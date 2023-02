Lula da Silva anticipó que quiere conversar sobre Cuba y Venezuela en la cumbre con Joe Biden

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anticipó que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Cuba y Venezuela integrarán la agenda de trabajo de la reunión bilateral que tendrá el viernes en la Casa Blanca con su par estadounidense, Joe Biden.

Lo informó durante el diálogo que mantuvo en el Palacio del Planalto, la sede del Ejecutivo, con un grupo de periodistas de medios alternativos, ocasión en la que ratificó que rechazará cualquier invitación hecha a su país para que sume su apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania.

"Espero que la agenda sea lo más amplia posible, sin abdicar de nuestros problemas, los problemas de Sudamérica, del Mercosur y de América Latina en forma más general", dijo Lula, al tiempo que citó como posibles mediadores en la guerra entre Moscú y Kiev a Brasil, México, China, India e Indonesia.

Si bien aclaró que no puede anticipar el temario, Lula da Silva recordó que analizó el bloqueo estadounidense a Cuba en sus anteriores mandatos con los expresidentes George W. Bush y Barack Obama. "Todas las veces que hablé con Bush y Obama, Cuba siempre estaba en la agenda, sobre todo porque no logro entender por qué mantienen el bloqueo durante tantos años a Cuba, tantas décadas", señaló.

"Imagino que Venezuela estará también en la agenda, porque vamos a discutir el fortalecimiento de Sudamérica, y Brasil tiene mucha responsabilidad en Sudamérica, con 16.000 kilómetros de frontera con los países sudamericanos. Brasil quiere que Sudamérica esté en paz para desarrollarse y crecer económicamente", agregó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Durante la rueda de prensa, Lula da Silva explicó que su gobierno retomará y profundizará las relaciones de bilaterales con Cuba y Venezuela, que se redujeron a una mínima expresión luego de destitución de Dilma Rousseff en 2016, y que se cortaron tras la asunción de Jair Bolsonaro en 2019. "Vamos a volver a tener embajador en Venezuela y también Cuba. Brasil tendrá relación con los dos como lo hizo tradicionalmente, con mucha tranquilidad", agregó.

Por fuera de la cuestión que plantea a nivel continental los aislamientos de Cuba y Venezuela impulsados por Washington, Lula da Silva precisó que el temario de la reunión que mantendrá con Biden abarcará también las relaciones comerciales de Brasil con Estados Unidos y China; además de la cuestión del clima climático y la conservación de la Amazonia.

Sobre esto último, precisó que buscará llevar parte de su agenda interna sobre la selva amazónica a la reunión, en el marco de las iniciativas contra el cambio climático que el jefe de la Casa Blanca ha intentado desarrollar. Dijo, además, que lo mismo hará en el ámbito de los Brics, el bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en este caso en el marco de la visita oficial que pretende realizar en marzo a Beijing, el principal socio comercial de Brasil, posición de la que desplazó el país asiático a Estados Unidos en 2009.

A casi un mes de los ataques golpistas a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el mandatario también se refirió al avance de la extrema derecha, a la que calificó como "política de odio". Sobre la cuestión, destacó que el expresidente Jair Bolsonaro no es un fenómeno brasileño, sino la expresión de “una cuestión global que también afecta a Estados Unidos”. En este sentido, dijo que propondrá a Biden el establecimiento de un debate internacional y multilateral en el ámbito del Grupo de los 20 (G20) para regular y reprimir la diseminación de discursos de odio, violencia y desestabilización.

Lula da Silva, que insistió en que Brasil quiere discutir la paz en Ucrania sin involucrarse en el conflicto, recordó que esa posición se la transmitió al jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Es necesario que alguien no quiera participar de la guerra y que quiera construir la paz. Hoy no tenemos a nadie discutiendo la paz. Estados Unidos no lo hace, Europa está involucrada en la guerra, directa o indirectamente", apuntó.

La visita a Estados Unidos se enmarca en lo que Lula da Silva ha denominado como “la vuelta de Brasil al mundo”, estrategia que procura romper con el aislamiento del país producto del gobierno de Bolsonaro. El viaje a Washington será el tercero a poco más de un mes de haber asumido la presidencia, luego de las visitas que concretó a la Argentina, donde anunció una ambiciosa agenda de integración bilateral en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); y a Uruguay, donde se posicionó como un mediador pragmático en la crisis del Mercosur por las diferencias entre sus integrantes.