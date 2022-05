Mattel presentó la primera Barbie trans: ¿en quién está inspirada?

En los últimos años Barbie, la muñeca más popular del mundo, empezó a adoptar nuevas formas para hacer su imagen más inclusiva y diversa después de seis décadas de hegemonía.

Ahora Mattel presentó al mundo su primera Barbie trans, inspirada en Laverne Cox, la primera actriz transgénero en ser nominada a un premio Emmy. "Estamos orgullosos de resaltar la importancia de la inclusión y la aceptación en todas las edades y para reconocer el impacto significativo de Laverne en la cultura con una colección de homenaje a Barbie", dijo en el lanzamiento la vicepresidenta ejecutiva de Barbie, Lisa McKnight,

La muñeca sale al mercado norteamericano en como parte de la colección Tribute Collection Series, que según la empresa “celebra a aquellas personas visionarias cuyas increíbles contribuciones han ayudado a moldear e impactar la cultura”.

Cox es también productora, escritora y militante por los derechos de la comunidad LGBT+. Consiguió su primera aparición televisiva en Law & Order en 2008 y en 2012 se puso en el lugar de Sophia Burseten en Orange is the new black, quien es enviada a prisión por un fraude financiero; papel por el que se convirtió en la primera persona transexual nominada a un Emmy en una categoría actoral y la primera en cualquier categoría desde la compositora Angela Morley en1990.

Desde entonces fue nominada en tres ocasiones más y en 2015 ganó por su trabajo como productora de Laverne Cox Presents: The T Word.

Desde entonces ha participado en películas como Los ángeles de Charlie's y la galardonada Promising Young Woman y cuenta con apariciones en series como Dear White People y The Blacklist.

"Gracias a todos en Mattel por todo el amor que pusieron al crearla. Y gracias por este momento para la comunidad trans y lgbtq+ en tiempos verdaderamente desafiantes, particularmente para los niños trans. Me siento profundamente honrada y espero que esta muñeca sea un faro de esperanza y posibilidad para los fanáticos de Barbie y más allá de todas las edades", escribió la actriz en su cuenta de la red social Instagram.