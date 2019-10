Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes contra los agrotóxicos

Marcelo Tinelli y su esposa, Guillermina Valdez, se ganaron esta semana varios contrincantes en redes sociales. Y no precisamente por algo referido al mundo del espectáculo. "Argentina tiene el promedio más alto de uso de glifosato per cápita del mundo: más de 7 litros anuales por persona. USA no llega a 0,5 litros. En 2 décadas acá se pasó de 20 millones de litros de agrotóxicos a casi 400 millones. ¿De qué cuidado de personas y ambiente me hablan?", reclamó el pasado miércoles a través de un tuit el popular conductor argentino.

Tinelli rechazó el uso indiscriminado del glifosato y Valdez, que desde hace un buen tiempo se embandera en causas ambientales, también se pronunció.

"Me dan ganas de llorar/ después dicen que “opero”./ Opero si, para esta gente que pide a gritos hace años y nadie escucha...solo eso./ no tengo nada en contra de nadie, solo quiero ayudar", escribió en su cuenta de Twitter la modelo y empresaria junto a un video en el que se muestra como una escuela de Córdoba sufre las consecuencias de las fumigaciones.

No son 74 países donde está prohibido el glifosato?Ok. Error mío. Ahora en EEUU el glifosato enfrenta más de 18.500 demandas por generar cáncer y por esta causa Bayer y Monsanto ya recibieron tres condenas multimillonarias por enfermar a un ex jardinero, un jubilado y una pareja. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 2, 2019

Luego de ser acusado en redes y de titulares de medios argentinos que aludían a "Tinelli contra el campo", el conductor del Bailando por un sueño salió a aclarar. "Soy una persona que amo el campo y su gente, y me crié en una ciudad del interior. Me preocupan mucho las causas ambientales y el cuidado de la salud humana”, indicó Tinelli en otro tuit.

Jamá estaría contra el campo. Al contrario, soy una persona que amo el campo y su gente, y me crié en una ciudad del interior. Me preocupan mucho las causas ambientales y el cuidado de la salud humana. Yo no tengo ningún otro interés que el que manifesté. https://t.co/jKkTRmLzMC — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 3, 2019

Ante una columna del periodista de Clarín Héctor Huergo, que desestimó las críticas de Tinelli y defendió el uso del glifosato, el conductor tuiteó: "Hoy un periodista de @clarincom , un tal Héctor Huergo, especialista en el Campo, y de una manera despectiva y poco humilde, me mandó a seguir con el Bailando y no seguir hablando de los agroquimicos. Por cosas como las de este vídeo, voy a seguir en esta causa. Abrazo Héctor.