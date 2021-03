Marlene Vassella: “Los jóvenes rurales tienen una necesidad de capacitación”

¿Cómo encara la presidencia de ARJU que asumió hace pocos días?

Con compromiso y con ganas. Tengo un gusto por la organización que creo que me ayuda a decir qué es lo primordial, además de mi equipo de trabajo que fueron quienes me eligieron.

Me cuesta mucho expresar lo que siento, pero a su vez soy bastante mediadora y en las actividades grandes hay que ser mediadora, porque son muchos días y mucho trabajo. En ARJU tenemos una franja de edad de socios que va desde los 15 a los 30 y a los más jóvenes hay que encaminarlos y acompañarlos.

¿Qué necesidades tienen hoy los jóvenes rurales?

Los jóvenes rurales tienen una necesidad de formación y capacitación. Nuestras propuestas en ARJU fueron por ese lado y también por la parte recreativa, para que los socios tengan un relacionamiento que los ayude a integrarse más.

Queremos continuar con los proyectos de la otra directiva, por ejemplo con un proyecto de pasantías que se está redactando. Ya hemos hablado con el Ministerio de Ganadería para que sepan que estamos trabajando esto y pensamos hablar con instituciones como el Secretariado Uruguayo de la Lana o el Plan Agropecuario y las que se quieran sumar para que sean el nexo con los productores.

¿Qué se busca con este proyecto?

Buscamos que los socios tengan un acercamiento a productores, que puedan sacarse dudas de primera mano. Creo que está bueno y que los socios pueden llegar a aprovecharlo y que ARJU no sea solamente un espacio de trabajo en exposiciones.

¿Es fácil para los jóvenes rurales acceder al mercado laboral?

Creo que no, por eso también propusimos un ciclo de charlas con productores, establecimientos rurales y con un orientador que ayude a los jóvenes a armar un curriculum vitae, que los ayude a ver cuáles son las opciones para entrar en el mercado laboral y generar contactos. Para que les sirva a los socios y les genere una puerta.

¿Qué otro proyecto tienen en mente?

Tenemos un proyecto impulsado por Eduardo Lena sobre las escuelas rurales. Queremos que ARJU se involucre para hacer actividades y tener un acercamiento más a la zona rural, que muchas veces es olvidada.

Creo que con la pandemia se hizo más visible el sector rural y la gente vio todo el trabajo que hay por detrás y que el sector rural en realidad es lo que lleva adelante a este país, un sector que no paró.

Por otro lado vemos la necesidad de que las mujeres rurales tengan su espacio. No es un proyecto, pero pensamos en hacer entrevistas a mujeres relacionadas al sector para que nos cuenten sus inicios, porque este no es un ámbito muy fácil para la mujer y creo que ellas merecen su espacio y la institución lo ve como una necesidad.

Se dice ‘el campo es trabajo de hombres’ y no, también hay mujeres peones rurales y está bueno conocer cómo se sienten. Para mí las mujeres han sido las que impulsan. En ARJU no tenemos diferencias, nos pasa en las exposiciones que por ejemplo hay que llevar fardos y salen mujeres y varones por igual.

¿Cómo entró en ARJU?

Arranqué por las redes sociales, en 2017 vi que Cami Ramírez, quien es ahora nuestra segunda vicepresidenta, subió una historia a su Instagram el lunes después de que terminara la Expo Prado. Vi que iba el tractor con los gurises subidos en la chata trabajando y dije ‘que demás estar en un grupo así, me gustaría ser parte’. Primero dudé y después hablé con ella para ver qué estaban haciendo. Me dijo si quería ir a la reunión de socios y al lunes siguiente fui.

La primera actividad que me marcó fue Expo Melilla 2018, ahí tuve ese momento de relacionarme más con socios y me empecé a sentir más cómoda con el grupo y las actividades, porque al principio era un poco más tímida.

¿Está vinculada al sector rural?

Trabajo con caballos en la Federación Ecuestre Uruguaya, soy delegada del club Sociedad Criolla Los Trafogueros de Young y soy parte de la directiva del Club Social y Deportivo Las Flores de Greco. En la federación primero trabajé en antidoping y ahora soy delegada administrativa. Mi tarea es fiscalizar las pruebas para que se cumpla el reglamento y para tener un mayor control de la prueba. Mi padre es presidente del Club Las Flores de Greco y desde que soy chica estuvimos vinculados a la parte de logística. En mi familia amamos los caballos, pero no tenemos animales y nunca nos dedicamos al deporte, sino más a la parte logística. Me gusta mucho más la parte organizativa, me llevo bastante bien con eso y he aprendido pila haciendo ese tipo de actividades.

¿Cómo definiría al gremialismo rural juvenil?

El gremialismo rural juvenil es todo esfuerzo, empeño y dedicación que las nuevas generaciones le aportan a la actividad agropecuaria. Es una herramienta indispensable para la formación. Es estar siempre dispuesto a escuchar las inquietudes de los jóvenes y orientarnos a la búsqueda de los beneficios. Además es tomar las decisiones en conjunto.

¿Cambió el gremialismo desde que integra ARJU?

Creo que ARJU ha ido evolucionando. En 2017 resurgió, porque venía en un estado muy pasivo. Después de ese año se empezó a abocar más a la capacitación y hubo un importante ingreso de socios. A nivel personal creo que ARJU me ha dado otras herramientas.

Creo que las herramientas que se dan en ARJU ayudan a que en un futuro seamos los líderes del sector agropecuario.

Diego Battiste

Marlene Vassella tiene 26 años, es de Greco (Río Negro) y preside la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU). Llegó a Montevideo a estudiar Medicina, pero después de unos años descubrió que quería estudiar Veterinaria. “Me gusta Medicina, pero no lo siento igual que Veterinaria, que tiene que ver con el sector”, explicó.