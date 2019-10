Martínez dice que votantes de Manini y Talvi lo eligirán en el balotaje

Daniel Martínez dijo que en un balotaje lo van a elegir votantes de Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), de Edgardo Novick (Partido de la Gente), de Ernesto Talvi (Partido Colorado) e incluso del Partido Nacional. En una conferencia de prensa que dio este sábado en Fray Bentos, departamento de Río Negro, donde la fórmula del Frente Amplio llegó este sábado en caravana, aseguró que "la gente va a estar abierta" a votarlo.

"Pila de gente me agarra... soy batllista pero en la segunda te voto a vos, cientos, me dicen te voy a votar a vos en un balotaje, va a haber gente que vote a Manini y me vote a mí", aseguró.

"Ni Manini ni nadie son hijos del demonio ni de la encarnación del mal, lo que sí nos sentimos muy lejos de lo que plantea Manini", dijo luego.

Comando de Daniel Martínez

El candidato del oficialismo reiteró una idea que viene señalando de que en el balotaje "la gente elige con otros parámetros, como la simpatía, como le cae la persona, cuan laburador le parece que es". Además recordó lo que pasó en anteriores instancias de segunda vuelta, dijo que cuando Tabaré Vázquez se enfrentó con Batlle tuvo 40% y luego obtuvo el 44%, Mujica frente a Lacalle Herrera en 2009 "la diferencia parecía pequeña después fue muy importante" y también en el último balotaje de Vázquez con Lacalle Pou.

Por otra parte, señaló que cuando uno mira aspectos del programa de Talvi ve "más coincidencias con el Frente Amplio, en algunos temas como educación por ejemplo que con el programa del Partido Nacional".

Caso Moreira

Consultado sobre el episodio de la grabación del intendente de Colonia, Carlos Moreira, en la que una edila la pide ampliar los cupos de la pasantías y él admite la posibilidad de hacerlo a cambio de sexo, Martínez dijo que la Fiscalía tomó de oficio el caso por lo que habrá que esperar a que la justicia se pronuncie. De todos modos, señaló que el tema de los ingresos la ha "criticado toda la vida".

"Cuando la justicia interviene nos hemos alegrado", dijo al poner el ejemplo de Manini y el caso Gavazzo. "No tengo nada contra el general Manini pero es objetivo que se sentó arriba de los expedientes durante mucho tiempo y ahora la justicia dio lugar a que se investigue", afirmó.