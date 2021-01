Manini Ríos citó a Tabaré Vázquez para rechazar el aborto

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos cito al expresidente Tabaré Vázquez en su cuenta de Twitter para rechazar la legalización del aborto. Manini Ríos hizo referencia a los argumentos empleados por Vázquez en 2008 cuando decidió vetar la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay, aprobada luego en 2012 durante el gobierno de José Mujica.

"En su veto a la ley de aborto en 2008, el Dr. Tabaré Vazquez argumentó, desde lo científico, que hay vida desde la concepción. Está claro que el aborto termina con una vida y ninguna sociedad puede considerarse desarrollada si descarta a los más frágiles", escribió el legislador en un tuit en el que, además, compartió una nota donde se recoge una carta de la Conferencia Episcopal del Uruguay que cataloga al aborto como "el mayor genocidio de todos los tiempos".

Está claro que el aborto termina con una vida y ninguna sociedad puede considerarse desarrollada si descarta a los más frágiles.https://t.co/Q9GD3wONkS — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) January 3, 2021

Las declaraciones de los obispos uruguayos que replicó Manini Ríos fueron divulgadas por la Iglesia uruguaya luego de la aprobación de la despenalización del aborto en Argentina, debate que concluyó el pasado 30 de diciembre en el Senado de ese país y que fue catalogado por los líderes religiosos locales como una decisión que "legaliza el derecho a matar a un ser humano indefenso".