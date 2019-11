Martínez sobre votos que sumó en balotaje: "Ojalá que el FA no corra a los no militantes"

El frenteamplista Daniel Martínez y la vicepresidenta electa Beatriz Argimón marcharon este lunes, un día después del balotaje, por la violencia contra las mujeres, en el marco del día internacional que conmemora esa lucha.

La marcha de este año fue convocada bajo el lema “Siempre en la memoria”. El colectivo Mujeres de Negro hizo 440 carteles con el nombre de cada mujer asesinada desde el 2006, año en el que se empezó a convocar la marcha en Uruguay. También convocó y participó el colectivo Intersocial Feminista y la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Argimón se ubicó al frente de la marcha, junto a otras mujeres políticas como Graciela Villar, Carolina Cosse, María Julia Muñoz, Glenda Roldán, Mariella Mazzotti, Cristina Lustemberg y Daisy Tourné.

Leonardo Carreño

Martínez, por su parte, lo hizo en el medio, mezclado entre la gente y junto a su familia. El exintendente de Montevideo estuvo acompañado por su esposa, Laura Motta, y sus tres hijas.

"No hay declaraciones", dejó en claro el frenteamplista antes de que empezara la marcha tras la insistencia de los periodistas que buscaban repercusiones de las primeras horas después de que se conoció el resultado primario del balotaje, en el que el nacionalista Luis Lacalle Pou se impuso por unos 28 mil votos, a falta de los observados.

Según dijo, prefirió no hacer declaraciones para no "robar protagonismo" a la causa que lo convocaba. "Me quisieron hacer 14 entrevistas y dije que no iba a hablar", le dijo a una militante durante la marcha.

Aunque esa fue su intención, no pudo evitar ser el centro de atención a lo largo de la caminata, en la que fue interrumpido decenas de veces ante pedidos de selfis y abrazos.

María Eugenia Fernández

Con una militante charló brevemente –en la previa de la manifestación– sobre la "remontada" del domingo, luego de que el Frente Amplio votara por encima de lo que pronosticaban las encuestas, pese a que no alcanzó para triunfar. En la conversación, el ingeniero socialista se refirió a los "no militantes" que, según dijo, decidieron votarlo en el balotaje. "Ojalá que el FA no corra a los no militantes", le expresó a una mujer con la que conversó.

Flanqueado por su familia, caminó desde la Plaza Independencia hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo. En el trayecto se animó incluso a entonar algunos de los cánticos, como el dirigido al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que decía: "Manini vení a mirar a las mujeres cuando salen a luchar".

Martínez terminó la marcha frente al Palacio Municipal, donde retrató el momento con una foto familiar. Pese a que estaba a unos metros de distancia de Beatriz Argimón, no hubo saludo entre ellos.