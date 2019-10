Manini, dispuesto a apoyar eventual gobierno del FA, pero con "condiciones imprescindibles"

El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que está dispuesto a apoyar un eventual gobierno del Frente Amplio, siempre y cuando la coalición de izquierda cumpla con determinadas "condiciones imprescindibles". Los términos que el general retirado le exigiría a un cuarto gobierno de la coalición de izquierda serían "medidas de combate a la corrupción, auditorías en todas las reparticiones del Estado" y que lleve a la Justicia a "los responsables de la corrupción", según dijo al programa Informe Nacional de Radio Uruguay, mientras estaba de gira en Soriano.

Antes de afirmar esto, el excomandante en jefe del Ejército se había mostrado a favor de apoyar al partido que asumiera el 1° de marzo de 2020, pero no había precisado si todos los lemas estarían incluidos en este respaldo. "Vamos a apoyar al gobierno que sea en busca de las soluciones a los grandes problemas del país. No vamos a ser parte del problema, vamos a ser parte de las soluciones. Creo que llegó una época en que hay que ver la conducción política en clave de patriotismo, pensando en el futuro del país a largo plazo y no pensando en la chacrita política o la política propia", había expresado el presidenciable en rueda de prensa.

A partir de estas declaraciones el periodista le consultó si también respaldaría al Frente Amplio, y por eso Manini Ríos habló de las "condiciones imprescindibles" que le exigiría al oficialismo si se mantuviera en el gobierno para poder apoyarlo.

El líder de Cabildo Abierto a menudo se refiere a la necesidad de cambiar y dejar atrás el "proyecto agotado" del Frente Amplio. El 26 de junio, en un acto partidario, Manini Ríos aseguró que estaba convencido de que los uruguayos iban "a castigar al Frente Amplio" con su voto. "Nos fracturaron de cuantas formas pudieron, nos fueron fracturando, dividiendo y debilitando hasta convertirnos en esto que somos hoy: la caricatura del Uruguay que alguna vez fuimos", expresó entonces, y mantuvo este tono a lo largo de toda la campaña electoral.

El 8 de octubre dijo estar convencido de que "la mayoría de la gente" votaría "por el cambio”, según consignó El País. “Vamos a crear las condiciones necesarias para que todos puedan unirse bajo un mismo paraguas para cristalizar el 24 de noviembre con esa voluntad mayoritaria”, aseguró en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

En julio, el general retirado insistió en que no haría "alianzas con nadie, y menos con el FA". Manini Ríos citó entonces una nota de El Observador en su cuenta de Twitter titulada "El estrecho vínculo entre el MPP y Manini Ríos que augura una alianza impensada" y negó cualquier posibilidad de acuerdo con el Frente Amplio. "Los maestros de la tergiversación están desesperados. Pasé de encubridor de asesinos a ser el Bolsonaro uruguayo, el rostro de Hitler, xenófobo... y ahora puedo ser un aliado del MPP... Ya dije que no voy a hacer alianzas con nadie, y menos con el FA. ¿Porqué están tan nerviosos?", escribió.

No obstante, el excomandante en jefe del Ejército también ha reiterado que su partido no será el que "ponga palos en la rueda" del próximo gobierno, siempre y cuando entienda que las propuestas de ambos lemas son compatibles. "Nosotros no vamos a ser el que ponga palos en la rueda al gobierno que venga, sea cual sea el presidente. No vamos a tomar de rehén a la población uruguaya por mezquindades políticas", afirmó en agosto, por ejemplo, en el programa En Perspectiva de Radiomundo. El candidato ha hecho hincapié en la necesidad de llegar a acuerdos puntuales sobre determinados temas, sin que eso implique formar una coalición.