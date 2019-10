Martínez sobre críticas por uso del portal de Presidencia: "Están haciendo una tormenta en un vaso de agua"

El candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, defendió que se usara el portal de Presidencia de la República para contestarle a la oposición durante la campaña electoral. "Están haciendo una tormenta en un vaso de agua", dijo sobre las protestas de blancos e independientes.

"Estamos todos de acuerdo que los ministros tienen derecho a expresar opinión. Parece normal que los portales expresen lo que dicen los ministros", señaló Martínez en una conferencia de prensa durante su recorrida de este jueves por el departamento de Rocha. Y agregó: "Lo que se sale a defender son políticas de gobierno".

El Partido Nacional y el Partido Independiente hicieron diferentes acciones luego que aparecieran respuestas de ministros del gabinete del presidente Tabaré Vázquez a dichos de integrantes de la oposición en el marco de la campaña electoral.

El último caso fue el del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien le contestó a Azucena Arbeleche -la referente económica de Luis Lacalle Pou- quien contó en el programa radial No toquen nada que se reunió con las calificadoras de riesgo, les pidió que no bajaran la nota del país y que recibió como respuesta que no habría una nueva consideración hasta que asumiera un nuevo gobierno.

Luego de la respuesta de Murro, el Partido Nacional le envió una carta a Vázquez pidiéndole que no se le dé un uso político-electoral al portal de Presidencia y el Partido Independiente presentó un recurso de amparo en la justicia que está en trámite.

Martínez dijo que las expresiones de Arbeleche estuvieron "fuera de tono" y que "hasta Talvi" había estado de acuerdo en eso.

Cupos en la Udelar "va contra el sueño de igualdad de oportunidades"

En la conferencia de prensa, Martínez también fue consultado por los dicho de Lacalle Pou en cuanto a limitar el ingreso a la Universidad de la República.

El blanco había dicho que le "parecen justos y lógicos los mecanismos de ingreso y selección" para ingresar a la Udelar "si además se tienen otras herramientas, como la educación a distancia", según recogió la diaria, sobre un fragmento del libro Once rounds del periodista Alfredo García.

"La verdad que me quedé impactado", afirmó Martínez para quien esta idea le "pone barreras" y "golpea en el corazón de la igualdad de oportunidades". "Va contra el sueño de igualdad de oportunidades", subrayó.

.