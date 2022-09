Matteo Salvini: “Si gobernamos, los barcos de las ONG no entrarán en Italia”

Matteo Salvini, nacido en Milán, de 49 años, actual senador, ex vicepresidente del Consejo de Ministros y ex ministro del Interior dio fuertes definiciones de cara a las elecciones parlamentarias decisivas que tendrán lugar en Italia el próximo domingo 25 de setiembre.

Aliado con la romana Giorgia Meloni -líder de Fratelli D’Italia- , Salvini sabe que su coalición política de derecha es la favorita para los comicios que renuevan parlamento y permitirán confirmar si los sondeos previos ponen a Meloni al frente del gobierno de Italia.

Meloni no oculta sus simpatías por muchas de las políticas llevadas a cabo por Benito Mussolini, una figura detestada en su país durante décadas por su alianza con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra.

Salvini siempre fue fuerte en el norte italiano, Meloni logró que sus ideas de derecha tengan buena acogida no solo en la capital sino también en lugares de Italia que tradicionalmente son refractarios a las ideas de “Il Duce” o incluso del poderoso empresario Silvio Berlusconi, presidente de Forza Italia, que fue primer ministro en dos períodos (2001-2006 y 2008-2011).

En diálogo con el diario madrileño El País, Salvini fue tajante respecto de los temas migratorios. Si llegan a gobernar, se empeñará en que ningún barco con las personas que salen de África en condiciones de completa fragilidad podrá atracar en puertos italianos.

Respecto del posicionamiento en el debate de europeísmo o no europeísmo, Salvini se define como “no europeísta”. Aunque aclara: “Nosotros no cambiamos colocación ni alianzas. Estamos con los países libres occidentales, con la OTAN, con la UE. Eso no se discute”.

Respecto de la etiqueta de ser de “ultraderecha, el líder de la Liga del Norte dice: “¿Los suecos están locos? No. Han votado y han cambiado de Gobierno porque estaban cansados de la izquierda. Si han elegido la derecha, estupendo”.

Salvini hace campaña afirmando que si fuera de nuevo ministro del Interior volvería a prohibir la llegada de inmigrantes en barcos a través del Mediterráneo. Lo justifica así: “Las fronteras italianas son también europeas. Y si vuelven a ser un colador, como ahora, es un problema para Europa. Tener fronteras protegidas y controladas es una ventaja para toda Europa. Ministros de toda la comunidad, también de España, nos felicitaban. Y salvamos vidas. Este año han muerto el doble de personas en el Mediterráneo que cuando teníamos los decretos de seguridad. Así que en el primer Consejo de Ministros volverán a entrar en vigor”.

Sobre cómo encaró el presidente español Pedro Sánchez la defensa de los territorios españoles en África -Ceuta y Melilla-, Salvini afirma que ese país “hace bien en defender sus fronteras. Pero si lo hace un Gobierno de izquierda, aunque sea con la fuerza, es normal. Si lo hace uno de derecha, usando solo el derecho, es fascismo”, se defiende.

El renunciante primero ministro Mario Draghi era “europeísta”, de hecho presidió el Banco Central Europeo, y eso le dio muchas garantías a Alemania y Francia respecto al apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Sin embargo, la derecha italiana toma distancia.

Salvini afirma que las sanciones contra Rusia “las pagan también los trabajadores italianos. Así que pido que la UE los proteja también. ¿Quieren seguir con las sanciones que son ineficaces? A mí no me parece que hayan parado la guerra. Siempre hemos aprobado las ayudas a Ucrania, también las sanciones. Pero no pueden pagarlas los trabajadores”.

Desmiente apoyos financieros de su coalición a Rusia. “Hubo una desmentida de los servicios secretos italianos sobre cualquier implicación de los partidos italianos en financiación rusa. No hay relación económica ni de ningún tipo. Con (Vladimir) Putin dialogaban todos los ministros del mundo, pero después de la guerra cambia la relación. Es normal”.

Respecto al precio del gas, en constante aumento y sin lograr reemplazar al de origen ruso, Salvini llama la atención sobre la Unión Europea (UE). “Antes de octubre, la UE ya ha dicho que no va a hacer nada. Y no pondrán el techo al precio del gas. No podemos esperar siempre a Europa (en referencia a la UE)”.