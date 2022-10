Más demanda de visas temporales: 200 cupos para Nueva Zelanda se acaban en cinco minutos

Cada vez son más los uruguayos que quieren tomarse algunos meses –o en ciertos casos, algunos años– para conocer el mundo mientras estudian y/o trabajan.

Frente a un mayor interés por viajar en este formato, hubo un crecimiento en la propuesta para hacerlo desde Uruguay. Tanto es así que ahora los viajeros pueden ir a los más variados destinos a través de tres tipos de visado: working holiday (vacaciones y trabajo) –que ya incorpora a siete países: Alemania, Andorra, Australia, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y Suecia–, work & study (trabajo y estudio) o sponsored (patrocinado).

El régimen más solicitado entre jóvenes de 18 a 30 años es el working holiday: un permiso de residencia de un año –con posibilidad de prórroga–, que permite a los viajeros trabajar en el país que emite la visa al mismo tiempo que recorrerlo por un valor aproximado de entre US$ 200 y US$ 400.

Y dentro de los países que permiten a los uruguayos seguir este régimen en su territorio, se destacan dos: Australia y Nueva Zelanda, ambos con 200 cupos individuales por año.

“Son los destinos de mayor tradición”, sostuvo el fundador del blog MochilaCeleste, Diego Medina.

¿Cómo se consigue una visa working holiday? Medina explicó que lo indispensable es estar dentro de la franja etaria que va de los 18 a los 30 años o de los 18 a los 35 en el caso de Nueva Zelanda, y tener vigente el pasaporte. Además, dijo que cada destino tiene requisitos particulares entre los que se destaca como común a la mayoría, el fondo de reserva para demostrar solvencia durante el primer mes de estadía. Este ronda los US$ 2.000.

En tanto, el director ejecutivo de la plataforma YoMeAnimo!, Bernardo Carignano, contó el proceso de adquisición de la visa en el caso de los países más solicitados por los uruguayos. Carignano dijo que la aplicación para Nueva Zelanda es sencilla en cuanto a los requisitos porque no demanda nada extraordinario. Sin embargo, es el único destino para el que se terminan los cupos en Uruguay, y eso complica el acceso: “Se terminan en cinco minutos”, afirmó en entrevista con Café & Negocios. En cuanto a la visa para ir a Australia, Carignano señaló que es más complejo acceder porque se solicita al aplicante tener nivel de inglés funcional y haber completado exitosamente al menos dos años de estudios universitarios de grado.

El trabajo habilitado por la visa working holiday

La visa working holiday permite al viajero trabajar de lo que quiera. Incluso, si tiene el título correspondiente puede desempeñarse en su área profesional aunque no es lo habitual. Según Carignano, lo común es emplearse en el rubro de servicio –específicamente en hotelería o gastronomía–, para trabajar por ejemplo, dos meses y luego poder cambiar hasta de ciudad. Además, cabe destacar que este sector es el que emplea a los extranjeros de forma más rápida y para muchos es fundamental porque necesitan liquidez.

El fundador de MochilaCeleste, recalcó que cada mercado laboral tiene sus características y mencionó la principal oferta de Australia y Nueva Zelanda. Por un lado, dijo que en el primero se está viviendo un auge de buenos salarios en trabajos vinculados al campo –denominadas solar farms (granjas de paneles solares, en español)– y las minas, ya sea ofreciendo servicios al público o trabajando con maquinaria pesada. Por otro lado, señaló que el segundo es conocido también por el trabajo en el campo, pero esta vez particularmente en la recolección de kiwis.

Inversión inicial

US$3.500 es la inversión inicial para hacer un viaje en régimen de working holiday según el director ejecutivo de la plataforma YoMeAnimo!, Bernardo Carignano. En este valor se incluye la visa (US$ 200) —con la solvencia económica requerida (US$ 2.000)—, el pasaje (US$ 1.000) y la estadía hasta conseguir trabajo.

“Pese a que los importes de ingreso son relativamente altos, las posibilidades de ahorro en cada uno de los destinos compensan en buena forma la inversión inicial si se cumple con un régimen de trabajo activo”, afirmó por su parte Medina.

El costo de un viaje work & study puede valer un poco más, dado que es necesario pagar un curso académico para acceder a la visa. Este puede rondar los US$ 2.500, según el fundador de MochilaCeleste.

Otras visas para viajar desde Uruguay

Luego de la working holiday, la visa más solicitada en el país es la work & study. Tanto es así que la agencia especializada en este tipo de viaje VagaMundo, tiene 10 nuevos pasajeros uruguayos –generalmente de entre 25 y 35 años–, viajando al viejo continente por mes. Ocho eligen hacer el trámite para estudiar inglés en Irlanda, que entrega la visa por ocho meses, pero con posibilidad de renovarla por dos períodos más llegando a un total de dos años.

Para acceder a esta visa es necesario contratar un curso previo al viaje –que en general es de idioma, aunque también puede ser de nivel universitario–, y además tener una solvencia económica al igual que con la visa working holiday. En Irlanda el monto asciende aproximadamente a los US$ 3.000.

El trabajo habilitado por work & study

Cuando la visa work & study es para estudiar un idioma, la persona tiene la posibilidad de trabajar part-time. Y cuando el documento permite estudiar en la universidad, no puede trabajar durante ese tiempo pero después tiene dos años para trabajar full-time. La fundadora de VagaMundo, Carina Rivera, destacó que generalmente la persona que accede a una visa work & study para estudiar un idioma, consigue un primer trabajo en el rubro de servicio y específicamente en áreas de poco contacto con el público. Pero a medida que la persona adquiere mayor fluidez en el idioma como consecuencia del estudio, la calidad del trabajo mejora.

Sin embargo, sostuvo que para aquellos que se forman en estudios universitarios hay acuerdos con empresas para trabajos profesionales: “La visa de estudio es una puerta de entrada. A la mayoría, después el propio trabajo le ofrece visados solamente para trabajar", señaló. En estos casos se dispara el sueldo mínimo que está en €11.30 la hora a €18, €20 o hasta €25. Entonces, una persona que trabaja full time –40 horas semanales– gana aproximadamente €800 por semana.

“La mayoría se queda a trabajar en el exterior”, concluyó Rivera.