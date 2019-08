Manini Ríos se reunió con Bordaberry y le “abrió las puertas” de Cabildo Abierto

Por Rosina De Armas y Santiago Soravilla

Pedro Bordaberry sintió que le cortaron el brazo. El dirigente colorado se había entusiasmado con la idea de presentar su lista al Senado, a pesar de en 2017 haber anunciado su retiro de la política, y la encuesta que sus allegados le habían encargado a la consultora Equipos le presentaba el mejor escenario: al 75% de los votantes del Partido Colorado les parecía “bien” que continuara en la actividad política, al igual que al 25% de los votantes de Cabildo Abierto.

Sin embargo, incluso antes de reunirse con él, el candidato Ernesto Talvi y el exprecandidato Julio María Sanguinetti habían decidido rechazar su propuesta. Eso le "dolió mucho" a Bordaberry, quien creía que los elogios del economista y del dos veces presidente en los días posteriores a las elecciones internas habían sido "un beso" para él, según dijo en el programa Desayunos Informales de Teledoce.

El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, vio que este nuevo escenario le abría una oportunidad y por eso movió los hilos para concretar una reunión con el senador.

El excomandante percibía que Bordaberry había quedado "dolido" y "dañado" tras el rechazo de los dirigentes colorados y por eso le pidió un encuentro "totalmente distendido" que se concretó este martes, según dijeron fuentes políticas consultadas por El Observador.

El encuentro ocurrió este martes. Bordaberry reconoció la existencia de la reunión pero reafirmó su voluntad de retirarse de la política el 15 de febrero de 2020, cuando termine el período legislativo. “No voy a participar en política”, señaló ante la consulta de El Observador. El senador dijo que el encuentro fue solicitado por el general retirado a través de un “amigo en común” que integra Cabildo Abierto pero perteneció previamente al Partido Colorado.

“Me reuní como me he reunido tantas otras veces con el senador Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Pablo Mieres, Ernesto Talvi o Julio María Sanguinetti, sin ninguna otra finalidad más que dialogar acerca de la situación política y mi visión de la actualidad”, dijo el líder de Vamos Uruguay.

Las fuentes consultadas señalaron que Manini Ríos cree que el senador sería una "incorporación brillante" a Cabildo Abierto, que no tiene en sus filas a una figura tan reconocida por la opinión pública como Bordaberry, más allá del excomandante en jefe del Ejército. De concretarse su intención, el dirigente colorado traería consigo un importante caudal de votos que incrementaría la intención de voto al partido de Manini Ríos, y a su vez él podría continuar como legislador entre 2020 y 2025.

La posibilidad de ofrecerle la vicepresidencia fue analizada en la interna partidaria, según dijeron, pero quedó descartada porque la integración del exministro de Turismo a la fórmula presidencial "posicionaría al partido muy a la derecha", algo que Manini Ríos y los demás dirigentes quieren evitar.

Ante la consulta de El Observador, Rivera Elgue –coordinador de la campaña de Cabildo Abierto– aseguró que ignoraba la reunión entre los líderes. Elgue catalogó a Bordaberry como "un excelente legislador" y afirmó que el senador "tiene las puertas abiertas" para ingresar al lema. Sin embargo, aseguró que nunca le ofrecieron un cargo y que no cree que Bordaberry se integre a Cabildo Abierto, debido a su tradición colorada. "No me parece ético ofrecerle un cargo para que el dé ese paso. Si él lo quiere dar, lo va a dar", agregó.

El Observador intentó ponerse en contacto con Manini Ríos, pero el candidato no respondió a las reiteradas consultas.

Diego Battiste

El brazo cortado

Bordaberry anunció en 2017 su intención de retirarse de la política una vez que finalice esta legislatura y durante dos años repitió que no participaría del ciclo electoral aunque colaboraría con el Partido Colorado. Pero tras ver el trato que recibió el 30 de junio –cuando fue invitado por Julio María Sanguinetti y elogiado por Talvi–, y el pedido de varios dirigentes que votaron mal en la interna colorada, comenzó a analizar su decisión y encargó una encuesta para evaluar su imagen ante el electorado.

Los datos recogidos por la consultora Equipos lo alentaron y con esos números llamó a Talvi y Sanguinetti para reunirse por separado y consultarles la decisión, aunque enseguida supo que los líderes no estaban de acuerdo. En el encuentro, el candidato colorado le dijo que si bien era libre de hacer lo que quisiera, no le parecía oportuno que lanzara una nueva corriente en este momento.

Palabras más, palabras menos, le señaló que su negativa obedecía a cuestiones de conveniencia y justicia. “Es enormemente injusto para los que hicieron el esfuerzo en la interna, y es injusto con los ciudadanos que fueron a votar. Hay que tener respeto por las urnas”, reveló Talvi entrevistado por Facundo Ponce de León para el ciclo “De Cerca”, producido por Mueca Films en coproducción con TV Ciudad, WILD Fi y El Observador.

Aunque afirmó que en esta decisión no pesó un “cálculo electoral”, consideró que la irrupción de Bordaberry era inconveniente por una frase que aprendió hace algunos años y que señala que no se debe "arreglar" lo que "no se rompió".

Tanto en Batllistas como en Ciudadanos cayó muy mal que el líder de Vamos Uruguay diera una entrevista a radio Sarandí para comunicar su decisión, y como si estuvieran coordinados, ambos sacaron comunicados para referirse a la situación.

El texto de Sanguinetti señaló que no era hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones de Bordaberry, y que se trataba de sumar y no fragmentar. Esa apreciación molestó al senador, que cantó retruco y utilizando la misma metáfora que Jorge Batlle en 1989 dijo que el dos veces presidente le había “cortado un brazo”.

“Que ponga que estas son aspiraciones mías, eso no se hace. Ese comunicado es muy triste, además viniendo de él, porque sabe una cantidad de cosas que yo sé: sabe que no es así y cuál es su motivación. Me dolió mucho lo que hizo Sanguinetti, acusarme de fragmentar y de ponerme una cantidad de intenciones. No lo esperaba de él", expresó a Canal 12.