Martínez: aunque "lo diga 500 veces", Lacalle Pou dice "falacias" sobre gestión en Ancap

Calmo, evitando definiciones sobre nombres para cargos, sobre cantidad de funcionarios públicos necesarios y conteniéndose para responder en tono alto la acusación recibida en las últimas horas sobre el caso ANCAP. Así se presentó el candidato presidencial Daniel Martínez en el encuentro “Inspiring Summit” de Enjoy en Punta del Este en la mañana de este sábado.

En prensa argentina, Martínez había afirmado que "el que conoce la industria petrolera siempre sabe que refinar en un país es mucho más barato que importar los derivados” y agregó: “Seguramente algún amigote de alguien va a hacer mucha plata trayendo los derivados y cobrando las comisiones".

Lacalle Pou respondió luego: “¿En serio el candidato del gobierno, que fue presidente de ANCAP, que preparó todo para el relajo, para que se lleven la plata de los uruguayos Sendic y compañía, está dispuesto a meterse en ese terreno?”.

En el foro de Punta del Este, Martínez fue consultado sobre este ida y vuelta.

Marcelo Umpierrez

“Primero que yo no dije que el Partido Nacional lo hiciera para eso (para favorecer “amigotes”), dijo el candidato frenteamplista. Y agregó: “Técnicamente y políticamente estoy convencido que es incorrecto” importar combustibles si hay una planta de refinería.

“Lacalle se ha dedicado a comentar y a interpretar dichos míos, pero no lo interpreta correctamente”, dijo Martínez y advirtió que que sí le había dicho al candidato blanco: “Ten cuidado, de repente terminas solo favoreciendo algunos que cobran comisiones”.

Manifestó que “había recibido una ANCAP al borde de la quiebra" y defendió su gestión en la empresa estatal: "Él puede decir lo que quiera y se siente con autoridad, pero hay ratios para comparar y ver cómo era cuando llegué y cómo era cuando me fui (…) Le agregamos transparencia, ordenamos, pusimos procedimientos, mapeo de procesos. herramientas para hacer las cosas”.

Y remató: “Que lo diga 500 veces, va a estar diciendo una falacia”.

Marcelo Umpierrez

Martínez se mostró cauteloso en todas las preguntas.

“No me gusta ridiculizar a nadie” pero “recordemos como estaba Uruguay” cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, dijo Martínez. Aseguró que el estado tenía “una deuda en la que los pagos inmediatos se hacían inviable”, y arreglar eso precisaba concentración en los problemas.

Cuando le preguntaron si el gobierno del Frente Amplio se “había dormido” en algunos temas, Martínez respondió: “Cuando venís de crisis total lo primero que tenes que hacer es ordenar la casa” y citó el caso de su gestión en la Intendencia, que primero debió “ordenar las cuentas” y luego tuvo que trabajar en planes.

Sobre las finanzas públicas, Martínez recordó: “Tenemos grado inversor y un riesgo país más bajo que los países que están en ese rango. El déficit fiscal importa si estás en la llaga. A mi me preocupa; es fácil ver lo negativo, pero no hay nadie que venga del exterior que no destaque la estabilidad y crecimiento logrado en Uruguay”. Y agregó: “Cosas para corregir las hay, pero tenemos una base para proyectarnos al futuro como nadie”.

No dio pistas sobre su ministro de Economía o del Interior para el caso que llegara a ganar el gobierno. “Uruguayo va a ser”, fue lo máximo que dijo.

“No creo que en este momento haya apuro; si trabajar con visión estratégica, después la persona que esté a cargo debe ser funcional a esa definición”.

El candidato frentista fue consultado sobre la propuesta de Talvi de no renovar vacantes en el sector público. Martínez dijo que tenía respeto por Talvi pero en este caso no coincidía. “En esa respuesta me hace acordar a Adeom pero al revés”, y dijo que el sindicato de municipales reclamaba al inicio de su gestión que en el quinquenio se mantuviera incambiada la cantidad de funcionarios.

Marcelo Umpierrez

En referencia a este tema aprovechó para advertir lo que ocurre en gobiernos nacionalistas: “Las intendencias de la oposición, no en todas, pero en casi todas aumentó la cantidad de funcionarios”.

Rechazó caer en definiciones sobre cantidad de funcionarios y otras definiciones: “El dogma cuadrado en la historia de la humanidad ha llevado a mamarrachos”, advirtió. Y aclaró: “No (hay que) tener gente al santo cohete en cualquier lado”, pero hay que “cumplir las metas del país” y para eso hay que entender qué cantidad de funcionarios se precisa para esos objetivos.

Sobre el debate presidencial, y en alusión a a una afirmación de Talvi sobre que el Partido Nacional le tiene miedo y el Frente Amplio le tiene terror, Martínez dijo: “Por suerte yo nunca creí en el viejo de la bolsa”. Quitó trascendencia al alcance del debate y dijo que ha ido a todas las instancias que lo han invitado: “11 pegándole al gobierno y uno dando propuestas”.

Marcelo Umpierrez

Afirmó que antes que debatir con Talvi debía hacerlo con Lacalle Pou. “Que arreglen primero sus cuentas y luego vemos; me parece tapa del libro”. Y agregó: “Todas las encuestas le dan cayendo (en referencia a Talvi) tiene la obligación de discutir con todos porque está más abajo, pero que no se meta en mis decisiones”.