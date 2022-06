Luis Fonsi: el día después de Despacito, su nueva música y las baladas que le hubiera gustado componer

El puertorriqueño Luis Fonsi volverá a Montevideo el próximo 8 de junio para presentarse en el Antel Arena, en el que será su reencuentro con el público uruguayo tras cuatro años. Su última presentación había sido en 2018, y en ese momento el cantante y compositor venía a lomos de dos de las canciones más exitosas de su carrera: Échame la culpa y sobre todo, Despacito, el hit que cantó junto a Daddy Yankee y que llegó a cifras históricas de reproducciones.

Después de ese maremoto, que disparó su popularidad como nunca y lo llevó a rincones del mundo inéditos en su carrera que ya abarca más de dos décadas, Fonsi siguió con el lanzamiento del disco Vida en 2019, y continuó este año con la salida de Ley de gravedad, el décimo álbum de estudio de su trayectoria, en el que hay nuevos éxitos (Bésame, Vacío) pero también están presentes los géneros y rasgos de estilo que lo acompañan desde sus jóvenes inicios, como la balada.

En la previa a su regreso a Montevideo, el cantante de 44 años conversó con El Observador sobre su relación con sus canciones más populares, cómo permanecer durante años como uno de los artistas más populares del pop latino, y qué busca en sus colaboraciones musicales con artistas más jóvenes.

La enorme mayoría de sus canciones hablan de amor. Luego de tantos años de carrera, ¿cómo se siguen encontrando aspectos e inspiración para cantarle?

No hay un patrón, no hay una regla de juego, un orden. Hay canciones que nacen porque simplemente surgió una idea melódica y esa frase sonaba bien en esa melodía. Rítmicamente funcionaba, y a partir de eso se construye la canción alrededor de esa frase. También hay canciones en las que pasa lo opuesto, en las que uno tiene que decir algo, que quiere decirlo, que necesita decirlo en determinado momento. Y entonces uno crea la música alrededor de eso. Casi todas mis canciones hablan de amor, algunas tienen una letra más profunda, otras son más festivas, pero siempre el amor está ahí. La conexión, la atracción o ese juego de atracción están ahí. Y yo me dejo llevar: a veces me muero por hablar de algo, otras veces simplemente escribo por escribir y dejo que la canción me lleve al tema.

Después de lanzar canciones como Despacito, ¿cómo es el día después de un éxito así? ¿Cómo se planta ante lo que viene después?

Yo trato de que cada canción se haga su momento, y algunas canciones te da el feeling de que van a ser canciones importantes. Otros temas salen porque uno quiere, en este disco hay una canción que se llama Nuestra balada, y yo sabía que era un tema que no iba a tener la repercusión que quizás un tema rítmico, con algún featuring importante tendría. Pero como fuera la quería lanzar, me parece que es una canción importante para mi repertorio. Llega un momento en el que uno no lanza canciones tanto en busca de esa respuesta instantánea, uno lo hace porque va creando un camino, una historia, una lista de repertorio que en mi caso quiero que sea mixto y que vaya evolucionando. Después de tener un gran hit, pienso en lo que sigue lo hice con la mente fría, sin comparar o sin competir, o sin usar lo que vino antes como un denominador común, sino borrón y cuenta nueva, siguiendo hacia adelante.

¿Cómo es su vínculo con sus canciones más populares, alguna vez llegan a cansarlo o gana el cariño?

Totalmente cariño y emoción por ellas. Nunca he llegado a cansarme de ninguna canción, ni de las de hace cinco ni de las de hace 23 años. Si al público le gustan, a mi me encantan, esa es mi filosofía. Si las quieren escuchar, las canto diez veces por concierto si es necesario, porque lo que me gusta es ver a mi público feliz, ya no se trata de mí. Cuando siento que el público está vibrando conmigo es lo que más feliz me hace.

¿Cómo se mantiene uno en el ámbito del pop durante tanto tiempo, pensando en que es muy competitivo y cambia tan rápido?

Creo que se trata de crecer con el tiempo y de moverse con la corriente a la misma velocidad. Después que uno vaya cambiando o evolucionando con el tiempo, no se siente que lo hagas de forma forzada, y creo que esa es la clave. Ojo, que si llega un momento en el que haya una tendencia con la que no me identifique, quizás tenga que ajustarme, porque hacer algo obligado o forzado hace que el producto final sea diferente. Pero siento que he ido evolucionando de una forma muy natural, de por sí de disco en disco siempre hubo un cambio, a veces con un quiebre más radical, pero trato de que cada momento tenga su sello, y me arriesgo sabiendo que quizás a veces voy a sorprender al público, pero de eso se trata.

¿Hay algo de buscar un equilibrio entre las tendencias sonoras y la identidad propia para lograr eso?

Creo que uno sabe. No siento tanto que tenga que forzarlo, es algo que llega. Y cuando estoy escribiendo canciones muchas veces lo hago con otros compositores que me presentan cosas que son muy buenas, ideas, frases o ritmos como para desarrollar, pero yo les digo "esto es excelente, pero este no soy yo. Guarda la idea y preséntasela a otro artista porque te prometo que te va a ir muy bien, pero a mí no me va". Muchas veces hay gente joven que me muestra frases y yo les digo que está cool, pero nunca la diría. Entonces ahí uno es el capitán de su propio barco y el que sabe que va a sonar genuino lo que uno dice o lo que fusiona, entonces busco cambiarlas para llevarlas a mi mundo, para que sea mío. Y esa es la búsqueda bonita de las coautorías, buscar ese punto medio entre evolucionar y hacer algo nuevo para sorprender, sin irme demasiado lejos de quién soy yo como artista. Ese punto medio no hay ciencia ni libro para encontrarlo, es muy de feeling.

El puertorriqueño lanzó Ley de gravedad este 2022

En Ley de gravedad aparecen como invitados algunos artistas jóvenes como Myke Towers, Sebastián Yatra, Nicky Jam o Manuel Turizo. ¿Cómo elige con quien colaborar?

A mí me encanta porque estoy en un punto medio, en el sentido de que ahora que llevo más añitos en la industria estoy colaborando con las nuevas generaciones, pero a la misma vez sigo colaborando con los más veteranos. Y en este último año ha pasado muchísimo, hoy puedo estar grabando con Raphael en España y mañana con Manuel Turizo que tiene 22 años, o Rauw Alejandro. Me encanta que pase eso porque voy a los veteranos como estudiante, y a la misma vez trabajo con los nuevos pero también aprendo de ellos, siento que tengo mucho que aprender de ellos. Por más que son los que generalmente vienen con las preguntas, de cuando hiciste tal canción o tal disco, al mismo tiempo los estudio mucho porque ellos vienen construidos de una forma un poco diferente, y esa es la mezcla que justo busco, así uno se mantiene joven, vibrando y compartiendo con los que vienen.

Como alguien que hizo de la balada una de sus banderas, ¿qué balada le hubiera gustado componer?

Hay muchas, canciones brutales como Vuelve de Ricky Martin, escrita por Franco De Vita; Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra, que me parece uno de los himnos más hermosos que hay, temas de Juan Gabriel, de Luis Miguel, de José José; Perdóname de Camilo Sesto. Soy muy fanático de la composición. De la música y los artistas, si, pero sobre todo de la composición, y siempre quise ser compositor, me parece que es casi más importante que el cantante en muchas ocasiones. Entonces para mi autores como Juan Luis Guerra o Juan Gabriel siempre han sido maestros de composición para mi. Son los faros.