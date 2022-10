"Me faltaste el respeto": la pelea entre Julio Ríos y Patricia Madrid en Polémica en el Bar

El programa de este domingo de Polémica en el bar estuvo marcado por una discusión acalorada entre Patricia Madrid y Julio Ríos. Los dos integrantes del panel del programa que emite Canal 10 se cruzaron durante un debate sobre el juicio político propuesto por los ediles blancos y colorados de Montevideo contra la intendenta Carolina Cosse, que derivó en una discusión sobre las ollas populares.

Mientras se discutía lo que sucederá con Cosse, Ríos opinó que la intendenta "se quiere llevar puesto a todo el mundo", y que su postura marcaba un "desprecio" hacia la Junta Departamental. "No le importa absolutamente nada", agregó Ríos. "Ella dice, ¿por qué no hablan de la gente que tiene hambre?", y señaló que la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), organización que distribuye los alimentos para las ollas populares "tenía puntos oscuros".

A ese comentario, Madrid retrucó que la onegé Uruguay Adelante, que tiene un convenio con el Mides para abastecer a las ollas y merenderos que están en la órbita del organismo, "también tiene puntos oscuros".

"¿Por qué salís en defensa del Mides?", increpó Madrid a Ríos. "Te encanta darle difusión a lo que hace (el ministro de Desarrollo Social, Martín) Lema", agregó la periodista.

Ese comentario ofuscó al periodista deportivo. "Lo que me estás diciendo es una falta de respeto", le respondió. "No sé si te comiste el personaje o ahora te crees que sos la palabra absoluta en todas las cosas, pero con lo que dijiste recién de mí, me faltaste el respeto. Yo a vos no te califico, vos venís acá y armás tu show", contraatacó.

Ante el tono de la discusión, uno de los invitados del programa, el politólogo Adolfo "Fito" Garcé, anunció su intención de retirarse del estudio. "Si este es el ejemplo que le vamos a dar a la gente, yo me voy", dijo, mientras el conductor Jorge Piñeyrúa y los panelistas intentavan convencerlo de lo contrario.

Ese fue el llamado de atención para frenar el cruce entre Ríos y Madrid, y que el programa retomara su curso habitual.