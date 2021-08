Médicos se radicarán en pueblos del interior donde no hay cobertura de salud permanente

El municipio de Arévalo, una pequeña localidad ubicada en Cerro Largo, compró días atrás una casa contenedor que está por llegar al pueblo. El gobierno departamental acondicionará el lugar para dejarlo equipado y con todos los servicios para que un médico se radique allí de lunes a viernes.

Aunque la compra de esta vivienda puede ser una anécdota más, para la localidad de Arévalo, donde viven unas 600 personas, es un acontecimiento que tiene a los habitantes y a las autoridades municipales expectantes, porque la zona no tiene servicio de salud permanente. "Va a ser una fiesta el día que llegue" un médico para radicarse en el pueblo, dijo el alcalde de Arévalo, José Lucas a El Observador, quien agregó que el municipio se encargará de los gastos de la vivienda, como la luz, el agua o la televisión por cable.

Gentileza de José Lucas

Policlínica en la localidad Arévalo

El municipio de Arévalo decidió comprar la casa contenedor cuando en la Cámara de Diputados comenzó a tomar forma y a sumar apoyos un proyecto piloto para que se radiquen médicos en 10 localidades y pueblos del interior donde no hay servicio de atención médica permanente.

La iniciativa fue del presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, quien consiguió el apoyo del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la Asociación de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

#Cercanía. Radicar médicos en puntos de nuestro interior profundo (10 en esta etapa). Por unanimidad fue aprobada en @DiputadosUY , la iniciativa del Dip. Fratti que trabajamos en @MSPUruguay y llevamos adelante con Cátedra Med. Fliar. y Comunitaria @Udelaruy @ASSEcomunica — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) August 20, 2021

El proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, es un aditivo de la Rendición de Cuentas que propone crear un "programa para el fortalecimiento de la atención médica en el ámbito rural" para mejorar el acceso a la salud a aquellas familias que están alejadas del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Si bien Uruguay está en séptimo lugar en el mundo en cantidad de médicos por habitantes, según cifras de 2019 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la distribución dentro del país es desigual. La Sociedad de Medicina Rural estimó que el 73% de los médicos residen en Montevideo y al norte del Río Negro la cantidad se reduce al 7% del total de profesionales.

Lucas explicó que en la localidad de Cerro Largo "es todo un tema el de la salud" porque "hay gente que es oriunda de aquí y que cuando llega a una determinada edad empiezan a buscar trasladarse a una ciudad o a un pueblo" donde haya atención de salud inmediata.

La localidad está ubicada a 140 kilómetros de la ciudad de Melo y ese es el punto más próximo donde los habitantes pueden encontrar atención médica de un especialista. A su vez, cada 15 días va un médico y una vez por mes una partera.

El resto de los días, los habitantes no pueden acudir a la policlínica porque no hay personal y en caso de que haya una emergencia, el paciente tiene que ser trasladado hasta Melo por algún vecino, porque no hay servicio de ambulancia en esa localidad. Aunque Arévalo es solo un ejemplo, esa es la realidad de varias localidades y pueblos del interior profundo.

"Nos comprometimos a darle una casa adecuada para este médico o médica que se pueda radicar y a estar al lado para ayudarlo a vincularse. Cuando se empezó a aproximar el proyecto, que al ministro le pareció bien, nosotros ya no podíamos más de la emoción y compramos un contenedor", contó el alcalde Lucas.

El plan aprobado por los diputados tiene como objetivo profundizar la formación de los especialistas de medicina familiar y comunitaria en el ámbito rural. Concretamente, el proyecto plantea realizar un plan piloto de un año de duración para que los médicos o estudiantes de posgrado de esa especialidad vivan de lunes a viernes en 10 pueblos del interior profundo y brinden atención en las policlínicas durante la semana, explicó el diputado Fratti a El Observador.

Las localidades deben contar con una estructura de ASSE en el lugar –como una policlínica– y posibilidades de alojar al médico que realizará el trabajo en esa zona rural y sus cercanías.

Los primeros diez pueblos en recibir a los médicos o estudiantes de posgrado de medicina familiar y comunitaria serán Arévalo (Cerro Largo), Laguna Merín (Cerro Largo), Plácido Rosas (Cerro Largo), Egaña (Soriano), Pueblo Gallinal (Paysandú), Rincón de Valentín (Salto), Yacaré (Artigas), Capilla de Cella (Canelones), Las Flores (Rivera) y Andresito (Flores).

Los detalles del plan

El Ministerio de Salud Pública (MSP) se encargará de coordinar con los prestadores de salud locales para que los habitantes de estas localidades puedan acceder a todas las prestaciones y ASSE será quien contrate a los primeros 10 médicos que trabajarán de lunes a viernes, durante seis horas diarias y por un año en el marco de este programa.

El texto del artículo aprobado al que accedió El Observador no especifica cuánto dinero se destinará al programa ni cuál será el salario de estos médicos. Un texto anterior, especificaba que "la remuneración nominal será de pesos uruguayos ochenta y seis mil cuatrocientos trece ($ 86.413)" y que los profesionales contratados no tendrán carácter de funcionarios públicos. Fratti explicó que, tras la evaluación del primer año, el contrato se podrá renovar hasta por dos años más en acuerdo con el médico, que deberá continuar radicado en la zona rural.

En tanto, la Facultad de Medicina se ocupará de lanzar el llamado para los especialistas o estudiantes de posgrado avanzados en medicina familiar y comunitaria, que estén dispuestos a vivir y trabajar en estas zonas rurales, una vez que el proyecto quede completamente aprobado por la Cámara de Senadores. "El plan no es obligatorio sino una opción para el egresado e incluye salario acorde más vivienda digna, luz, agua e Internet sin costo", aclaró Salinas en su Twitter. A su vez, los pacientes podrán ser afiliados de cualquier prestador, tanto de ASSE como de mutualistas privadas.

El decano de la Facultad de Medicina, Miguel Martínez, explicó a El Observador que los médicos que participen formarán parte del sistema académico y aclaró que el llamado estará dirigido a quienes estén próximos a recibirse de la especialidad de medicina familiar y comunitaria o que hayan egresado recientemente. Ese universo abarca a unos 60 profesionales candidatos. "La idea es reconocerlos de alguna manera con algún tipo de especificidad, dentro de posgrado", dijo.

"La medicina rural fue una especialidad en sí misma hace 40 años, pero murió sola porque no había infraestructura suficiente para desarrollarse, en cambio ahora, a través del programa docente en la comunidad y a través de la gente de medicina familiar y comunitaria creo que podemos desarrollar un programa robusto de medicina rural", señaló el decano de la Facultad de Medicina.