un auto, convertirnos en CEO, escribir un libro, emprender…? En las respuestas estarán los valores que subyacen a cada uno de dichos objetivos. Valores que son personales, singulares y valiosos.

Ser conscientes de los valores detrás de cada objetivo es una especie de “garantía” para lograrlos. Es un paso transcendente ya que luego de tener identificados los valores, el camino hacia lograr lo que es importante, será más claro. Por sobre todo, el proceso para alcanzar el objetivo, sea este más fácil o complejo, será empoderador en sí mismo. Favorecerá un mayor autoconocimiento, responsabilidad, compromiso y libertad. ¡Es un valioso camino de autenticidad y fortalecimiento!

Justamente porque lo importante son los valores, podremos vivirlos más en proceso hacia el logro de eso que elegimos. Para eso te invito a que valor por valor, te preguntes: ¿qué puedo hacer más, menos y diferente desde ahora?

De esta forma y con certeza, estarás viviendo más tus valores, es decir, lo que es verdaderamente importante para ti. Por eso es que ¡serás cada vez más feliz!