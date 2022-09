Marcel Keoroglian sobre las murgas y la izquierda: "Fuimos alejando gente con el discurso"

“Lo que siempre hay en el Carnaval es política", comenzó diciendo el artista Marcel Keoroglian en el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal.

Keoroglian, humorista, letrista y carnavalero, hace 36 años que vive el concurso desde diferentes roles. “Si una murga dependiera de mí no haría campaña para ningún partido. Quizás cuando las cosas no las hacés desde el lado artístico pasan a ser una proclama política directa. A mí me gusta más el otro camino”, sostuvo y rescató las ganas que vivió al volver al escenario después de un año de cancelación por la pandemia.

“Me gusta dar palo, me gusta la política. Me gusta que la murga sea politizada, pero no partidizada", dijo Keoroglian. "¿Decís que hay que pegar en partes iguales?", le preguntó Richard Galeano, pero el murguista discrepó: "No se puede pegar en partes iguales porque eso no sale del corazón, sale de un cálculo: 'si dije algo del Frente ahora tengo que decir algo de los colorados, de los blancos y del Partido Independiente'. Vos tenés que decir lo que tengas ganas de decir".

“En mi murga le daría palo a la izquierda sin trauma, sin ninguna pausa, y a la derecha también. Es como siento yo la murga. Soy primero murguista y letrista de murga que votante de algún partido político. Mi vida es la murga. Defiendo mi forma de ver la vida y la política. No defiendo a un partido político arriba de un escenario. Que se defiendan ellos, que ganan 400 palos, ¿todavía tengo que ir a defenderlos yo?”.

El murguista consideró que en los últimos años el carnaval fue quedando "como un reducto de la izquierda" y si hay que adjudicar responsabilidades "la culpa la tiene todo el mundo".

Por un lado, destacó que "la murga fue históricamente muy politizada". "Hay gente que se extraña de que la murgas esté izquierdistas y la murga refleja lo que es la sociedad", comentó.

Por otra parte estimó que el discurso de las murgas también tiene que ver con esa segregación: "Fuimos alejando gente con el discurso. Gente que dice para ir al tablado y escuchar cinco murgas que me tiran palos o me dicen que soy un tarado por votar a tal partido no voy. Y tienen razón, yo haría lo mismo".