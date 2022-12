Lourdes Ferro espera "justicia" para el partido de Uruguay vs Ghana por el Mundial Qatar 2022: ¿qué significa?

La astróloga Lourdes Ferro espera que este viernes, en el encuentro de Uruguay vs Ghana por el Mundial Qatar 2022, haya "justicia". Ferro le explicó a El Observador que como Uruguay es de virgo, y 2022 es el año de Piscis, Júpiter "le queda enfrente".

¿Qué quiere decir que Uruguay tenga a "Júpiter enfrente" en el partido que cerrará su participación en el Grupo H y quizá en el torne? "Es un planeta de oportunidad y alegría. Lo que yo estuve diciendo estos días era que con Uruguay se hace justicia", sostuvo.

De todas formas, Ferro reconoció que en este caso "justicia" se puede interpretar de diferentes maneras. En 2010 la selección uruguaya dejó afuera Ghana del mundial en tanda de penales, tras empatar en los 90'. En el último minuto del tiempo extra, Luis Suárez puso sus manos para que la pelota no entrara en el arco de Muslera. Luego el delantero de Ghana falló el penal.

Los hinchas africanos esperan "venganza" este viernes, aunque el entrenador Otto Addo le bajó el perfil y dijo que "hace mucho tiempo de esa eliminación".

La astróloga señaló que "hacer justicia" puede beneficiar a Ghana, porque para ellos "podría haber sido injusto que perdieran".

Sin embargo, puede ser también que para Uruguay se haga justicia. "Puede ser que los jueces están a favor o que no nos hacen trampa", explicó.

El signo de virgo se le atribuye al país porque se toma como nacimiento la fecha del 25 de agosto de 1825. "Es el día donde nosotros nos declaramos independientes y además de eso es cuando nosotros celebramos la independencia", dijo la astróloga.

Suárez dijo en rueda de prensa que no tiene "que pedir perdón" por el partido en Sudáfrica. "No tengo que pedir perdón, la toqué con la mano pero el jugador de Ghana falló el penal, no fui yo. Podría pedir perdón por una entrada fuerte, si lesiono a un jugador, pero en esta situación me echaron, el juez pitó penal y yo no lo fallé", declaró este jueves.

Qué espera Lourdes Ferro para cada jugador

Respecto a lo que espera para el máximo goleador de la selección uruguaya frente a Ghana, Ferro había recordado que Suárez es de Acuario y que este viernes, la luna estará en Aries. Por lo tanto "tiene mayor posibilidad de estrategia".

Por otro lado, para Federico Valverde "es el día que se destaca más", "llegando a su objetivo, a su meta o a su logro". Darwin Núñez, en cambio, "puede sentirse muy exigido o muy sobrecargado por el entorno".

Respecto al arco, para la astróloga, el viernes será "el mejor día" para Sergio Rochet. En el mismo sentido, el encuentro con Ghana "puede ser el momento en el que esté mejor" Edinson Cavani. "Donde tiene mayores ventajas", explicó.

La astróloga también había pronosticado que Ronald Araújo tomaría su lugar en la última fecha. "Puede hacer lo que hace siempre y se puede destacar", dijo la astróloga. Sin embargo el entrenador Diego Alonso descartó al defensa para el partido contra Ghana.

Otra de las predicciones de Ferro que no se cumplió es lo que esperaba para Darwin Núñez frente a Portugal. "El 28 de noviembre (Núñez) está genial. Es un día de éxito, de brillo, donde se destaca", adelantó días antes de que empezara el torneo. Además, había señalado que la suerte estaría del lado de Valverde en la segunda fecha. El mediocampista, contra Portugal, "tiene oportunidades y suerte". "Puede hacer una jugada que se destaque. La suerte está de su lado", había añadido la astróloga.