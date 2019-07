Maca peruana: el "kit de embarazo" falso que se extiende en las redes sociales

BBC Este es uno de los perfiles de Instagram que promociona las cápsulas de maca peruana como una solución para quedarse embarazada en 30 días.

"Chicas ¿qué están haciendo para dar positivo [en el test de embarazo]?", pregunta Ana* en una red social.

No es su nombre verdadero, pero sí tiene 36 años y ha estado tratando de quedarse embarazada desde 2016.

En Instagram descubrió y compró lo que varios perfiles decían que era infalible: un kit de embarazo compuesto por varios frascos de maca peruana, una planta que se cultiva en la región andina y que se califica de superralimento.

De uno de ellos, esta brasileña recibe un mensaje, atribuido a una mujer que finalmente habría quedado embarazada después de 10 años de intentos fallidos.

Pero una investigación de BBC News Brasil identificó muchos de estos perfiles como falsos, junto con otras pruebas de irregularidades en la comercialización y promoción de un producto cuya venta se propaga con la ayuda de las redes sociales.

En Estados Unidos, el mayor importador mundial de polvo, harina y sémola de maca, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) encontró Viagra oculta en una de las marcas.

Esto conlleva riesgos para las personas con diabetes, presión arterial alta, colesterol alto y enfermedades del corazón. Y desde junio, ha estado recomendando a los consumidores que no usen esa marca del producto.

Promperu La maca se cultiva a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Puede ser encontrada en 13 colores distintos, pero la amarilla y la negra son las más populares.

La maca se produce a más de 4.000 metros de altura en los Andes y Perú lo promociona oficialmente como un "superralimento".

No solo eso. "Ofrece múltiples beneficios para la salud de los consumidores debido a su alto valor nutricional y medicinal", dice un material promocional enviado a BBC News Brasil por Promperú, una agencia vinculada al gobierno peruano que promueve productos locales.

El organismo dice que el consumo de esta raíz "está asociado con mejoras en personas con la presión arterial alta, depresión, ansiedad" y, "de una manera aún no entendida completamente, también con el equilibrio hormonal".

La publicidad oficial no hace referencia a los supuestos beneficios para la fertilidad.

Las importaciones desde Brasil no han parado de crecer.

Para los exportadores, sería el "poder energético" de la planta, junto con una creciente demanda de productos naturales lo que está acelerando el interés por ella.

Getty Images A pesar de crecer en áreas tan inhóspitas, está al alcance de cualquiera.

Pero en Brasil las promesas van más allá de eso.

Se vende como un "supermedicamento" para "quedar embarazada rápidamente" y combatir la infertilidad.

Ana* tiene pocas posibilidades de quedar embarazada porque hace años se sometió a una cirugía de ligadura de trompas.

"Fui madre muy joven, tuve cuatro hijos y ya me sentía completa. No quería volver a quedarme embarazada", le dijo a BBC News Brasil.

"Pero luego me casé nuevamente, mi esposo no tiene hijos y decidí hacerme la operación para desligar las trompas", prosiguió.

"El médico me dijo que podía volver a quedar embarazada, pero hasta ahora no pude y decidí comprar la maca para ver si me ayuda".

Investigación

BBC News Brasil se sumergió durante un mes en las complejidades de este negocio.

La investigación encontró que se promociona el consumo de la maca a través de publicidad engañosa, que carece de fundamento científico.

Se ensalzan los presuntos poderes de aumentar la fertilidad y aumentar la libido. Los productos se pueden comprar por internet a precios que oscilan entre los US$97 y los US$2.000.

También se hallaron otras evidencias de irregularidades: testimonios falsificados de presuntos consumidores satisfechos, mal uso del registro farmacéutico y la venta irregular de tratamientos.

La mayor parte de todas estas conclusiones se identificaron en perfiles de Instagram, Facebook y YouTube, ligados a tiendas online y que rompen las reglas de las propias plataformas de redes sociales.

¿Ayuda a quedarse embarazada?

Según el presidente de la Sociedad Brasileña de Reproducción Humana (SBRH), Nilka Donadio, la maca no está indicada "ni como ayuda ni como medicamento".

BBC Este es uno de los frascos que Ana* compró y que está incluido en el "kit para quedarse embarazada". En el bote puede leerse que es un producto que puede comprarse sin receta y que no está obligado a tener registro.

"La Sociedad Brasileña de Reproducción Humana contraindica el uso de la maca como tratamiento. Hay muy pocos artículos científicos en el área, trabajos serios en revistas de renombre que incluyan cuál ha sido la metodología del estudio", dice Donadio.

"Todos los [estudios] que existen tienen estadísticas muy pequeñas. No puedo decir que una mujer que tome maca quedará embarazada en 30 días. Es imposible. Está mal. No tiene sentido decir eso", explicó esta doctora especializada en infertilidad y fertilización in vitro.

En el caso de Brasil, la venta del producto está permitida bajo la clasificación como alimento de la maca.

Para venderla como medicamento que ayuda a la fertilidad, necesitaría estar registrada en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Avinsa).

Nilka Donadio Nilka Donadio, presidenta de la Sociedad Brasileña de Reproducción Humana, cree que las mujeres con problemas de fertilidad deben acudir a su médico.

Es ese organismo, y el equivalente en cada país de la región, es el encargado de validar los beneficios así como de certificar la seguridad de su consumo y las cualidades que tiene.

Avinsa nunca ha concedido ese registro, al contrario de lo que dice, por ejemplo, el perfil @embaraza.macaperuana.

"El comercio no registrado caracteriza la infracción sanitaria y el delito contra la salud pública", dijo Anvisa a la BBC.

"Atribuir propiedades terapéuticas, funcionales o de salud relacionadas con el consumo de maca peruana es una, ya que estas no han sido evaluadas y aprobadas por Anvisa".

El organismo dice que los anuncios que dicen, por ejemplo, que es una "supermedicina 100% natural" capaz de "aumentar la fertilidad, disminuir la mortalidad embrionaria y aumentar la producción de esperma", no están permitidos.

Sin embargo así es como aparecen en las webs andesprimemaca.com.br y kitparaengravidar.com.br.

Ambas webs venden el producto Andes prime red maca, aunque la publicidad y el marketing fueron prohibidos en todo el país y en todos los medios de comunicación en una resolución de 2018 que, según Anvisa, sigue vigente.

Promperu La maca en polvo se ha convertido en el producto natural de moda.

En lugar de desaparecer del mercado, la publicidad del producto ha ido extendiéndose en varias cuentas en las redes sociales.

La doctora en investigación biomédica Cynthia Gonzales es parte del equipo del médico en el Laboratorio de Reproducción y Endocrinología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Dice que los experimentos con animales y los ensayos clínicos en humanos muestran que algunos tipos de maca aumentan, por ejemplo, la producción de esperma, pero señala que "no hay evidencias de que la maca ayude a las mujeres a quedar embarazadas".

Pero en las redes sociales, la venta se extiende con reclamos falsos.

BBC News Brasil ha identificado al menos 52 perfiles de Instagram, grupos de Facebook con hasta 97.207 miembros, páginas en la misma red social y videos de YouTube donde se promocionan los "kits de embarazo" incluso como "milagrosos".

Wenz Hoppus Cynthia Gonzales: "No hay evidencias de que la maca ayude a las mujeres a quedar embarazadas".

Para atraer a consumidores potenciales, los perfiles usan palabras y hashtags como "quedar embarazada" y "quiero ser mamá".

Los perfiles muestran hasta 78.000 seguidores, de los que la mayoría pregunta sobre precios y uso del producto, y enlaces que conducen a tiendas en internet.

"Luego también eché un vistazo a YouTube y vi a muchas personas contar su experiencia y cómo quedaron embarazadas al tomarlo. También busqué en Google y (el producto) apareció en mi Facebook. Fue entonces cuando decidí comprar para tomarlo con mi esposo", cuenta *Ana.

Compra online

Ana* compró el kit en la página macaperuanaoficial. Llegó a esa página a través de un perfil en Instagram.

Con un precio superior a 300 reales (casi US$80), el coste del producto supone el 40% de lo que gana en un mes. Así que parceló el pago en 12 veces.

Unos días después, llegó por correos.

"Tomo dos cápsulas antes del desayuno y dos antes de acostarme".

Esta dosis, junto con la "práctica sexual 2-3 veces a la semana, tomando 1-2 días de descanso", según la publicación de la página, hace que "quede embarazada en las primeras semanas".

"Sospeché que estos anuncios eran poco realistas, pero, tengo esperanza y confío. Creo que la mayoría de las mujeres caen [en la compra] pensando que hay una pequeña luz al final del túnel. Admito que yo lo creí ", dice Ana.

Cuando la BBC la entrevistó, había tomado las cápsulas durante un mes y se estaba preparando para abrir el último frasco del producto.

Le habían hecho una prueba de embarazo porque también estaba tomando un inductor de ovulación recetado por el ginecólogo.

"Pero el resultado fue negativo".

BBC *Ana -nombre ficticio- enseña el "kit para quedarse embarazada" que compró por internet.

La FDA, la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos y medicamentos explicó que "no porque un producto sea natural, su consumo es seguro".

El 26 de junio lazó una advertencia que aconseja a los consumidores que no compren "Peru Maca", independientemente de dónde se fabrique.

"Hicimos una inspección por lotes y el análisis de laboratorio mostró que había una sustancia no declarada en el producto", explicó el organismo.

El ingrediente oculto, el sildenafil, se usa para tratar la disfunción eréctil en los hombres y está disponible en el mercado como Viagra.

El peligro, según la FDA, es que "interactúa con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos, como la nitroglicerina, y disminuye la presión arterial de quienes la toman a niveles peligrosos".

BBC "Notificación publica: la maca de Perú contiene una sustancia oculta", dice la web de la FDA estadounidense.

Las personas con diabetes, presión arterial alta, colesterol alto o enfermedades cardíacas, que generalmente toman nitratos, serían un grupo de riesgo potencial.

En casos de infertilidad, Nilka Donadio dice que la creencia en el poder de la maca puede terminar perjudicando un tratamiento efectivo de embarazo.

"Veo el daño que hace en las mujeres. Pierden el tiempo buscando un tratamiento efectivo para usar un producto que no está científicamente probado. Y luego, cuando reciben el tratamiento que necesitan, a veces ha pasado el tiempo".

A pesar de todo, Ana dijo que continuará usando el producto hasta que se le acabe.

"Seguiré tomándolo porque ya lo compré. Pero a partir de ahora quiero tener los pies en la tierra en lo que puedo esperar de la maca".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=HdyODFbW5dQ

https://www.youtube.com/watch?v=S7CVPFbVMLg

https://www.youtube.com/watch?v=lEqd40vi9II