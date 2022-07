"Me pareció de mal gusto": Sergio Gorzy habló del motivo por el que se alejó de Rodrigo Romano

En una entrevista en el programa radial Hacemos lo que podemos de Radio Universal, Sergio Gorzy se definió como "fundador de Tenfield", criticó al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y se refirió a colegas del medio como Rodrigo Romano.

Hacia el final de la entrevista le preguntaron qué opinión tiene sobre los periodistas que fueron parte de Tenfield y ahora trabajan en AUF TV. "Tienen todo el derecho a laburar", respondió Gorzy y repasó su vinculo con algunos de los periodistas deportivos.

"Rodrigo Romano fue mi amigo durante mucho tiempo", consideró. "¿Fue?", le preguntó el conductor del programa. "Sí, bueno, ahora no nos vemos casi. El otro día no me gustó que junto a otro excompañero de Tenfield, Mario Martínez, armaron un escándalo en DirectTV porque no se transmitía Tacuarembó – Cooper. La misma pregunta que me hacen a mi les voy a tener que hacer cuando DirecTV no transmita un partido. A veces mejor callarse", dijo.

A continuación profundizó en su relación con Romano y principalmente en los motivos del distanciamiento. "Lo que me molestó es que Rodrigo Romano insinuó que por decir lo que piensa tuvo problemas en Tenfield y fue por eso lo echaron. Cualquiera que vive en este país sabe que no fue por eso. La voy a dejar ahí. Me pareció de mal gusto".

Gorzy explicó que, desde su punto de vista, la actitud de Romano es parte de un "relato" que tiene a la empresa en el centro: "Todo el tiempo hay un relato de que hay un malo".

"¿Por qué hay un relato si no existe?", le preguntaron. "Porque es fácil. La culpa es de Bonomi, la culpa es de los judíos que dominan el mundo, la culpa es de Tenfield. Siempre hay chivos expiatorios y Tenfield es un buen chivo expiatorio", respondió Gorzy.

A continuación consideró que "no es fácil para ellos trabajar en AUF TV". "No tiene la penetración de un canal abierto. Además, ¿si te parece que tenías que jugar un amistoso más o menos cómo lo explicas? No debe ser sencillo", concluyó el periodista deportivo.