Lousteau: la sensación de emergencia requiere de una coalición con Macri

El diputado y economista argentino, Martín Lousteau, disertó este jueves en Kibon Avanza sobre los problemas estructurales que arrastra la economía argentina hace ya varios años, que provoca, según entiende, que se crezca menos que la mayoría de los países del mundo y la región, además “de que se quintuplicó la pobreza y duplicó la desigualdad” en las últimas décadas.

En un desayuno organizado por Andersen Tax & Legal, Lousteau comenzó su presentación diciendo que tal como había sido presentado, era economista y político, lo que en Argentina es como “un doble insulto”.

Superadas las risas, apuntó que Argentina padece lo que llama un “Triángulo de las Bermudas de la economía”. Los tres vértices, explicó, consisten en precios relativos desalineados con un proceso de alta inflación, un déficit fiscal muy grande, y falta de crecimiento y creación de puestos de trabajo por mucho tiempo.

“El problema de esto es que cualquiera de los vértices en que se pueda trabajar afecta al otro y a veces se afecta a sí mismo”, indicó durante su exposición. El economista aseguró que además la coyuntura en el país vecino es de mucha fragilidad, lo que causó la corrida cambiaria en 2018 con una fuerte depreciación del peso argentino.

Dijo que ante estas circunstancias, las políticas económicas llevadas adelante como respuesta ahogaron a la actividad productiva, potenciando además las problemática porque se da en medio de un proceso electoral.

“Argentina hoy tanto desde el punto de vista económico, financiero y político se encuentra con una incertidumbre muy grande. Y algunos creemos que a esa incertidumbre generalizada en la vida cotidiana de los argentinos le tenemos que dar una respuesta más contundente y estructural. Para eso hay que crear para las elecciones, pero sobre todo para el gobierno, coaliciones más grandes”, comentó en una rueda de prensa brindada una vez finalizada la presentación.

En este sentido, Lousteau abogó por un acuerdo con el partido (Cambiemos) del actual presidente Mauricio Macri, porque para realizar las reformas que entiende impostergables en Argentina hay que “compartir los costos políticos”.

“Hay que construir una alianza que supere a Cambiemos, que tiene a partidos nuevos como el Pro, pero también a históricos como el Radicalismo. Se tiene que extender a sectores que coincidan con el diagnóstico de la necesidad de principios republicanos y reimaginar el Estado para que no se sigan generando crisis en Argentina”, comentó.

En referencia a un acuerdo con los sectores liderados por Macri, algo por lo que Lousteau aboga desde la última elección (2015), consultado por El Observador manifestó que hoy “lo que cambió es la sensación de emergencia, el entorno, el contexto y la lección” después de más de tres años de gobierno.

“Argentina está por tener la tercera manifestación de la misma crisis que es la de la administración de lo público. Tuvo la hiperinflación cuando el déficit se pagaba emitiendo dinero, después un default cuando se pagaba emitiendo deuda y ahora tiene una suerte de ahogamiento del sector productivo. En el fondo, el problema es el mismo”, explicó.

Mencionó además que Argentina es un país que no crece y que cuando terminé el mandato de Macri el PIB va a haber caído a alrededor de 0,5% anual, llevando al producto per cápita de Argentina a los mismos niveles que hace 13 años.

"Argentina no iba camino a Venezuela porque son sociedades distintas. Argentina tiene una clase media, los recursos naturales valiosos son privados y no públicos y además los militares no son actores políticos".